Disse åtte tingene tror vi at vi blir lykkeligere av – kun én stemmer

Vi fikk folk til å ramse opp alt de tror de blir lykkeligere av. Det meste er bortkastet tid, men én faktor er så viktig at du bør begynne å fokusere på det i dag.

Mange nordmenn over 70 vil nok trekke på smilebåndet av årets tema for Verdensdagen for psykisk helse.

«Gi tid», oppfordrer Mental Helse, og mener med det at folk skal bruke tid på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen sin.

Spør du bestemor, vil hun kanskje synes det høres litt merkelig ut. For har ikke unge i dag, sammenlignet med for 50 år siden, et hav av tid til å bruke på seg selv?

Du kan reise, studere, flytte til utlandet, dra på yoga-camp, lære deg et spennende språk, gå Norge på langs med teltet på ryggen, kjøpe leilighet og bil før fylte 25 - eller ta en snarvei til «fame and fortune» og melde deg på Paradise Hotel.

Likevel forteller rapportene oss at unge sliter psykisk - spesielt unge jenter.

Rapportene viser også at mange kjenner på et press. Press for å gjøre det bra på skolen, for å se bra ut, være veltrente og ha mange følgere på sosiale medier.

Men før landets ungdommer gir etter for presset og dedikerer hverdagen sin til å trene, gjøre skolearbeid, oppdatere Instagram og operere seg til Kardashian-rumpe, la oss forsøke noe helt annet.

La oss «gi tid» til følgende spørsmål: Hva er det egentlig som gjør oss glade?

Åtte faktorer

Vi vet heldigvis relativt mye om hva som skaper lykkelige og lange liv, men nå skal vi gjemme forskernes konklusjon til slutt og starte med å ha det litt gøy.

Vi har nemlig kommet frem til åtte faktorer som mange tror gjør oss lykkeligere:

Rikdom

Være pen

Være forelska

Være mye ute i naturen

Fin kropp/være veltrent

Mange følgere på sosiale medier

Drømmejobben

Gode venner

Fordi det dessverre ikke finnes forskning på hvorvidt man blir lykkeligere av å bli steinrik, forelska eller tynn Insta-kjendis, så måtte vi høre med dem som faktisk er der.

Fakta Slik gikk vi frem ↓ - Vi kom frem til de åtte faktorene ved å spørre kolleger, venner, familie og bekjente om hva de tror ville gjort dem lykkeligere. - I tillegg leste vi rapporter og studier om hvilke faktorer folk kjenner på et press for å oppnå. Eksempelvis: Være suksessrike, tjene mye penger, ha mange følgere på Instagram osv. - De faktorene som gikk igjen oftest, var disse åtte. - Når det er sagt, merk at dette er en uhøytidelig sak hvor vi bare har tatt utgangspunkt i hva folk tilsynelatende tror skal gjøre dem lykkelige - og på ingen måte en studie.

Resultatet ble en svært klein telefonrunde til noen av landets mest kjente fjes, med spørsmål som:

«Hei, du! Kjersti i Nettavisen her. God mandag, ja. Jeg bare lurer på en ting: Blir du glad av å ha så mye penger?»

Men hva gjør man ikke for «forskningen», hva? Her kommer resultatet:

1. Ha mye penger

Olav Thon har vært en av Norges rikeste i flere tiår og kontrollerte i sine velmaktsdager verdier for flere titalls milliarder kroner.

- Blir du glad av å ha så voldsomt mye penger, Olav?

- Nei, det blir jeg ikke, sier Olav Thon med et smil.

- Det viktigste er å ha nok penger til å kunne leve et godt liv. Livet kan med andre ord bli utfordrende hvis du har for lite penger. Men det er ikke slik at man blir lykkeligere og lykkeligere dess mer penger man har.

OLAV THON sier han ikke blir lykkeligere av å ha så mye penger. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Thon er nok inne på noe. Forskning viser at lykkefølelsen stopper ved et visst pengeløp, nærmere bestemt rundt 750.000 kroner (2018-kroner).

Etter det, blir du ikke stort lykkeligere. Og med en formue på 1,8 milliarder, er det fryktelig lenge siden Thon passerte lykketerskelen.

