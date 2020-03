Direktør i WHO: - Remdesivir er den eneste medisinen vi tror kan ha reell effekt mot koronaviruset

Remdesivir ble i utgangspunktet utviklet for å bekjempe Ebola-viruset. Nå er det Remdesivir ekspertene har mest tro på i kampen mot Covid-19.

«Det føles som jeg er i en film! Ingen har kontroll på noe som helst».

Har du hørt noen si dette i løpet av de siste dagene? Mest sannsynlig.

LES OGSÅ: Meningsmåling: 1 av 3 har liten tillit til Erna Solbergs ledelse

For mange er det nok også slik det oppleves. Koronaviruset gikk fra å være noe vi leste om, men som foregikk langt unna oss, til å resultere i sykdom, frykt, kaotiske tilstander og det nærmeste denne generasjonen nordmenn noensinne har vært en «lockdown».

Fakta Informasjon for befolkningen ↓ INFORMASJON FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET: Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16. Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117.

Midt i stenging av skoler, karantene-regler og tomme butikkhyller, er det også viktig å beholde roen. Da kan det kanskje hjelpe å vite at eksperter over hele verden jobber med løsninger.

Ett medikament som skiller seg ut

Dr. Richard Hatchett, ekspert på epidemier og folkehelse, leder arbeidet med å finne en vaksine mot Covid-19-viruset. Han er tildelt millioner av kroner for å haste-utvikle en vaksine, men sier likevel at det vil ta tid.

Hatchett anslår at det vil ta 12 til 18 måneder før vaksinen er klar for bruk.

Hva så med medisiner mot de som allerede er smittet av Covid-19?

Også her jobbes det intenst med løsninger. Siden viruset brøt ut, har forskerne gått gjennom rundt 300 studier på ulike medikamenter som kanskje kan fungere mot Covid-19, skriver The Guardian.

Det er ett medikament som skiller seg ut, og som omtales som det største håpet mot koronaviruset av en rekke internasjonale aviser, nemlig Remdesivir.

Remdesivir ble egentlig utviklet for å bekjempe Ebola-viruset, og er et et bredspektret antiviralt legemiddel. Antivirale legemidler helbreder ikke en virussykdom, men bremser den. I dette tilfellet er håpet at Remdesivir kan forkorte infeksjonen.

LES OGSÅ: Takk Gud for korona: Når dette er over er Norge blitt tryggere

Bruce Aylward, assisterende direktør i Verdens helseorganisasjon, sier følgende om Remdesivir:

- Det er bare ett medikament vi tror kan ha reell effekt, og det er Remdesivir.

Andre eksperter har også uttrykt håp om at Remdesivir kan bidra til å bekjempe Koronaviruset:

- Det kan brukes i behandling for å begrense alvorlighetsgraden av sykdommen, redde liv til de som ligger på sykehus og bli brukt forebyggende for helsepersonell og kanskje også til andre i samfunnet, med mål om å begrense spredning, sier Timothy Sheahan, en virolog som har forsket på Remdesivir ved Universitetet i North Carolina til The Guardian.

Vist effekt mot SARS og MERS

Infeksjonslege og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Bjørn Blomberg, understreker at Remdesivir er en eksperimentell medisin som ikke er godkjent for rutinemessig behandling for noen sykdommer per i dag.

- Remdesivir er likevel trolig det midlet som flest har tro på fordi laboratoriestudier og dyrestudier har vist effekt av Remdesivir mot SARS og MERS, de to kjente koronavirusene som har gitt alvorlig sykdom tidligere, samt at medikamentet har vist seg å ha relativt lite bivirkninger, sier Blomberg til Nettavisen.

Blomberg forteller at Verdens helseorganisasjon har satt Remdesivir som førsteprioritet for medikamenter som bør undersøkes i behandlingsstudier for Covid-19, mens kombinasjonen av hiv-medisinene lopinavir og ritonavir, som er lett tilgjengelig, er satt opp som andre prioritet.

Les også Italienere råder nordmenn til å ta pandemien på alvor

Remdesivir ble forsøkt brukt mot Ebolautbruddene i Vestafrika i 2014-15 og det siste utbruddet i Kongo fra 2018-2020. Erfaringer fra ebolautbruddene, inkludert en studie som sammenligner medikamentet med andre behandlingsformer, viser at Remdesivir ikke har noen sikker effekt mot ebola.

