Disse filmene og seriene bør du se på Halloween

Ikke gå glipp av hverken nye storsatsinger eller gamle klassikere når du velger ut årets skumle Halloween-underholdning.

Det er tid for Halloween, og Serieguiden gir deg derfor sine beste tips til grøssende skumle serier og filmer på de ulike streamingsidene. Noen er helt nye, andre er gamle klassikere som du faktisk må se om du skulle ha gått glipp av disse tidligere. Noen er passende for hele familien, mens andre inneholder så mye skrekk og gørr at det bare er de aller tøffeste som kommer til å holde ut.

Pål deler også sin favorittscene i en film noensinne, som han faktisk gjerne gjenskaper hjemme ved middagsbordet (!).

Finn ut hva du bør se denne Halloweenhelga, i ukas episode av Serieguiden. Podkasten kan du også høre i Spotify, eller Apple Podkasts.