Kanskje er det derfor han i 2013 ga bort hele formuen på 26 milliarder til en stiftelse, som har to formål: Eie Olav Thon Gruppen og dens underliggende virksomheter og dele ut midler til allmennyttige formål.

- Man må nemlig forvalte pengene også. Det kommer mye ansvar og jobb med penger, sier Thon.

2. Være pen

Hadde ikke livet vært enklere og bedre om du sto opp hver eneste morgen, så deg i speilet og tenkte: KJÆRE VENE, så pen jeg er!

Emilie Nereng, også kjent som «Voe», burde vite det. Da hun som 14-åring slo gjennom som blogger, var hun kjent som «hun sykt pene bloggeren som bare er 14 år».

I dag er Nereng blitt 23 år, og ler litt av spørsmålet.

- Nei, jeg tror ikke man bli lykkelig av å være pen. Eller, kanskje til en viss grad, sier Nereng, og fortsetter:

- Lykke er en midlertidig følelse som man kan oppnå øyeblikksvis, men den handler ikke om ytre faktorer. Jeg tror det handler om å være på et bra sted med seg selv og da er ikke utseendet en faktor man blir lykkelig av.

MIDLERTIDIG: Emilie Nereng tror utseende kan påvirke lykkefølesen, men at det i så fall er midlertidig. Foto: NTB Scanpix

Nereng er nok inne på noe når hun sier at et pent ytre kan gjøre deg lykkelig «til en viss grad».

Forskning viser nemlig at pene mennesker vurderer seg selv som litt lykkeligere enn omgivelsene. De får bedre behandling, lettere jobb og mer oppmerksomhet.

3. Være forelska (i en du har det bra med)

Lite slår forelskelsen. Det er som å være rusa, og på mange måter er det akkurat det du er også.

Hvis du har vært skikkelig forelska, vet du at det rett og slett klikker litt for deg.

Sola skinner selv om det er overskya, hjertet slår lynraskt selv om dere bare ligger på sofaen og du orker plutselig å ha sex tre ganger før du skal på tidligvakt.

Programleder Helene Olafsen, som nylig annonserte at hun er gravid med kjæresten Jørgen Nilsen, nøler ikke:

- Ja, du blir gladere av å være forelska. Uten tvil! Det er jo det beste som finnes.

Olafsen har absolutt forskningen på sin side, så denne faktoren stemmer faktisk relativt godt - med ett forbehold: Forelskelsen må rettes mot en som du faktisk har det bra med.

Er du lykkelig forelsket i en du er i et godt parforhold med, så er det kanskje det beste du kan gjøre for helsa di. Det blir du glad av, det!

Men merk deg ordet «godt». Dårlige parforhold har nemlig motsatt effekt.

4. Være mye ute i naturen

Lars Monsen ser lykkelig ut, ikke sant? Vel, kanskje er det fordi han tilbringer mer i skogen enn han gjør i byen.

Det finnes nemlig mye forskning som viser at det å være ute i naturen, faktisk gjør oss lykkeligere. Så denne faktoren stemmer også ganske bra, forutsatt at man ikke er en av dem som virkelig ikke kan fordra grønne trær og moser - for da blir det problematisk, uavhengig av hva forskerne sier.

P3-programleder Christine Dancke tok denne uken med seg lytterne til Ullevålseter for å snakke om hvor viktig naturen har vært i hennes kamp mot panikkangst.

- Det er vanskelig å sette ord på hva naturen gjør med meg, men den gir meg en følelse av ro. Jeg liker å ha et høyt tempo i hverdagen, men for at jobbhjernen min skal fungere optimalt, må jeg finne lommer og rom til en timeout. Det finner jeg i naturen, sier Dancke til Nettavisen.

NATURGLAD: Christine Dancke får gratis terapi i naturen.

5. Være veltrent/ha fin kropp

Hvis du bare hadde hatt strammere armer, litt tynnere lår, sprettrumpe og pittelitt sixpack, da ville du vært lykkeligere? Eller?

Vi vet svaret. En frisk og sterk kropp er bra for helsa, uten tvil, men det spørs om lykkefølelsen stiger i takt med sixpack-rutene.

Helene Olafsen, som er tidligere snowboardkjører og en inspirasjon for mange treningsglade jenter, slår påstanden ihjel med sine muskuløse armer.

