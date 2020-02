Dette vil ikke «Bloggerne» at du skal se

Det er ikke alt TV 2 får tilsendt av gjengen i «Bloggerne».

I serien «Bloggerne» blir de syv profilene fulgt tett av et kamerateam, i tillegg til at de filmer en hel del av de minneverdige øyeblikkene selv.

Det er ikke rent sjelden at nettopp disse øyeblikkene byr på sinne, tårer eller at de viser bloggerne etter en real fest. Derfor måtte vi spørre bloggerne selv, er det slik at de sender alt materiellet til TV 2, eller hender det at de sletter noe eller «mister» et minnekort?

Se hva bloggerne-profilene svarte i videoen øverst i saken: – Er hundre prosent sikker på at jeg ikke sendte klippet, men så vet jeg at det er tatt med!

Martine Lunde er én av bloggerne som tør å innrømme at hun har slettet noe før hun sendte inn et minnekort til TV 2.

– Var helt fra meg og gråt

– Ja, det har faktisk skjedd. Til denne sesongen her var jeg faktisk så sinnsykt lei og frustrert over at jeg hadde kjøpt meg leilighet i nybygg og måtte vente to år på det, forteller hun til Nettavisen.

Martine kjøpte nemlig en leilighet i januar i 2019, men den vil ikke være klar før vinteren 2021.

– Det var et klipp hvor jeg var helt fra meg og gråt og snakket om «hva skal jeg gjøre med livet mitt, skal jeg selge leiligheten?» Det slettet jeg, forteller Martine.

Holdt klippet skjult for TV 2

– Vet TV 2 det da?

– Nei, absolutt ikke. Jeg fikk panikk, jeg bare «å herregud», så fikk jeg roet meg, jeg tror det var en blanding av mensen og alt mulig, men jeg fikk roet meg litt, ler Martine i etterkant.

