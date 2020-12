Dette visste du kanskje ikke om juleklassikerne

Det er ikke alt som kommer frem på TV-skjermen.

For mange blir det ikke ordentlig julestemning før man har sett minst én av de klassiske julefilmene.

Blant annet er «Alene Hjemme» og «Love Actually» gjengangere for mange i høytiden, i tillegg til julefilmer som «Elf», «Grinchen» og klassikeren «Tre Nøtter til Askepott».

Les også: Petter Northug gir ut julelåt

Men visste du at tarantellaen som kryper over ansiktet til skurken Marv i «Alene Hjemme» faktisk er ekte? Eller at det egentlig skulle blitt fortalt fire historier til i «Love Actually»?

– Bare slapp av

La oss først ta for oss den ovennevnte tarantella-scenen fra «Alene Hjemme» fra 1990.

For selv om det i utgangspunktet ble laget en falsk tarantella som skulle brukes i scenen, insisterte regissør Chris Columbus (62) på å bruke et ekte dyr i stedet. Den het Barry.

Det har tidligere gått rykter om at skriket til skuespiller Daniel Stern (63) måtte bli spilt inn og lagt på i ettertid for å ikke skremme tarantellaen, men dette avkreftet Stern selv i et innlegg på Facebook fra 2015 der han forklarte det hele.

«Bare ikke gjør noen plutselige, truende bevegelser, så kommer det til å gå bra», ble han forklart av dyretreneren.

Da han fulgte opp med å spørre om ikke Barry kom til å føle seg truet av å bli skreket til, fikk han følgende svar:

«Barry har ikke ører. Han kan ikke høre noe. Bare slapp av».

Les også: Reklame fra Google tar nettet med storm: Kevin er hjemme alene igjen

Utelot fire historier fra filmen

I juleklassikeren «Love Actually» får seerne følge ti historier, men egentlig skulle det vært 14.

Ifølge nettstedet Mentalfloss ble to av dem kuttet da manuset ble skrevet, mens to ble klippet ut etter innspilling.

Hva gjelder de to siste skal dette ha vært historien om et afrikansk par i hungersnød, samt historien om privatlivet til rektoren ved skolen. Hun var lesbisk, og måtte på hjemmebane støtte partneren – som var syk og til slutt døde.

Selv om historien ikke kom med i den endelige filmen, har den ikke forsvunnet helt. Tidligere fulgte klippet med som et ekstraspor dersom man kjøpte en «Love Actually»-DVD, og nå ligger det også tilgjengelig for ivrige filmfans på YouTube.

Julenisse på heltid

Tim Allen (67) har medvirket i flere julefilmer, blant annet i trilogien «Santa Claus», der han spiller julenissen.

Les også: Serieguiden: Dette er årets beste julefilmer

I filmen er det små barn som spiller rollene som nissens hjelpere på Nordpolen, noe som førte til at Allen måtte forbli i karakter under hele innspillingen. Dette fordi flere av de unge skuespillerne trodde Allen var den «ekte» julenissen.

– Jeg ville ikke skuffe dem. Jeg måtte bli i karakter hele tiden, og kunne ikke banne eller bli sint. Nissens hjelpere så på meg hele dagen, og stilte meg masse spørsmål om julen, har skuespilleren tidligere fortalt i et intervju med BBC.

– Hørtes ut som Doris Day

Skuespiller Zooey Deschanel (40) har tidligere fortalt til Buzzfeed at favorittscenen hennes fra filmen «Elf» er scenen der hun står i dusjen og synger «Baby It's Cold Outside».

Scenen var imidlertid ikke med i det opprinnelige manuset, ifølge manusforfatter Jon Favreau (54). Det var først da Favreau fikk høre at Deschanel var var flink til å synge at han skrev det inn. Da var allerede filminnspillingen godt i gang.

– Jeg skrev det inn fordi hun hørtes ut som Doris Day, sa han i et intervju med Rolling Stone i 2013.

– Det ga filmen den magiske følelsen, la han til.

I samme film er for øvrig flere av scenene spilt inn blant «vanlige mennesker» i New Yorks gater, så det man i utgangspunktet skulle tro var betalte statister er faktisk ikke det. I rollen som Buddy løper med andre ord skuespiller Will Ferrell (53) rundt i gatene og hilser på helt «vanlige folk».

Sinatra før Willis

For mange er også «Die Hard»-filmene, der skuespiller Bruce Willis (65) spiller hovedrollen, en juletradisjon.

Det var imidlertid en annen som først fikk tilbud om rollen: Frank Sinatra. Han hadde spilt i filmen «The Detective» fra 1968, som var basert på boken som var forgjengeren til boken som den aller første «Die Hard»-filmen er inspirert av.

Les også: - En myte at det er flere selvmord i julen

Med andre ord ble «Die Hard» på mange måter en oppfølger til «The Detective», og ifølge Independent hadde Sinatra dermed førsterett på hovedrollen, da dette sto i kontrakten hans fra 1968. I og med at han på daværende tidspunkt var 73 år gammel, takket han pent nei.

Dermed gikk rollen som John McClane til Bruce Willis.

Dubbet i alle versjoner

«Tre Nøtter til Askepott» er ikke bare en tradisjon her til lands. Også i Tyskland og Sveits er filmen fast TV-innslag på julaften, i Tyskland på dagtid og i Sveits utover kvelden.

Filmen er spilt inn i tidligere DDR (Øst-Tyskland), som eksisterte fra 1949 til 1990. Slottet i filmen heter Schloss Moritzburg, og ligger like utenfor Dresden. Rundt jul åpner slottet hvert år for utstilling om filmen, og huker inn besøkende fra hele Europa. Det er også svært populært å gifte seg på slottet, der vielsen gjerne finner sted på trappen.

Les også: NRK beroliger etter melding om «Tre nøtter til Askepott»

Mens filmen i Norge er dubbet til norsk, er den i andre land også dubbet. Skuespillerne snakker nemlig ikke samme språk i originalversjonen av filmen, da alle er fra ulike land.

Mens Askepott (Libuše Šafránková) og prinsen (Pavel Trávníček) er tsjekkiske, er kongen (Rolf Hoppe), dronningen (Karin Lesch) og stemoren (Carola Braunbock) tyske. Både den tsjekkiske og tyske versjonen av «Tre Nøtter til Askepott» er med andre ord dubbet til et og samme språk.

Trente med CIA-spesialist

Både «Grinchen» og «Elf» kunne sett helt annerledes ut med en annen hovedrolleinnehaver.

I førstnevnte film var det Jim Carrey (58) som sikret seg rollen, men han var ikke den eneste som ble vurdert før innspilling. Ifølge Vulture var både Eddie Murphy (59) og og Jack Nicholson (83) aktuelle navn - men rollen ble Carreys.

Rollen var svært krevende, spesielt med tanke på kostymet og spesialsminken. Faktisk fikk Jim Carrey trening av en CIA-spesialist for å takle ubehaget, ifølge Business Insider.

Produsent Brian Grazer (69) har tidligere uttalt at Carrey og spesialisten låste seg inne på et rom i en hel helg, der skuespilleren fikk lære ulike metoder for å distansere seg fra smerten og ubehaget rundt kostymet og den tunge sminken.

Carrey var for øvrig også førstevalget til hovedrollen i «Elf», men denne gikk som kjent til Will Ferrell.

Reklame Norsk vinner av 310 millioner kroner i Vikinglotto