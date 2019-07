Disse faktorene øker risikoen for utroskap i et parforhold

De fleste utroskap er ikke planlagte, sier ekspertene. Det finnes likevel faktorer som øker risikoen for at du, eller kjæresten din, faller for fristelsen.

- Min erfaring er at de aller fleste utroskap, skjer tilfeldig. De færreste går kynisk til verks og planlegger å være utro. Selv i de tilfellene hvor man er utro med en person man har vært litt betatt av en stund, så er det som regel ikke planlagt når det først skjer noe.

For sexolog Siv Gamnes, er utroskap et hyppig tema i terapirommet.

- Utroskap er den store skrekken i de fleste parforhold. Vi mennesker er veldig redde for å bli bedratt, og vi ønsker heller ikke å påføre partneren vår den smerten, sier Gamnes.

Nordmenn tar altså utroskap på alvor, og er relativt enige om hvor grensene går.

Men kan vi alle være utro? Eller er det enkelte mennesketyper som har vanskeligere for å være monogame enn andre?

Notorisk utro

Svaret er ja, mener Thomas Winther.

- Mange er utro fordi de søker en bekreftelse og oppmerksomhet de ikke får hjemme. Å bli sett og bekreftet er blant menneskets dypeste behov. Hvis du ikke føler at kjæresten din ser deg og plutselig møter noen som gir deg masse oppmerksomhet, er det ikke vanskelig å forstå at fristelsen kan bli stor, sier Winther.

Hvis du har vokst opp i et hjem der du sjelden ble sett og bekreftet, er det naturlig å søke det andre steder. Manglende bekreftelse i barndommen kan gå hardt utover selvfølelsen, og behovet for bekreftelse vil da øke - og kanskje følge deg gjennom livet.

- For disse menneskene blir jakten på bekreftelsen viktigere enn for andre. De har lettere for å falle for fristelsen fordi de så gjerne ønsker å fylle det behovet, sier Winther, og fortsetter:

- Når jeg treffer mennesker som er såkalt «notorisk utro», så står gjerne bekreftelsesbehovet sentralt.

Men uttrykket «én gang utro, alltid tro», er det imidlertid ikke hold i, mener ekspertene. Psykolog Peder Kjøs kjenner til de som kan være utro en og to ganger - uten at det betyr at de alltid vil være utro.

I et tidligere intervju med Nettavisen, listet Kjøs opp noen personlighetstrekk som ofte går igjen hos de som er utro igjen og igjen:

- De som er notorisk utro er gjerne impulsive og lite samvittighetsfulle. Er man en samvittighetsfull, ryddig og lite impulsiv person, så velger man gjerne partner deretter også, og sjansen er nok mindre for at en slik person velger å være utro.

SEXOLOGENE: Thomas Winther og Siv Gamnes lister opp en rekke faktorer som gjør forholdet ekstra sårbart for utroskap. Foto: Privat

Fire faktorer som øker risikoen

Det finnes imidlertid en rekke faktorer som øker risikoen for utroskap generelt - uavhengig av om man har vært utro tidligere eller ikke.

Tilgjengelighet



- Hvis tilgjengeligheten er stor, øker sjansen for at du faller for fristelsen. Hvordan du har det i parforholdet vil uansett påvirke, men hvis du er omringet av fristelser, blir det naturligvis vanskeligere å stå imot, sier Winther.

- Det underbygger i alle fall rådet om å aldri bli sammen med fotballspillere eller artister?

- Joda, det mangler i alle fall ikke på tilbud for mange av dem. Men det samme kan gjelde menn i kvinnedominerte yrker, for eksempel, der er også tilgjengeligheten stor.

Mulighet



Én ting er å ha god tilgjengelighet, man må også ha mulighet til å faktisk gjennomføre sidespranget - både rent logistikkmessig, men også i form av et gjensidig ønske om at det skal skje noe.

Sagt med andre ord: Det hjelper ikke å ha tusen tilgjengelige damer på jobben hvis ingen av dem er interessert i deg.

- Muligheter kan oppstå på julebordet, for eksempel. Høyt alkoholinntak sletter de grensene man vanligvis har, og hvis du da får tid alene med en kollega du lenge har hatt et godt øye til, blir det vanskeligere å motstå fristelsen, sier Winther.

Status i parforholdet



- Hvis man er i et solid parforhold som man tar godt vare på, er veien mot utroskap lengre, sier Gamnes.

Den beste forebyggingen mot utroskap, er altså pleie av parforholdet.

- Jeg bruker å si at hvis man er i et parforhold hvor den andre sitter på alle reseptorene, er det ingen ledige reseptorer for andre å hekte seg på, sier Gamnes.

Spenningsbehov

Vi mennesker har ulikt spenningsbehov. Noen er fornøyd med trygge, stabile A4-liv, mens andre er langt mer spenningssøkende.

Når man er forelska, er alt spennende - spesielt sexlivet. Den spenningen, som i all hovedsak er utløst av dopamin, oksytosin og adrenalin, vil forsvinne - med mindre man er flinke til å ivareta spenningen.

LES OGSÅ: Hva er forelskelse? Psykologer avliver fire myter

Da kan det være fristende å søke spenning hos noen andre, gjerne en helt ny person som man ikke har utforsket - og som blir ekstra spennende fordi det i tillegg er «forbudt».

Den verdenskjente parterapeuten Esther Perel, mener at begjæret og kjærlighet er motsetninger - og at det stabile, trygge parforholdet ofte kveler begjæret.

Sexologene er enig i at det ofte er tilfellet, men mener man selv må ta ansvar for å finne spenning og begjær etter forelskelsesrushet har lagt seg.

- Hvis man legger seg i samme stilling til samme tid på samme sted kveld etter kveld - da blir det ikke veldig spennende. Man må våge og eksperimentere og prøve ut litt ulike ting, sier Winther.

Gamnes tror det kan bli lettere å eksperimentere i senga etter hvert som man blir bedre kjent.

- Når man har vært sammen lenge kan man oppnå en dypere lidenskap som også gir følelsen av spenning. Fordi man er trygge på hverandre, er det mange som tør å prøve flere ting og være mer lekne, åpne og nysgjerrige, sier Gamnes, og avslutter:

- Opprettelsen av spenning og lidenskap gjør forholdet klart mindre sårbart for utroskap.