Dette tjener Norges største bloggere

Damene dominerer inntektstoppen blant bloggerne - år etter år.

Selv om det er mye penger i blogg og sosiale medier, er det en relativt liten prosentandel som tjener nok til å kunne livnære seg av det.

Men de som faktisk lever av bloggen, tjener imdilertid svært godt - langt over en gjennomsnittlig norsk årslønn.

I tillegg ser vi at lønna stiger for hvert år. I 2018 var det tre bloggere som tjente godt over to millioner kroner, mens totalt 12 bloggere hadde over én million i inntekt.

Til sammenligning var det kun tre av Norges toppbloggere som tjente over én million kroner i 2014.

Topplisten består utelukkende av kvinner - med Caroline Berg Eriksen på topp, tett etterfulgt av Marna Haugen og Camilla Pihl.

Dette tjener de største bloggerne

På førsteplass ligger Caroline Berg Eriksen med en inntekt på 2.890.200 i 2018.

På andreplass finner vi Marna Haugen med 2.530.207 kroner, tett etterfulgt av Camilla Pihl med 2.259.991 kroner.

Her er hele listen:

I 2017, var det Marna Burøe som tronet på inntektstoppen blant bloggerne, tett etterfulgt av Sophie Elise Isachsen og Caroline Berg Eriksen.

Selskapene bak tjener millioner



I 2018 anslo Marianne Solheim, digital rådgiver i Carat Norge, overfor Nettavisen at såkalt «influencer marketing» utgjorde mellom 50 og 70 millioner kroner av det totale reklamemarkedet i Norge.

Kjetil Manheim, plattformansvarlig i blogg.no, mente at tallet sannsynligvis nærmet seg 100 millioner kroner.

Mens toppbloggere kan tjene opptil 50.000 kroner på ett eneste blogginnlegg med reklame, tjener selskapene bak, såkalte «influencerfirma» millioner på bloggmarkedsføring hvert år.

Blogg.no ligger nå under Egmont, og er et av selskapene som tjener penger på bloggmarkedsføring. Andre selskap er United Incluencers, Adlink, som ligger under Aller, Bonnier Media og Youtube-ekspertene Splay og Nordic Screens.