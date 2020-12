Dette tjener de mest kjente TV-profilene

Det betaler godt å underholde på TV.

Det er alltid ett navn som skiller seg ut når journalistene ser nærmere på TV-profilenes inntekt, og det er Fredrik Skavlan.

Talkshow-verten har mildt sagt tjent godt de siste årene, med en stabil inntekt på godt over 10 millioner kroner. I 2019 har inntekten nesten doblet seg, og Skavlan kan notere seg 20.989.815 millioner i inntekt fra 2019.

Skavlan har en formue på 32.976.111 kroner.

«Skavlan» sendes nå på lørdager på TV 2, men var tidligere fast ingrediens i Gullrekka på NRK. Nå er det imidlertid «Lindmo», med programleder Anne Lindmo, som inviterer NRK-seerne inn til fredagskos - dog med en inntekt noen millioner fra Skavlans.

I 2019, tjente Anne Lindmo 2.521.167 kroner - opp 1,6 millioner fra 2018, hvor hun lå på 865.251 kroner.

Nå skal det sies at mye av inntekten til Skavlan stammer fra selskapet Fredrik Skavlan AS, som i 2019 hadde en inntekt på 12,7 millioner.

Helene tjente dobbelt så mye som

Det er Senkveld-duoen Helene Olafsen og Stian Blipp med som er Lindmos faste utfordrer fredag kveld.

Programlederne tjener også godt, men Olafsen ligger noen hundretusener foran sin mannlige kollega.

Den tidligere snowboarderen tjente 1.489.554 kroner i 2019, litt under fjorårets inntekt på 1.579.934. Hun tjener likevel nesten det dobbelte av Stian Blipp, som tjente 769.029 kroner i 2019.

«Nytt på nytt»: Pernille Sørensen tjener best

De tre programlederne i «Nytt på nytt» kan også se tilbake på et godt år.

Bård Tufte Johansen, Pernille Sørensen og Johan Golden tjente henholdsvis 2.042.853, 6.824.137 og 2.724.274 kroner i 2019.

Det er altså Sørensen som har best inntekt, med over 4 millioner mer enn sine mannlige kolleger.

Alle tre gjør imidlertid jobber ved siden av og er aktuelle med andre ting. Tufte Johansen har stått på scenen sammen med komikerkollega Atle Antonsen i showet «12 gode råd (fra to menn med lav utdanning)», som også resulterte i en bok. Sørensen spiller blant annet i den populære NRK-serien «Side om Side», mens Golden har gjort stor suksess siden 2017 med standup-showet «Halve Norges Golden».

«Beat for beat»-Atle

Et annet Gullrekka-medlem, er Atle Pettersen, som er programleder for «Beat for Beat».

Pettersen tjente 903.271 kroner i 2019, men har andre baller i lufta enn bare programleder-rollen.

Truls vs. Eyvind

Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm har sneket seg inn i nordmenns hjerter via TV-serien «Truls à la Hellstrøm» på TV 2.

Duoen tjener godt, Svendsen med 4.894.892 og Hellstrøm med 1.360.428 kroner.

Både Svendsen og Hellstrøm eier sine egne egne selskap, «Truls Svendsen Holding» og Nelson As.

Else vs. Markus

Else Kåss Furuseth og Markus Neby har gjort suksess på skjermen med «Kåss til kvelds» på NRK.

Talkshowet hadde premiere i februar 2020, altså tjente de naturlig nok ikke penger på dette i 2019.

Komiker Else Kåss Furuseth står i 2019 oppført med en inntekt på 261.069, ned nesten 500.000 fra 2018-inntekten på 705.000. Neby, på sin side, dro inn 703.525 kroner i 2019.

Kåss Furuseth har til gjengjeld en formue på 5.546.649 kroner, mens Neby står oppført med 0 i formue.

Paradise-Triana

Paradise Hotel har gått på TV siden 2009, men er fortsatt populært - faktisk såpass at TV3 valgte å kjøre to sesonger av realityserien i 2019.

Programleder Triana Iglesias tjente i 2019 334.441 kroner, ned nesten 200.000 kroner fra 2018-inntekten på 512.468 kroner.

Iglesias har ledet realitysuksessen siden 2009.

Navn Født Inntekt Skatt Formue Fredrik Skavlan 1966 20989815 6867339 32976111 Anne Sandvik Lindmo 1970 2521167 865016 5806018 Bård Tufte Johansen 1969 2042853 797010 1024126 Pernille Sørensen 1977 6824137 3316290 5591325 Johan Derussy Golden 1974 2724274 924929 4676999 Truls Erik Svendsen 1972 4894892 1697118 9184412 Eyvind Hellstrøm 1948 1360428 515821 0 Stian Blipp (født Glopholm) 1990 796029 316395 0 Helene Hokholt Olafsen 1990 1489554 633071 0 Triana Iglesias Holten 1982 334441 122602 0 Atle Pettersen 1989 903271 331259 0 Else Kåss 1980 261069 192431 5546649 Markus Neby 1991 703525 270070 0

