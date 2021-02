Dette sier Pernilla Wahlgren om sønnens sex-påstander: – Det er jo litt søtt

Benjamin Ingrosso er god i sengen, ifølge ham selv.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Da Benjamin Ingrosso (23) stilte opp til et intervju med det svenske magasinet QX tidligere i år, ble han spurt om hvilke rykter han har hørt om seg selv. 23-åringen svarte at han har hørt han er god i sengen, noe han samtidig kunne bekrefte.

– At jeg er god i sengen. Men det er for så vidt ikke et rykte. Jeg vil at hun skal ha det bra, man må gi henne en «konsert», liksom, lød «Dance You Off»-sangerens påstand.

Kommentaren fikk mye oppmerksomhet, og ble blant annet omtalt av både svenske Expressen og Hänt, og nå kommenterer også artistens mamma, Pernilla Wahlgren (53), sønnens sex-uttalelser. Det gjør hun i sin egen podkast.

– Enkelte ting vil man ikke vite

I episoden forteller Pernilla Wahlgren hva hun først tenkte da hun fikk høre sønnens uttalelser.

– Han tenker alltid musikk, uansett hva han gjør. Hva han spiser, til og med i sengen tenker han musikk. Hun skal få en konsert, det skal være intro, vers og refrent. Enkelte ting vil man ikke vite, men det der er jo litt søtt, forteller 53-åringen.

Men selv om Wahlgren kanskje ikke trengte å vite detaljene om sønnens sexliv, er hun stolt over tankesettet hans.

– Det er litt fint at jeg har en sønn som synes det er viktig å gi en konsert til partneren. For det finnes så mange egoistiske menn der ute som bare tenker på seg selv og at de skal ha det bra. Og driter fullstendig i partneren. Så har jeg en sønn som synes det er viktig å gi jenta en konsert. Bra for ham, og bra for henne, sier 53-åringen i podkast-episoden.

– De siste årene har vært tøffe

Angelina Jolie (45) legger ikke skjul på at tiden etter bruddet med eksmannen Brad Pitt (57) i 2016 har vært krevende.

I et intervju med britiske Vogue får nemlig skuespilleren spørsmål om hun er på et bra sted i livet, hvorpå hun svarer:

– Jeg vet ikke. De siste årene har vært tøffe. Jeg har fokusert på å helbrede familien vår. Det kommer sakte tilbake, som om isen som smelter og blodet kommer tilbake til kroppen min, sier «Maleficent»-skuespilleren ærlig før hun fortsetter:

– Men jeg ikke helt der. Ikke enda. Men jeg håper jeg blir det, jeg har planer om det.

Angelina Jolie og Brad Pitt, som har seks barn sammen, har de siste årene gått gjennom en svært offentlig skittentøyvask, der de blant annet har kranglet om foreldreansvaret i retten. Nå har dette tilsynelatende løsnet.

I Vogue-intervjuet, som er gjort hjemme hos Jolie, sier hun nemlig at eksen bor like ved – og at hun flyttet dit for barna.

Drømmer om barn

Nick Jonas (28) drømmer om å stifte familie med Priyanka Chopra (38), som han giftet seg med i 2018.

Det forteller han i et intervju med E! News.

I intervjuet forteller imidlertid sangstjernen at det er opp til kona og «øvre makter» når de eventuelt skal få barn.

– Hun er den viktigste delen i det puslespillet. Men det er åpenbart noe vi håper at skjer, og hvis Gud vil det – så skjer det. Du vet, uansett hva som er riktig, forteller 28-åringen.

Nick Jonas påpeker samtidig at selv om en familieforøkelse er «ute av hans kontroll», håper han på mange barn.

– Vi får finne ut av det når det skjer, men nå fokuserer vi på å ha det bra, sier den tidligere Disney-stjernen.

