Enkelte tv-seere har reagert kraftig i kommentarfelt i sosiale medier.

Fetisha Williams er en av kjendisene som svinger seg på kjøkkenet i «Camp kulinaris» på TV3 denne sesongen, et program som har fått mye oppmerksomhet både i tradisjonelle og sosiale medier etter at det startet på TV.

Blant annet har flere plukket opp at det har vært en ekstra god tone mellom to av deltakerne utenom innspillingen på kjøkkenet, noe også Nettavisen har omtalt, mens det i sosiale medier er helt andre ting seerne har hengt seg opp i.

Det forteller Williams når hun tirsdag gjester Nettavisen-podkasten «Schendis».

– Jeg og Maria (Moen, en av de andre realitydeltakerne, journ. anm.) fikk ganske mye slarv på Facebook, deler hun.

– Gamle, sure, tannløse kjerringer

Overfor programlederne Rikke Monsen og Julie Solberg forteller realitydeltakeren at kritikken i hovedsak har handlet om hvordan de to har valgt å gå kledd på kjøkkenet.

– Jeg har for mye pupper, og Maria har ikke pupper. Jeg føler at kommentarfeltet har vært veldig kroppsfiksert, og at det blir pekt ut ting jeg som jeg ikke har tenkt på eller ville tenkt på selv i det hele tatt, forteller Williams i podkasten.

– Alle driver og liksom roper til Kjartan for hjelp i kommentarfeltet. Han har ikke noe med det å gjøre. Det har vært veldig sprøtt, legger hun til og ler.

Williams tar seg derimot ikke nær av kritikken.

– Personlig synes jeg det er veldig gøy å gå gjennom, for det er jo bare gamle, sure, tannløse kjerringer som sitter og liksom... Ja, men det er gøy, sier hun.

– Kan ikke noe for at jeg har feite pupper

Fetisha Williams tror derimot hun hadde tatt kritikken mer personlig dersom den kom fra den yngre garde.

– Jeg hadde nok tatt det mer innover meg hvis det var folk på min egen alder. For det er de jeg bryr meg om, det er de som skjønner meg og hvordan jeg prater og beveger meg. Gamle folk gjør ikke det, sier hun.

At puppene hennes i det hele tatt skulle bli et samtaleemne i kommentarfeltene, så hun ikke for seg.

– Nei, aldri i livet. I got fat titties. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg kan ikke noe for at jeg har feite pupper, liksom, ler hun og legger til:

– Også er det jo ting man ikke kan noe for, heller. Hva skal man gjøre? Men 2020 har allerede vært, du kan ikke såre meg. Jeg overlevde i fjor, så ingenting kan såre meg, helt seriøst.

