Dette må du huske når du skifter til vinterdekk selv

Det kan være naturlig å tenke at de minst slitte dekkene skal på forhjulene. Det vil i så fall være en tabbe. Slik skifter du til vinterdekk selv.

Vinteren kom plutselig til store deler av Sør-Norge natt til tirsdag. Om du har utsatt dekkskiftet i det lengste, er det ikke lenger noen unnskyldning: Vinteredekkene må nå på.

Om dekkene dine begynner å bli gamle, har NAF gjennomført en stor test av både pigg- og piggfrie vinterdekk, som i all hovedsak viser at det er de tradisjonelt kjente dekkprodusentene som kommer best ut, mens billigprodusentene i årets test gjør det relativt dårlig.

– Først og fremst bekrefter også årets vinterdekktest den evige sannheten: Ingen dekk kan være best på alt. Underlaget du kjører på bør være viktigste faktor for ditt dekkvalg. Å balansere alle de elementene som et piggfritt dekk må beherske under norske forhold, er nettopp det som ofte skiller de etablerte dekkprodusentene og utfordrerne, skriver NAF om årets test.

Under er topp tre pigg- og piggfrie dekk:

Piggfrie dekk:

Piggdekk:

Slik bytter du hjul selv

Selv om stadig flere velger å benytte seg av dekkhotell, er det en enkel jobb å bytte dekkene selv – også etter at det har blitt innført trykksensorer på nye biler.

Det er ikke likegyldig hvilke dekke som monteres foran og bak – de mest slitte dekkene skal faktisk på forhjulene. Her er det Jan Ivar Engebretsen i NAF som viser hvordan man legger om hjul på en forvarlig og korrekt måte. Foto: Heiko Junge (NTB)

Om du derimot synes det er noe tull å betale andre for å gjøre en slik jobb, har tidligere redaktør Kjell Magne Aalbergsjø i bilbladet «Auto motor og sport» kommet med disse gode tipsene for deg som vil bytte dekk.

1. Sjekk vinterdekkene før du legger om. Det er tillatt å kjøre med en mønsterdybde på 3 millimeter. Er dekkene dine mer slitt enn det, risikerer du at skiltene blir klippet, for ikke å snakke om din egen og andres helse. Aalbergsjø anbefaler sterkt at du kjøper nye dekk lenge før du nærmer deg grensen på 3 millimeter.

– Allerede ved 5 millimeter mønsterdybde får dekkene dramatisk dårligere grep, sier han.

Også dekkets alder spiller inn. Et gammelt dekk kan se fint ut, men kan likevel ha mistet mye av grepet. Produksjonsdatoen (måned og år) finner du på siden av dekket, ofte trykt inn i en oval form. Aalbergsjø anbefaler å bytte dekkene når de er fem år gamle fordi gummien hardner til med årene.

– Allerede ved 5 millimeter mønsterdybde får dekkene dramatisk dårligere grep, sier bilekspert Kjell Magne Aalbergsjø. Dette dekket nærmer seg grensen. Foto: Heiko Junge (NTB)

2. Sjekk dekkene for slitasje og kutt. Skjevt slitte dekk kan skyldes feil lufttrykk eller en feil i hjulopphenget. Er du i tvil om dekkene dine er gode nok, ta kontakt med fagfolk.

Denne tabben må du unngå

3. Legg ut dekkene der de skal på. Her er det to ting du må huske.

For det første: I motsetning til det mange tror, bør de mest slitte dekkene monteres foran og de minst slitte bak.

Ifølge Aalbergsjø er logikken i det slik:

– Glatt underlag oppdager du først i rattet og forhjulene, og derfor må de mest slitte dekkene stå foran. Står de mest slitte dekkene bak, er faren større for å få hekksladd, og det er det folk flest sliter mest med å få kontroll over. Med de beste dekkene bak er faren for overraskende sladd mindre.

Hvis dekkene er lite slitt og forskjellen i slitasje er liten, kan du likevel montere de minst slitte dekkene der slitasjen er størst (foran i en forhjulsdrevet bil). Det øker dekksettets levetid.

For det andre: Mange dekk har en bestemt rulleretning. Den er angitt på siden av dekket, som regel med en pil og teksten «rotating direction». Dette er ekstremt viktig å følge.

Kjell Magne Aalbergsjø

Viktig før du jekker opp bilen

4. Før du jekker opp bilen, skal den stå i gir og håndbrekket skal være på. Klosser bak hjulene øker sikkerheten ytterligere. Jekken skal normalt settes på et sted med ekstra forsterkning. Det er ofte markert med et hakk. Dette stedet vil som regel se eller kjenne med fingrene, eller du kan sjekke instruksjonsboka.

5. Jekk bilen litt opp, men stopp før dekket mister kontakten med bakken. Løsne mutrene, men ikke skru dem helt av.

6. Jekk bilen helt opp, skru av mutrene og ta av hjulet. Rustoppløser må sprayes på dersom hjulet sitter fast.

7. For at det skal bli lettere å få av hjulene til våren, bør du smøre kontaktpunktene mellom felg og hjuloppheng med fett (helst kobberfett). Sett på hjulet og stram til annenhver mutter vekselvis til alle er skrudd fast. Ikke stram for hardt, for da kan du skade gjenger eller felg. Etter noen dager skal du etterstramme.

8. Sjekk lufttrykket. Vinterdekk har mykere dekksider enn sommerdekk, og Aalbergsjø anbefaler at du fyller 10 prosent mer enn oppgitt i bilens håndbok. Sjekk trykket jevnlig, det har betydning både for kjøreegenskaper og drivstofforbruk.

9. Vask og tørk sommerdekkene før du setter dem bort.

10. Biler med dekktrykksovervåking (varsler dersom trykket er for lavt) har et system som må resettes ved hjulskift. Sjekk håndboka eller ta kontakt med merkeverksted.

