Disse er nominert til Amandaprisen 2020

Josefine Frida Pettersen er nominert til Beste kvinnelige skuespiller.

FILMENS HUS/OSLO (Nettavisen): 14. august går den nasjonale filmprisen Amanda av stabelen i Haugesund, der 22 priser i ulike kategorier skal deles ut.

Prisutdelingen deles ut for 36. gang, og er en del av den årlige norske filmfestivalen som finner sted 17. - 23. august.

På en pressekonferanse på Filmens hus i Oslo onsdag formiddag, kunne Amandakomitéen og Amandajuryen offentligjøre nominasjonene for Amanda 2020.

Se alle de nominerte lenger ned i saken!

Filmene som er blitt vurdert skal ha hatt premiere på norske kinoer i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Flest nominasjoner har «Barn» av Dag Johan Haugerud fått, med hele ti nominasjoner, tett etterfulgt av «Håp» av Maria Sødahl, som er blitt nominert til åtte priser.

Første Amandanominasjon

Ekstra stas var det kanskje for Ingvild Søderlind og Josefine Frida Pettersen, som for første gang er blitt nominert til en Amandapris. Søderlind med sin debutfilm, «Alle utlendinger har lukka gardiner», og Pettersen med sin rolle i filmen «Disco».

Sammen med rutinerte skuespillere som Henriette Steenstrup og Andrea Bræin Hovig, kan Pettersen stikke av med prisen for Beste kvinnelige skuespiller.

- Det er kjempestas. Det føles gøy. Det er jo første gang jeg har vært med i en film og hatt en rolle i en film, og første gang jeg er nominert, sier hun til Nettavisen, og legger til at det er spesielt stas å være nominert sammen med Steenstrup og Bræin Hovig.

Samtidig letter hun litt på sløret om kjæresten, og hvorfor hun har valgt å holde forholdet deres såpass privat.

- Akkurat det får være litt opp til han. Jeg kan ikke styre andres privatliv. Noen ting føler jeg at det er deilig å ha litt for seg selv, sier hun.

Skjønner at folk er nysgjerrige

Ryktene om at Pettersen hadde fått seg kjæreste begynte å svirre på Valentinsdagen i fjor, da hun delte et bilde av seg selv sammen med en mystisk mann. Først i september samme år bekreftet hun forholdet overfor VG.

Til Nettavisen forteller hun at hun godt kan forstå at folk er nysgjerrige.

- Sånn har det jo alltid vært, og jeg har jo vært sånn selv også da jeg var yngre. Så jeg skjønner jo det, det er en naturlig del av den bransjen jeg har valgt å være en del av.

- Er han stolt av deg?

- Ja, jeg håper det, sier hun og smiler.

Fakta Disse er nominert til Amandapris 2020: ↓ Beste norske kinofilm:

· «Barn» (regi Dag Johan Haugerud, produsent Yngve Sæther) · «Håp» (regi Maria Sødahl, produsent Thomas Robsahm) · «Selvportrett» (regi Katja Høgset og Espen Wallin, regi og produsent Margreth Olin) Beste regi:

·Dag Johan Haugerud for «Barn» ·Jorunn Myklebust Syversen for «Disco» ·Maria Sødahl for «Håp» Beste mannlige skuespiller:

·Jan Gunnar Røise for «Barn» ·Herbert Nordrum for «Fjols til fjells» ·Stellan Skarsgård for «Håp» Beste kvinnelige skuespiller:

·Henriette Steenstrup for «Barn» ·Josefine Frida for «Disco» ·Andrea Bræin Hovig for «Håp» Beste mannlige birolle:

· Jonatan Rodriguez for «Alle utlendinger har lukka gardiner» ·Thorbjørn Harr for «Barn» ·Alexander Scheer for «Spionen» Beste kvinnelige birolle:

· Yngvild Støen Grotmol for «Alle utlendinger har lukka gardiner» ·Gjertrud L. Jynge for «Håp» ·Ingvild Holthe Bygdnes for «Tunnelen» Beste barnefilm:

