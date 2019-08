Dette skjedde med flåtten etter rundt fem uker i et syltetøyglass

Innlegget til Jorunn Simonsen er delt over 2.300 ganger, men flåtteksperten er ikke overrasket over det han ser.

1.300 reaksjoner, 945 kommentarer og 2.300 delinger er resultatet litt over et døgn etter at Jorunn Simonsen la ut bilder av to flått på et syltetøyglass på Facebook.

De to har nemlig vært innesperret i om lag fem uker, etter at Simonsen fant dem på katten sin, og likevel har det dukket opp masse små egg i glasset. Foruten akkurat da hun tok bildene hun har lagt ut, har lokket vært på.

- Det var en venninne av meg som hadde hørt av en annen at hvis man putter dem på glass, så vil det bli egg. Jeg trodde ikke noe på det, så jeg ville rett og slett se hva som skjedde, forteller Simonsen til Nettavisen.

Fem uker på glass

Ganske riktig så var ikke et tett syltetøyglass nok til å stoppe flåtten fra å reprodusere seg, og det er tydelig at det har vakt reaksjoner.

- Jeg tror de har ligget rundt fem uker nå. Det er vel halvannen eller to uker siden det begynte å komme egg, forteller hun.

Mens noen fascineres av bildene, er det andre som grøsser.

- Fantastisk observasjon, dette var spennende utvikling av et så lite dyr. Takk til deg som fant på å dele dette med oss, skriver en under innlegget.

- Æsj!!! Noe så motbydelig og skremmende, skriver en.

Simonsen bor på Tromøya utenfor Arendal, der det er mye flått, og hadde selv borreliose i fjor. Hun råder nå alle til å brenne flåtten.

- Jeg tror det er det eneste som tar dem, sier hun.

- Helt naturlig

Flåttekspert og avdelingsdirektør ved avdeling for skadedyrkontroll ved Folkehelseinstituttet, Preben Ottesen er derimot ikke overrasket.

- Dette er helt naturlig. Om en fullsugd flått blir stengt inne så vil den etter hvert begynne å legge egg. Forutsetningen er at den har fått seg et solid blodmåltid.

Ottesen forklarer videre at en flått kan overleve innestengt i opptil et år om temperaturen ikke er for høy. En voksen flått vil dø etter at eggene er lagt.

Etter omkring tre uker begynte det å dukke opp masse små egg rundt flåtten. Foto: Privat

Legger mellom 2000 og 3000 egg

Om det å brenne flåtten sier Ottesen at dette ikke er et råd han gir, og han forteller at selv om en flått kan legge mellom 2000 og 3000 egg så er det få av dem som vil overleve.

Flåtten har nemlig fire utviklingsstadier; egg, larve, nymfe og voksen.

- Eggene klekker og da vil det være en stor klase med larver som må streve for å finne er vert som de kan suge blod fra, forklarer Ottesen.

De fleste klarer ikke det, mens de kanskje ti prosentene som får sugd blod en fugl eller en mus, så blir til nymfer. Videre må nymfene finne en ny vert for å bli voksne, og så enda en for å kunne reprodusere.

- Sjansen for at den skal finne et nytt dyr er såpass liten. Å brenne dem har ingen hensikt, sier han.

Innlegget til Simonsen har fredag kveld blitt delt over 2.300 ganger.

Har du fått flått er det viktig å få den ut, og det gjør du ved å bruke en pinsett eller neglene dine til å dra den ut. Rødheten etter et flåttbitt forsvinner etter noen dager, men hvis rødheten kommer tilbake og utvider seg, bør du til lege, har Ottesen tidligere fortalt Nettavisen.