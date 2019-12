Didrik Solli-Tangen avslørte babynyhet på direkten

Didrik Solli-Tangen og kjæresten Angelica Omre venter sitt andre barn i april.

Tirsdag morgen gjestet artist Didrik Solli-Tangen (32) det populære TV 2-programmet «God morgen Norge».

I praten om den kommende julekonserten 32-åringen er i gang med sammen med Drammen Gospelkor, kom han også med en overraskende nyhet.

I april skal nemlig han og kjæresten Angelica Omre bli foreldre sammen for andre gang. Denne gang til en liten jente. Fra før av har de en sønn på to år.

- Det blir veldig stort. Vi føler oss veldig privilegert og heldige, uttalte Solli-Tangen under tirsdagens «God morgen Norge»-direktesending.

Foreldre for andre gang

Det var i mars i 2017 Solli-Tangen og kjæresten opplevde å bli foreldre for første gang til lille Luke.

Selv om det blir stor stas for både Solli-Tangen og Omre, er han noe usikker på om lille Luke er så begeistret for å bli storebror.

- Han er nok litt både og, svarer Solli-Tangen på spørsmålet om Luke gleder seg.

Forlovet seg

Det var gjennom Melodi Grand Prix-deltakelsen i 2010 at Didrik Solli-Tangen for alvor ble kjent for det norske folk. Etter seieren i 2010 har han dukket opp i andre TV-programmer som «71 grader nord» på TVNorge. Han har også ledet TV 2-suksessen «Skal vi danse».

Tre år etter at han stakk av med Melodi Grand Prix-seiren bekreftet han forholdet med kjæresten Angelica Omre, og siden den gang har de både blitt samboere og fått barn.

I 2016 fridde Solli-Tangen til Omre. Ifølge Se og Hør fant frieriet sted i Roma, men valgte å holde det hemmelig helt til det ble kjent i for knappe to år siden.