· «Askeladden – I Soria Moria slott» (regi Mikkel Brænne Sandemose, produsent Åshild Ramborg og Synnøve Hørsdal) · «Flukten over grensen» (regi Johanne Helgeland, produsent Cornelia Boysen) · «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» (regi Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune, produsent Heidi Palm Sandberg, Eirik Smidesang Slåen og Ove Heiborg) Beste dokumentarfilm:

· «Alt det jeg er» (regi Tone Grøttjord-Glenne, produsent Anita Rehoff Larsen) · «iHuman» (regi Tonje Hessen Schei, produsent Jonathan Borge Lie) · «Selvportrett» (regi Katja Høgset og Espen Wallin, regi og produsent Margreth Olin) Beste filmmanus:

·Dag Johan Haugerud for «Barn» ·Maria Sødahl for «Håp» ·Maja Lunde for «Flukten over grensen» Beste utenlandske kinofilm:

· Joker , (regi Todd Phillips, distributør SF Studios Norway) · Once Upon a Time… In Hollywood (regi Quentin Tarantino, distributør SF Studios Norway) ·Parasitt (regi Bong Joon-ho, distributør Arthaus) Beste kortfilm:

·De berørte (produsent Stine Blichfeldt, regi Rikke Gregersen ·The Manila Lover (produsent Lotte Sandbu og Nina Barbosa Blad, regi Johanna Pyykkö) ·Menneskets opprinnelse (produsent Merete Korsberg, regi Pjotr Sapegin) Beste originalmusikk:

· Ginge Anvik for «Askeladden – I Soria Moria slott» · Peder Kjellsby og Arnaud Fleurent-Didier for «Barn» ·Marcus Paus for «Torden» Beste produksjonsdesign/scenografi:

· Ragnhild Juliane Sletta for «Alle utlendinger har lukka gardiner» · Merete Bostrøm for «Askeladden – I Soria Moria slott» ·Jørgen Stangebye Larsen for «Håp» Beste lyddesign:

· Yvonne Stenberg for «Alle utlendinger har lukka gardiner» ·Gisle Tveito for «Barn» ·Svein-Ketil Bjøntegård og Johan Rasmus Pram for «Disco» Beste maske/sminke:

· Asta Hafthorsdottir for «Askeladden – I Soria Moria slott» · Teamet bak Disco, v/Jorunn Myklebust Syversen for «Disco» ·Siw Järbyn for «Spionen» Beste foto:

·Øystein Mamen for «Barn» ·Marius Matzow Gulbrandsen for «Disco» ·Manuel Alberto Claro for «Håp» Beste visuelle effekter:

· Stephen Coren og Bert Deruyck for «Askeladden – I Soria Moria slott» · Henrik Dyrkorn for «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» · Stephen Coren og Arne Kaupang for «Torden» Beste klipp:

· Christoffer Heie for «Askeladden – I Soria Moria slott» ·Jens Christian Fodstad for «Barn» ·Helge Billing og Michal Leszczylowski for «Selvportrett» Beste kostyme:

· Isabella Leikanger Mork for «Alle utlendinger har lukka gardiner» · Karen Fabritius Gram for «Askeladden – I Soria Moria slott» ·Ulrika Sjölin for «Spionen»

Ettertraktet

Josefine Frida Pettersen ble for alvor kjent i 2015 med sin rolle som Nora i NRK-suksessen «Skam». Tross den enorme fanskaren har 24-åringen holdt en relativt lav profil til sine nærmere to millioner følgere i sosiale medier.

Hun har sjeldent latt seg intervjue og siden «Skam»-suksessen har skuespillerstjernen for det meste holdt på med teater før hun gjorde comeback på skjermen med filmen «Disco» i fjor.

I et intervju med den danske utgaven av Elle i oktober 2017 la ikke Pettersen skjul på at hun ofte fikk henvendelser fra folk som ønsket å ha henne med i ulike prosjekter.

- Jeg har lyst til å stå inne for alt jeg gjør. Det skal ikke bare være for pengenes skyld, det må være på ordentlig, fortalte hun til magasinet den gang.