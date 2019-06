Disse er klare for «Stjernekamp»

Vi følger lanseringen av «Stjernekamp»-artistene fra klokken 11.

Saken oppdateres!

Stjernekamp er blant høstens store satsninger på NRK og i dag slippes de ti artistene én etter én.

Det er programleder Kåre Magnus Bergh som leder artistslippet og på plass er også stjernekamp-dommerne og musikkeksperter Thomas Felberg og Mona B. Riise.

NY SESONG: I dag lanseres artistene til høstens Stjernekamp og programleder Kåre Magnus Bergh presenterer blant annet Åge Sten Nilsen som en av artistene. Foto: Rikke Monsen (Nettavisen)

Første artist klar

Første artist ut er Adrian Jørgensen (27) fra Bindalen. Sist vi så ham var da han tok havnet på den tøffe andreplassen i årets utgave av Melodi Grand Prix.

Foto: NRK

Tidligere har han også vært å se i X-faktor og The Voice, i sistnevnte gjorde han «Bindalen-swag» til et begrep og havnet også der på andreplassen.

– Det er ti sterke artister i år. Ja, der regnet jeg visst med meg selv, ler Adrian fra scenen.

Foto: Rikke Monsen (Nettavisen)

– Norges Beyonce

Neste artist ut er Beate S. Lech (44), kanskje bedre kjent under artistnavnet Beady Belle. Hun startet karrieren i bandet «Folk & Røvere» og siden har hun turnert i hele 28 land.

Foto: NRK

Hun beveger seg i landskapet soul, r&b og jazz, og har gitt ut åtte album under eget navn. Da hun i fjor ga ut albumet «Dedication» ble hun utnevnt til Norges svar på Beyonce av en anmelder fra Dagbladet.

Rockende Østfolding

Nå rocker det her! Østfoldingen Åge Sten Nilsen (49) skal delta i årets Stjernekamp. Han er kjent under alteregoet Glam i rockegruppa «WigWam» som i 2005 vant Melodi Grand Prix.

– Jeg har takket nei seks år på rad, men nå passet det j****g bra, forteller Åge.

De senere årene har han hatt vanvittig suksess i en helt annen rolle, nemlig som Freddie Mercury i de kritkerroste showene «The Show Must Go On» som har blitt sett av over en halv million fans.

Foto: Rikke Monsen (Nettavisen)

– Jeg kommer til å åpne med en Queen-låt, lover han.

– Jeg er en av gamlisene som er med her, og vi pleier å gå ut ganske tidlig, men artig skal det bli, ler han.

Årets yngste

Så inntar årets yngste deltaker scenen. Det er den sjarmerende Måløy-væringen Andrea Santiago (17), som Norge ble kjent med da hun deltok i The Voice på TV2, hvor hun endte på en andreplass tilbake i 2017.

Det er pop som er hennes sjanger og her har vi med et ungt talent å gjøre - i 2018 ble hun nemlig tildelt Drømmestipendet av Norsk kulturråd.

– Jeg føler et visst press for å gjøre det skikkelig bra, og tenker litt «hvorfor meg?». Jeg har alltid vært glad i danse, så jeg tror ikke det skal være noe problem da, forteller Andrea.

Folkemusikeren

Folkemusikk fra Valle i Setesdal! Kim Rysstad (37) er neste mann ut.

Om du får litt julefølelse av å se denne karen er det ikke rart. Kim var årets juleartist på NRK og KORKs julekonsert i fjor, og har tidligere deltatt i Melodi Grand Prix med låta «Så vidunderleg»

Musikalartisten fra Bergen

Bergenseren Anette Amelia Hoff Larsen (36) kommer opp på scenen.

– Det er skummelt at det er live, men jeg hadde lyst på utfordringen. Jeg gleder meg til å ha det gøy med denne gjengen og lage et show hver lørdag, forteller Hoff Larsen.

Hun er musikalartist og har deltatt i den hysteriske komedien «Mormonernes Bok» som har vært fantastisk populært på Det Norske Teatret de siste årene. Andre kjente produksjoner hun har deltatt i her til lands er «Evita», «Fame», «Hair» og «West Side Story».

Årets rap-alibi

Sondrey (24) er navnet på årets rapalibi i sangkonkurransen. Han tar turen fra Øyer kommune i Oppland og til hovedstaden, og har flere talenter i bagasjen.

24-åringen er allsidig og spiller både trommer og gitar, og elsker samtidig å covre andre artister. Det er utvilsomt en forutsetning når han nå tar fatt på Stjernekamp. I tillegg har Sondrey deltatt i X-Factor og The Stream, men mange vil kanskje kjenne ham igjen fra YouTube.

Åttende sesongen

– Det blir helt uventede ting som skjer hvert år, sier Riise

– Jeg har kleenexen klar, forteller programlederen.

Dette blir den åttende sesongen til den populære sangkonkurransen som ble sendt for første gang i 2012. I fjor var det Ella Marie Hætta Isaksen fra Finnmark som stjal tv-seernes hjerter og stakk av med seieren, foran Sarpsborg-jenta Ulrikke Brandstorp.

Vi følger lanseringen direkte fra Marienlyst og oppdaterer etter hvert som artistene blir avslørt.