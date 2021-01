Disse bildene er tatt rett utenfor Oslo: – Vi ser 66 millioner år tilbake i tid

Det er ikke bare ett knips som skal til for å ta et slikt bilde av nattehimmelen. Dette bildet tok det nesten et døgn å ta.

Ginge Anvik anser seg selv som en glad amatør. Han er fotografen bak dette bildet av en gruppe galakser som kalles Markarians kjede. Bildet tok han i Østmarka, rett utenfor Oslo.

Markarians kjede er en remse med galakser som former Virgohopen- altså en galaksehope som kan sees i stjernetegnet Jomfruen.

Han forteller til Nettavisen at det nesten er hele 22 timer med eksponering som til slutt ble dette bildet.

- Man tar flere bilder med eksponering på ti minutter og setter dette sammen til en lang eksponering, forklarer Anvik.

Anvik la ut bildet i Facebook-gruppen «Østmarka». Bildet har fått over 1000 likerklikk, blitt delt fem ganger og fått 108 kommentarer foreløpig.

Under innlegget har folk rost bildet til himmels:

- Oi - trodde ikke amatører (hvis det er det du er?) kunne ta slike bilder på dette nivået! Utrolig imponerende!

En annen kommenterer:

- Takk for at du er ute i skogen i -20 for oss andre! Nydelige bilder og helt fantastisk å zoome inn på galaksene og se hvor forskjellige de er. Ufattelig hvor uendelig stort det er og hvor mange andre galakser det er der ute.

Ginge er ingen profesjonell fotograf, men forteller at han er en glad amatør. Han har fotografering som hobby, og skriver selv på Flickr-profilen sin at han er «komponist på dagtid og astro-fotograf på natten». Flickr er en internettjeneste hvor man kan dele videoer og bilder med andre.

Ikke ett enkelt knips

Kameraet er skrudd på en kikkert som står på et stativ som roterer. Dette gjør at du får et klart bilde. Man må kansellere effekten av jordrotasjonen på kamera og kikkert. Det gjorde Anvik med en datamaskin han hadde med seg. Denne roterer kameraet slik at det er samme punkt på himmelen som er i bildet, selv om jordkloden roterer i løpet av timene.

- Man er avhengig av bra vær og god tid, forteller Anvik og ler.

Om man zoomer inn så kan man se flere typer galakser. På bildet kan vi se spiralgalakser, linsegalakser og irregulære galakser. Akkurat dette punktet på himmelen består av en kjede med galakser som er på vei vekk fra oss i fryktelig stor hastighet.

Vitne til fortiden

Anvik forteller at de fleste galaksene på bildet ligger mellom 37 millioner og 66 millioner lysår borte fra jordkloden.

- Man ser like mange år tilbake i tid når man ser på bildet. Hvordan det ser ut der akkurat nå vil vi ikke kunne se før like langt inn i fremtiden. Man blir jo litt svimmel, sier Anvik.

- To av galaksene har sneia hverandre. Den krokete til venstre i midten av bildet har blitt dratt av nabo-galaksen- selv om disse er 100.000 lysår unna hverandre, sier Anvik.

Han forteller at han har satt opp en liten bod til å plassere kameraet og det andre utstyret i. Han selv oppholder seg i en gammel jakthytte hvor han holder varmen i kulden.

- Det er helt magisk å sitte en natt i skogen å se på stjernehimmelen, avslutter Ginge Anvik.

