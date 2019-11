Dette tjener Norges største TV-profiler

Fredrik Skavlan er fremdeles talkshowkongen på haugen, mens Helene Olafsen knuser «Senkveld»-kollega Stian Blipp. Bård Tufte Johansen hadde på sin side et solid fall i inntektene i 2018.

Talkshowkonge Fredrik Skavlan er fremdeles stor i Sverige, men etter overgangen til TV 2 har talkshowet hans stupt i antall seere her til lands.

Fra godt over én million seere i sin storhetstid på NRK har «Skavlan» vært nede i rekordlave 167.000 seere på TV 2. Talkshowdronning Anne Lindmos program «Lindmo» holdt koken høsten 2018 med et snitt på 844.000 seere.

Forskjellen i popularitet gjør imidlertid ikke utslag i inntektene for 2018:

Fredrik Skavlan knuser Anne Lindmo med en inntekt på 10.564.504 mot 854.251 kroner, viser skattelistene for inntektsåret 2018.

I 2017 hadde Skavlan en inntekt på 10.427.126 kroner mens Lindmos inntekt lå på 813.663 kroner.

Mye av inntekten til Skavlan stammer fra selskapet Fredrik Skavlan AS, som fikk et resultat på hele 20,8 millioner kroner i 2018.

Helene Olafsen og Stian Blipp. Foto: Berit Roald (NTB Scanpix)

Helene Olafsen tjener nesten det dobbelte av Stian Blipp

«Senkveld»-duoen Stian Blipp og Helene Olafsen gjør suksess for TV 2 på fredagskveldene. Men de kan ikke helt måle seg med ringreven Skavland.

For 2018 viste skattelistene en inntekt for Stian Blipp på 790.163 kroner mens Helene Olavsen står oppført med en inntekt på 1.579.934.

I 2017 hadde Blipp en inntekt på 538.952 kroner mens Helene Olafsen hadde en inntekt på 948.260 kroner.

Pernille Sørensen, Bård Tufte Johansen og Johan Golden leder blant annet programmet «Nytt på nytt» på NRK hver fredag. Foto: Tommy H.S. Brakstad

«Nytt på nytt»-trioen

Bård Tufte Johansen, Pernille Sørensen og Johan Golden utgjør den faste trioen i NRKs «Nytt på nytt».

Alle tre gjør andre jobber ved siden av. Pernille Sørensen er kanskje beste kjent for sin rolle i komiserien «Side om side», mens Bård Tufte Johansen for tiden er aktuell med showet «12 gode råd (fra to menn med lav utdanning)» sammen med Atle Antonsen.

Bård Tufte Johansen hadde en inntekt på 5.684.623 kroner i 2017. Pernille Sørensen hadde en inntekt på 1.606.886 kroner samme år, mens Johan Golden stod oppført med en inntekt på 1.828.151 kroner.

I 2018 har Bård Tufte Johansen et kraftig fall i inntektene. Skattelistene viser en inntekt på 2.584.767 kroner. Både Pernille Sørensen og Johan Golden på sin side hadde en kraftig oppgang. Pernille Sørensen står oppført med en inntekt på 4.834.088 kroner for 2018 mens Johan Golden står oppført med en inntekt på 3.613.088 kroner.

Bård Tufte Johansen eier for øvrig alle aksjene i Seegood AS. I fjor fikk selskapet et resultat på drøyt 1,5 millioner kroner og en tredjedel gikk som utbytte til programlederen.

Golden eier 100 prosent av aksjene i Golden Inc. hvor det ble hentet ut 2,2 millioner kroner i utbytte i 2018.

Atle Antonsen, Bård Ylvisåker (t.v) og Vegard Ylvisåker er alle tre aktuelle i TVNorge-showet «Kongen befaler». Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Atle Antonsen og Ylvis-brødrene

Apropos Atle Antonsen. I likhet med sin venn og komikerpartner Bård Tufte Johansen soper Antonsen inn penger. Han er høsten 2019 aktuell med TVNorge-programmet «Kongen befaler».

Antonsen er eneier av Panface AS som fikk et resultat på vel 3,5 millioner kroner i 2018. Nesten halvannen million fant veien til komikerens lommer som utbytte.

Atle Antonsen hadde en inntekt på 2.008.869 i 2017. I 2018 er summen 3.241.853 kroner.

Bård og Vegard Ylvisåker har ikke vært mye å se på TV-skjermen i 2019, men lar seg befale av Antonsen på TVNorge denne høsten.

Bård hadde en inntekt på 3.911.330 kroner i 2017. Vegard hadde en inntekt på 4.033.989 kroner.

For 2018 er inntektstallene for Bård og Vegard henholdvis 3.503.672 og 3.558.916 kroner.

Vegard Ylvisåker eier hele Feelfood AS og tok brorparten av fjorårets resultat som ubytte: Nesten 4,1 millioner av resultatet på 5,2 millioner ble utbetalt til eieren.

Også broren Bård Ylvisåker tok med seg nesten hele resultatet i sitt selskap som utbytte: Moviebox AS fikk 4,2 millioner på bunnlinjen og 3,2 millioner gikk til eieren.

Brødrene kontrollerer litt over en femtedel hver av Concorde TV, som fikk et resultat på nær 1,8 millioner i fjor. 720.000 kroner gikk som utbytte til eierne.

Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm lager mat for millioner. Foto: TV 2

Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm

Svendsen og Hellstrøm er på ny aktuelle i det humoristiske matprogrammet «Truls a la Hellstrøm» på TV 2.

Og det er ikke bare fra matfatet duoen håver inn.

Truls Svendsen hadde en inntekt på 1.232.463 kroner i 2018, mens Eyvind Hellstrøm dro inn 1.268.069 kroner.

Til sammenlikning hadde Truls Svendsen en inntekt på 1.496.319 kroner i 2017, mens Eyvind Hellstrøm dro inn hele 3.116.707 kroner samme år.

Svendsen er også aktuell med enmannsshowet «Truls Svendsen – Fra Æ til Å».

Truls Svendsens heleide Truls Svendsen Holding fikk et resultat på nesten 2,2 millioner kroner i 2018, men betalte ikke utbytte til sin eier. Gjennom selskapet eier Svendsen litt mer enn 20 prosent av managment-selskapet Plan-B, som fikk under en million kroner i positivt resultat i fjor.

Hellstrøm eier selskapet Nelson AS. Firmaet fikk en drøy mill i resultat og det ble tatt ut 200.000 kr i utbytte i 2018.

Atle Pettersen leder «Beat for beat» på NRK. Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)

Atle Pettersen

Det siste programmet i den såkalte «Gullrekka» er musikkquiz- og syngeshowet «Beat for beat». Siden 2016 har musiker og TV-personlighet Atle Pettersen ledet programmet.

I 2018 hadde Pettersen en inntekt på 1.134.649 kroner. I 2017 var summen 843.000 kroner.

Triana Iglesias leder realityprogrammet «Paradise Hotel». I 2020 skal hun selv være deltager i realityshowet «Farmen Kjendis». «Farmen Kjendis» skal denne gangen ledes av Tiril Sjåstad Christiansen, som tar over for Gaute Grøtta Grav. Foto: Tv 2

Triana Iglesias og Gaute Grøtta Grav

To av de mest populære realityshowene på TV er «Paradise Hotel» og «Farmen».

Førstnevnte ledes av Triana Iglesias, som kunne notere seg en inntekt på 512.468 i 2018. Til sammenlikning hadde «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav en inntekt på 555.883 samme år.

Grøtta Grav hadde en inntekt på 1.072.490 kroner i 2017.