- Veltrent kropp? Nei, det tror jeg ikke. Men jeg blir veldig glad av å være i bevegelse og gleder meg mye over at kroppen fungerer som den skal. Det gjør meg lykkelig.

- Men du har en veldig fin kropp...

- Har jeg? Takk.

- Ja, det vil jeg si. Dette er et uvanlig intervju, forresten. Men poenget mitt er at mange vil si at du har en veltrent og fin kropp. Og da er spørsmålet mitt: Blir du glad av det?

- Nei, for jeg tenker ikke sånn. Jeg skulle jo gjerne sett annerledes ut, men det vil vel alle?

6. Ha mange følgere på sosiale medier

Blir du glad av likes? Går lykkefølelsen oppover for hver nye følger?

Jan Thomas, som har over 105.000 følgere på Instagram, tror ikke det.

- Nå må vi slutte å tro at lykke skal defineres av situasjoner i livet. Dette instafame-tullet gjør deg ikke lykkelig! Det har ingen betydning - i alle fall ikke så lenge et brukes helt uten mål og mening.

JAN THOMAS finner lykkefølelsen i menneskelige relasjoner med andre - men først og fremst med seg selv. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Jan Thomas understreker at Instagram og følgerskaren er hans «business», og derfor viktige for ham.

- Jeg har jobbet utrolig hardt for å komme hit jeg er i dag, så det gjør meg glad og stolt å ha oppnådd det jeg har oppnådd. Men det har ingenting med antall følgere i seg selv å gjøre, sier han

Jan Thomas har nok helt rett. Du skal lete hardt for å finne forskning som viser at vi blir direkte glade av sosiale medier. Tvert imot, en ny norsk studie viser en svak sammenheng mellom depresjon og sosiale medier.

7. Ha drømmejobben

Okei. Så man blir ikke lykkelig av å være rik, pen, veltrent eller Instakjendis.

Men karriere, da? Det må jo være viktig!

Forskningen spriker litt, men mye tyder på at lykke heller er en faktor som gir suksess enn at man automatisk blir automatisk av suksess. Ga det mening?

Altså: Er du lykkelig og fornøyd med livet, er sjansen større for å lykkes - og oppnå denne såkalte «drømmejobben».

I tillegg ligger «jeg skulle ønske jeg ikke jobbet så hardt» på andreplass på lista over ting vi angrer mest på før vi dør, så det er kanskje ikke lurt å legge all energi i karrièren din.

Vi holder litt på Jan Thomas, som startet med ingenting i Hollywood for godt over 20 år siden, og som i dag er Norges mest kjente kjendisstylist.

- Blir du lykkelig av å ha drømmejobben?

- Jeg blir som sagt lykkelig av å ha oppnådd det jeg har jobbet så hardt for. Men livet mitt defineres ikke av ytre faktorer. Lykke defineres av menneskelige relasjoner, til de rundt meg, men først og fremst til meg selv.

8. Ha gode venner

Vi har naturligvis spart det viktigste til slutt. Helst skulle vi ringt Halvdan Sivertsen nå, for det er en grunn til at han aldri får gå av scenen før han har spilt akkurat denne:

«Hver gang vi møtes, har vi det bra. Vi e venna førr livet, sånne e gode å ha»

Heldigvis er det mange av dere som er på riktig spor. Både blant de som var med på brainstorming i begynnelsen, men også blant kjendisene som ble oppringt av rar journalist.

Svarene var rett og slett rørende:

«Vennene mine gjør meg glade. Og familien min.»

«Kjæresten min gjør meg glad.»

«De rundt meg gjør meg glad, det er det som betyr noe».

Forskningen er helt soleklar på området: Gode, nære relasjoner gjør oss glade.

Harvard-forskere hadde nemlig konklusjonen klar etter en 75 år lang studie:

- Lykke handler ikke om rikdom, berømmelse eller om å jobbe hardere og hardere. Den klareste meldingen vi tar med oss fra denne 75 år lange studien er følgende: Gode relasjoner er det som gjør oss lykkeligere og friskere. Ferdig snakka.

Og du trenger ikke så mange. Kvalitet over kvantitet.

Eller som Morten Hegseth sa:

- Jeg vet ikke om jeg nødvendigvis har så mange venner, men jeg blir lykkelig av dem jeg har.