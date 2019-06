Dette skal «Paradise»-deltakerne gjøre nå

- Det er tilbake til hverdagslivet, og jobbe som slave fra sju til tre, sier Henrik Beyer.

«Paradise Hotel» er over for i år, og sesongen avsluttet med et brak da både Marthe Brenne (22) og Adrian Sjursen Ådland (24) slapp kula på 300 000.

Til slutt var det imidlertid Adrian som trakk det lengste strået, og stakk av med mesteparten av premien i egen lomme.

Det er likevel mange av de andre deltakerne som står igjen med mye oppmerksomhet, og som har skapt seg et navn etter å ha vært på skjermen i flere uker.

Se hva alle deltakerne planlegger å gjøre nå, i videoen øverst i saken!

Henrik Beyer (21) skal tilbake til hverdagslivet, og jobben som rørlegger.

- Nå er det tilbake til hverdagen, og jobbe som en slave fra sju til tre, men jeg elsker det, sier han.

Sofie Karlstad (22) og Mario Riera (20) har begge blogget iherdig etter at programmet begynte, og har nå opparbeidet seg en stor nok følgerskare til å satse fullt på blogging og sosiale medier.

- Jeg lever utelukkende av sosiale medier nå. Det går veldig bra om dagen, sier Sofie.

- Det går veldig bra for meg om dagen. Det er få mannlige bloggere som tør å gjøre det samme, og stå for sine meninger, legger Mario til.

Vinnerne av programmet, Adrian og Marthe, tenker begge at de skal ut og reise.

Lea Vik (25) tenker også å gå tilbake til hverdagslivet hun levde før tv-opptredenen, men hverdagslivet er nok litt annerledes for henne enn for de fleste andre, hun har nemlig jobbet en del med modelloppdrag før hun i det hele tatt ble med på tv.

- Leve livet som jeg alltid har levd det sikkert. Jeg tar ikke dette Paradise-greiene så høytidelig, og lar det ikke gå til hodet på meg. Jeg håper likevel på å få flere modelloppdrag, og bli modell, sier hun.