Dette vil vi savne ved korona-isolasjonen

Det er to svar som dominerer alle andre ting vi kommer til å savne.

Etter noen uker i korona-karantene har du kanskje fått orden på hjemmekontor-livet?

Eller er du blant dem som føler du har tatt krasj-kurs som vikarlærer?

Kanskje har du puslet flere puslespill og deltatt i flere Skype-møter enn hva som strengt tatt burde vært lov i løpet av en måned.

Vi spurte Nettavisen-leserne på Facebook om hvilke ting de vil savne når disse korona-tidene er forbi, og her er svarene.

1. Samholdet

Det norske folk har blitt invitert til en felles dugnad, hvor målet er å stoppe smitte og å skape samhold ved å holde avstand. Noen mener at det at folk må tenke på flere enn seg selv er en ting vi kan ta med oss videre fra dette.

2. Hygienen

Aldri har vi vasket oss så mye på hendene, og akkurat det er det flere som er glad for. Kanskje har vi blitt litt mer renslige i denne perioden?

3. Rush-tid, hva er det?

Det er unormalt lite trafikk på veiene i disse dager, til stor glede for de som faktisk er ute på veien. Det samme skriver folk som bruker kollektivtrafikk til og fra jobb. For hvor deilig har det ikke vært å slippe å stå tettpakket med en haug andre folk på t-banen eller bussen?

For disse skilpaddene i Brazil var det digg å slippe å oppleve et rush av mennesker til stranda, da kunne de nemlig ha den helt for seg selv til parring-sesongen:

4. Fritid

Mange er hindret fra å gå til jobb og kan heller ikke ha hjemmekontor, mens andre er permittert. For mange er det kanskje assosiert med at ting er ganske kjipt, men for andre betyr det masse tid til å gjøre akkurat det man har lyst til.

5. Kleskoden på jobb

Det er kanskje litt overraskende, men noen har oppdaget at det er styr å få på seg buksa, og at det er like greit å ta møter over nett i underbuksa.

Kanskje er det fordi vi spiser litt ekstra og trener litt mindre? Påska i år kommer utvilsomt til å by på flere påskeegg enn påske-skirenn, så kanskje blir kampen mot buksa tøffere enn først antatt når man skal tilbake på jobb igjen.

6. Ingen slitsom air-condition

Hvor mange ganger har du ikke frosset halvt ihjel på grunn av jobbens air-condition? Eller er du kanskje blant dem som alltid synes det er for lite luft? Uansett hvem du identifiserer deg med; hjemme kan du styre romtemperaturen selv, og det er en glede mange har oppdaget ved hjemmekontoret.

7. Litt mer søvn

Det å kunne starte arbeidsdagen fem minutter etter at man har stått opp er definitivt en luksus som er få forunt.

8. Tid med barna

Dette er listas soleklare sølvvinner. Selv om det kanskje er litt herk å få til disse matteoppgavene, eller man innser at det er litt av en jobb å leke barnehage, så har disse dagene for mange bydd på kvalitetstid med sine aller kjæreste små.

Noen vil også påstå at denne korona-perioden stort sett har vært en opptur for et annet kjært medlem i mange familier, nemlig hunden.

9. Absolutt ingenting

Listas utvilsomme gullvinner! For de aller fleste svarer at de naturlig nok ikke vil savne noe fra denne korona-krisen. Kanskje har listen over minnet deg på flere av de små gledene i denne unntakstilstanden, men uansett kan det ikke sammenlignes med livet vi lever ellers.

Vi gleder oss til å klemme, feste, møte familie, venner, ta utepils, dra på hytta, ja, mulighetene er uendelig mange, men aller mest gleder vi oss til hverdagen blir som normal igjen.