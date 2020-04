Disse fem tingene kommer vi trolig ikke til å begynne med igjen selv om koronaen blir borte

På noen områder kan oppførselen vår være forandret for alltid - heldigvis og dessverre.

Du har kanskje tenkt tanken like ofte som meg de siste ukene. At det ser litt rart ut nå, når folk i filmer og tv-serier kaster seg om halsen på hverandre, kysser og klemmer. At de virker ekstra gærne, de lettlivede som skåler og closetalker og intimkoser seg i bassenget i ganske nyinnspilte realityprogram.

For slik ville de jo aldri oppført seg nå, etter mars 2020. Måneden da et bittelite virus satte store deler av verden i sjakk matt, og fikk milliarder av mennesker til å leve livene sine på en helt ny måte.

Og samtidig venter vi alle på at det skal gå over. Til at alt skal vende tilbake til det gamle, til hverdagen akkurat som den var i pre-korona-tid. Men vil det gjøre det? Neppe.

Her er fem ting jeg tror vi ikke kommer til å begynne med igjen:

1. Klemming og «klenging»

«Jeg er en klemmer» har blitt et uttrykk som forteller at du er trygg, nær og sikker nok på din egen seksualitet - spesielt som mann - til at alle kan klemmes, alltid. Klemmeren sier heller ikke nei til en gruppeklem.

Å være tett på venner og bekjente, ta på hverandre, henge rundt halsen på hverandre og snakke høyt og nært på støyfulle utesteder var ganske vanlig inntil for seks uker siden.

Vi kommer selvsagt - og heldigvis - ikke til å slutte helt med verken klemming eller «klenging», men det blir trolig i størst grad forbeholdt folk i vår nære familie eller som vi er svært gode venner med.

2. Håndhilsing

Et fast håndtrykk har vært like viktig lærdom for oppvoksende nordmenn som høflighet og respekt for de eldre. Vi møter hverandre, hedrer hverandre og slutter avtaler håndflate mot håndflate.

Nå må vi finne nye måter, siden hendene våre kanskje er den mest effektive virussprederen vi har. Om det blir med føttene, albuene, håndet til brystet eller en annen smittetrygg gest som overtar for håndtrykket er helt uvisst.

Hva foretrekker du?

Det ble ufrivillig morsomt da helseminister Bent Høie måtte avverge håndhilsing mellom statsminister Erna Solberg og FHI-direktør Camilla Stoltenberg etter orienteringen om nye tiltak for å bekjempe koronaviruset 12. mars. Dette var trolig siste gang noen av dem glemte å droppe den smittebringende gesten. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

3. Juksing med håndvasken



Jeg har sett det utallige ganger på offentlige toaletter: Menn (jeg vet ikke hva som skjer på damedoene) som går ut av avlukket og strener rett mot utgangen mens hendene i beste fall tørkes mot bukselårene.

Det er grunn til å tro at de er slappe med håndvasken i andre situasjoner i livet også. Eller var. For nå er det nye tider. Nå vet vi virkelig at god håndhygiene er en av de mest effektive måter å unngå å bli smittet eller smitte andre på.

Samsung har for eksempel nettopp laget en håndvask-app til sine mobiler og smartklokker som jevnlig minner deg på å vaske hendene, og sørger for at du vasker dem lenge og grundig nok.

4. Å dele mat og drikke



«Smak på denne drinken, den er kjempegod!» til en venninne. Ta en delemeny på restaurant med kollegaer. «Dobbeltdipping» i potetgullskåla. Slukke tørsten i offentlige drikkefontener.

Rekk opp hånda den som kommer til å drive med slikt uten å tenke seg veldig nøye om i overskuelig framtid.

5. Å være ubekymret i folkemengder



Et snev av agorafobi (angst for folkemengder) er blitt den nye allmentilstanden for mange, og slik kommer det nok til å fortsette å være. For selv om dette koronaviruset blir borte en dag, lurer det alltid et nytt virus eller en ny, gjenstridig bakterie rundt neste trikkesving.

Og inne i den fulle vogna, trengt sammen i en heis eller i en fullsatt teatersal vil ethvert host og snufs lyde høyere og skumlere enn før. Det stadig vanligere synet av folk med munnbind i slike settinger vil minne oss om smittefaren.

Flere av oss vil være føre var og velge bort rushtiden i kollektivtrafikken. Kanskje vil vi sikre oss den potensielt tryggeste billetten på enden av seteraden lengst fremme under konserten.