- Det som er bra med undersøkelsene fra ebolautbruddene er at man har fått kunnskap som tyder på at Remdesivir i alle fall er rimelig godt tålt og har lite bivirkninger, selv om det altså ikke hjelper noe videre mot ebolaviruset i praksis, sier Blomberg, og fortsetter:

- Når det gjelder det nye koronaviruset er det publisert rapporter av mindre grupper av pasienter som antyder at det kan hjelpe mot Covid-19. Men det man trenger som bevis på at det virker, er sammenligningsstudier, der man gir denne eller alternativ behandling til pasienter etter randomisering, det vil si etter en slags loddtrekning.

- Det er flere slike studier på gang under det pågående Covid-19 utbruddet, så det er håp om at vi får økt kunnskap om effekten av denne medisinen i nær fremtid.

INFEKSJONSLEGE: Bjørn Blomberg. Foto: UiB

35 år gammel mann ble frisk

I labforsøk ser det ut til at Remdesevir, som er utviklet av Gilead Sciences, forhindrer virus fra å kopiere seg selv. I dyrestudier har Remdesevir som nevnt vist seg å fungere mot to alvorlige virus, SARS og MERS.

Kliniske studier for å teste effekten av Remdesivir er allerede i gang, men resultatene er ennå ikke kommet.

I mellomtiden har leger i USA, Kina og Italia allerede begynt å bruke medisinen til å behandle en liten gruppe pasienter som har blitt alvorlig syke av Covid-19.

Følg utviklingen av koronaepidemien i Nettavisens livestudio.

Den første pasienten, en 35 år gammel mann i Washington i USA, ble frisk etter å ha fått medisinen, men man vet ennå ikke hvorvidt det utelukkende skyldes medisinen.

Etter Bruce Aylwards uttalelse om at Remdesevir er den medisinen de har mest tiltro til, steg markedsverdien til Gilead Sciences mens det ellers var blodrødt på Wall Street, skriver Finansavisen.

Gilead Science, som forsker, utvikler og kommersialiserer medisiner, har det naturligvis travelt med å få testet ut medisinen. Kina startet sin første kliniske studie i slutten av februar, tett etterfulgt av USA. I tillegg planlegges to andre studier i Asia i løpet av kort tid.

Flere lovende medisiner

Remdisivir er imidlertid ikke den eneste medisinen som har blitt omtalt i håpefullt ordlag de siste ukene.

Forskere ved NTNU uttalte allerede i slutten av februar at det finnes eksisterende medisiner som kan fungere mot Koronaviruset, skriver Gemini.

– Vi kan bruke allerede eksisterende medisiner mot andre sykdommer enn de opprinnelig var ment for, uttalte Denis Kainov, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU.

Les også Kommuneoverlege sterkt kritisk til dagens beslutning fra regjeringen

Kainov har deltatt i en studie, hvor funnene er førpublisert i International Journal of Infectious Diseases. Der har forskerne landet på at det allerede finnes en rekke medisiner som i laboratoriet ser ut til å kunne hemme Koronaviruset:

Remdesivir, Arbidol, Rotonavir, Favipiravir og Lopinavir.

Disse medisinene blir klinisk testet nå, og ifølge NRK forventes det at testene er klare innen juni. Fortsetter de å være positive, kan medisinene tas i bruk.

- Det stemmer at det er mange medisiner som har vært lansert som mulig behandling for Covid-19, men ingen har bevist sikker effekt ennå, avslutter Blomberg.

- Når tror du, og jeg skjønner at dette blir synsing, at en mulig medisin mot koronaviruset kan bli tatt i bruk?

- Den siste tiden har vist at ting skjer raskt på mange plan under denne epidemien. Som sagt er Remdesivir allerede under utprøving i flere studier allerede, og det er derfor sannsynlig at mange pasienter vil kunne få dette medikamentet ettersom epidemien fortsetter. Det er viktig å understreke at pasientene bør behandles som ledd i randomiserte studier, slik at man kan få endelig svar på om det faktisk virker i mennesket og ikke bare i laboratoriet, avslutter Blomberg.