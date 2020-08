Fem år gammel var Clementine Hambro brudepike for prinsesse Diana. 18 år senere ferierte hun med Jeffrey Epstein på øya der han skal ha misbrukt jenter i årevis.

Da milliardæren Jeffrey Epstein ble funnet død på cella i et fengsel i New York i september i fjor, sto han tiltalt for overgrep mot mindreårige og ett tilfelle av menneskehandel.

Epstein var kjent for sitt store nettverk, og flere profilerte og mektige mennesker har de siste årene måttet forklare og beklage sine relasjoner til sexforbryteren – som var tidligere dømt for pedofili. Blant andre har britiske prins Andrew (60) flere ganger blitt konfrontert med sin kjennskap til Epstein.

I tillegg har passasjerlister fra den avdøde milliardærens privatfly, «Lolita Express», siden blitt offentliggjort, noe som har ført til at blant andre Bill Clinton (73) og Celina Midelfart (47) har måttet forklare sine relasjoner til Epstein.

Nå viser det seg at også den britiske forfatteren Clementine «Clemmie» Hambro (44), som var en av brudepikene i bryllupet til prins Charles (71) og avdøde prinsesse Diana i 1981, har vært blant passasjerene i sexforbryterens privatfly.

PASSASJER: Clementine Hambro reiste med Jeffrey Epsteins privatfly ved to anledninger, viser passasjerlogger. Foto: David M. Benett / Dave Benett (Getty Images for Chanel)

Invitert til øya personlig

Etter at Epsteins mangeårige venn og nære partner, Ghislaine Maxwell (58), ble pågrepet av FBI – siktet for blant annet menneskehandel og rekruttering av mindreårige kvinner til seksuell aktivitet, har flere av passasjerlistene fra milliardærens privatfly blitt offentliggjort, ifølge Daily Mail.

ARRESTERT: Jeffrey Epsteins mangeårige venn og partner, Ghislaine Maxwell, ble nylig pågrepet av FBI. Foto: NTB Scanpix

Clementine Hambro, som for øvrig også er oldebarnet til Sir Winston Churchill, reiste med Epsteins fly to ganger.

I en uttalelse gjengitt av Daily Mail forklarer 44-åringen at den første reisen var en jobbreise til Epsteins ranch i New Mexico, der hun skulle hjelpe ham med kunst til eiendommen. Kort tid etter ble hun personlig invitert til å bli med til øya Little St. James, der Epstein i flere år skal ha misbrukt mindreårige jenter, ifølge ofrenes egne vitneforklaringer.

Begge disse turene fant sted med én måneds mellomrom, i 1999, da Hambro var 23 år gammel.

– Den andre turen, til Little St. James, var en personlig invitasjon, som jeg tenkte det ville være morsomt å takke ja til. Men jeg kjente ingen der, og jeg hadde det egentlig ikke noe hyggelig. Jeg dro aldri tilbake, sier Hambro om sin opplevelse på det som senere er blitt omtalt som «sex-øya».

– Jeg var ung og naiv

Hambro forsikrer i uttalelsen at hun ikke ble misbrukt, og hevder hun heller ikke var vitne til noe ulovlig.

– Jeg har vært helt forskrekket over avsløringene om hans oppførsel siden da. Jeg var åpenbart veldig heldig, og hjertet mitt går ut til alle de som ble misbrukt av ham. Jeg stoler på at de får den rettferdigheten de fortjener, sier 44-åringen.

– Jeg var ung og naiv, og kunne aldri forestilt meg hva som siden skulle utfolde seg, legger hun til.

Reisene med Epstein fant altså sted 18 år etter at Hambro var en av de fem brudepikene i bryllupet til Charles og Diana. Da var hun fem år gammel, den yngste i brudefølget.

BRYLLUP: Clementine Hambro (foran) avbildet på balkongen etter det kongelige bryllupet. Foto: NTB Scanpix

Trakk seg fra kongelige plikter

Clementine Hambro er ikke kongelig av blod, men hadde et nært forhold til avdøde prinsesse Diana.

Ifølge Today var nemlig Diana barnepasseren til «Clemmie» før hun giftet seg med prins Charles, og det ble dermed naturlig for henne å inkludere femåringen i brudefølget sitt.

Prins Charles hadde på sin side broren, prins Andrew, i sitt følge. Han har i flere år blitt beskyldt for å ha hatt sex med en 17 år gammel kvinne som Jeffrey Epstein hadde betalt.

NEKTER: En kvinne ved navn Virginia Giuffre hevder hun hadde sex med prins Andrew da hun var 17 år gammel. Prins Andrew benekter dette. Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP/ 60 Minutes, Australia

Både prinsen og det britiske kongehuset har benektet dette.

Prins Andrew trakk seg imidlertid tilbake fra sine kongelige plikter tidligere i år som følge av den massive oppmerksomheten rundt hans nære vennskap med Epstein.