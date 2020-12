Dette tjener de største influenserne

Dette tjente norske influensere og bloggere i 2019.

Skattetallene for 2019 er klare, og for de største influenserne kunne de se tilbake på et svært godt år i bransjen.

Med tusenvis på tusenvis av følgere i sosiale medier og dermed samarbeid med annonsører som er villig til å bla opp, kan flere av de største, norske influencerne glede seg over millioninntekter.

Rekordinntjening for Jørgine Massa Vasstrand



2019 var virkelig Jørgine Massa Vasstrands år, også når det kom til inntekter.

Hun danset seg til finaleplass i TV 2-serien «Skal vi danse», trådde ut av «Bloggerne» til fordel for serien «Funkyfam» med sin egen familie. I tillegg ga Jørgine ut bok, hadde treningsevents, og både bloggen og Instagram-kontoen var populær som aldri før.

Samme år byttet hun også leiligheten i Oslo ut, til fordel for hus-idyll i Jessheim, sammen med mannen Morten og barna.

Dermed kunne hun ta ut 4,2 millioner i lønn, noe som er en økning på 211 prosent. Det var MittJessheim som omtalte saken først.

Ikke bare inntektene økte for Jørgine, det samme gjorde også formuen. Fra 0 kroner i 2018 til nærmere 1,5 millioner i 2019.

Caroline Berg Eriksen krympet formuen og inntektene

Berg Eriksen, som tidligere ble kjent under kallenavnet «Fotballfrue», er en av de med lengst fartstid i blogg-Norge.

Influenseren, som for noen år tilbake tok med mann og barn og flyttet til hjembyen Sarpsborg, har i årevis kunne hente ut millionbeløp i inntekt både via bloggen og Instagram.

I år er imidlertid tallene lavere. Formuen på over 2 millioner har krympet til 175.000 kroner, mens inntektene har krøpet fra 2,8 millioner til 540.000 kroner.

Dette tjente Norges største influencere i 2019 Navn Født Inntekt Skatt Formue Jørgine Massa Vasstrand 1989 4216370 1445536 1474615 Caroline Berg Eriksen 1987 540854 183476 175707 Kristin Elisabeth Linde Gjelsvik 1986 1904227 891593 0 Julianne Nygård 1990 1013001 358143 0 Louise Angelica Riise 1990 243346 85534 0 Emilie Marie Nereng 1995 92055 21871 566338 Isabel Shirog Raad 1994 3049835 983066 0 Martine Lunde Aarsrud 1996 1758264 664114 497257 Sofie Steen Isachsen 1994 4169800 1402231 6231915

Kristin Gjelsvik kjøpte drømmehuset

Kristin Gjelsvik kjøpte drømmehuset i Drammen etter å ha deltatt i serien «I lomma på Silje» tidligere i 2020, men i serien fikk vi også se at hun måtte rydde opp i gammel konkursgjeld.

I 2019 kunne Kristin Gjelsvik også se inntekten øke med hele 1,1 million, opp fra 890.000 kroner året før.

Louise Angelica Riise økte inntekten - formuen forsvant

I 2020 ble ekteparet Riise gjenstand for store overskrifter i forbindelse med deltagelsen av «I lomma på Silje». Da var målet til økonomen å endre forbruksvanene til den tidligere Liverpool-spilleren.

I tillegg var Louise Angelica å se på skjermen som en av tre mødre i serien «Kjendismødre», side om side med John Arne og deres felles sjarmør, Colin.

I 2019 gikk Louise Angelicas inntekter opp fra 0 til 243.000 kroner. Formue dalte imidlertid fra 793.000 til null.

Julianne Nygård med nok et jubelår

I 2019 kom nyheten om at Julianne Nygård takket for seg i tv-serien «Bloggerne», men influenseren kunne se tilbake på et godt år inntektsmessig. 2019 ble nemlig svært likt rekordåret 2018 for mammabloggeren.

2020 har dog vært et år til ettertanke for bloggeren. I podkasten SCHENDIS forteller Pilotfrue Julianne Nygård om hvordan korona og reiserestriksjoner har rammet familiens og spesielt pilotektemannen Ulriks inntekt:

