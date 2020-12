Disse kjeksene prises til blodpris på Finn - det er det to årsaker til

Per-kjeks har fått sin siste salgsboost.

Adventstiden nærmer seg. For svært mange er det på tide med julebakst og «de syv slag», og selv om den ikke inngår som en av de syv, så er det en god porsjon nordmenn som forbinder den mektige delfiakaken med juletiden.

Skal man få den gode formen og smaken fra kjekslagene i kaken er det ingen tvil, Per-kjeks er de beste, ifølge matbloggene Matprat og Det søte liv.

Det er bare ett problem: Den ikoniske julekjeksen har feiret sin siste jul, melder produsenten Sætre, og det er svært tvilsomt om du finner den i butikkhyllen nå:

– Alt er solgt ut fra våre lager, men det kan hende noen enkeltbutikker fortsatt har noe igjen på lager. Men det har vi dessverre ingen oversikt over, sier Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør i Orkla, som eier Sætre.

– Vi setter stor pris på at mange engasjerer seg og er glad i Per-kjeks. Men i butikken har salget vært lavt, og folk har stort sett bare kjøpt Per-kjeks til juletider. Og da er det vanskelig å beholde den i butikkhyllene året gjennom, forteller Ekheim til Nettavisen.

(Det finnes heldigvis alternativer - se lengre ned i saken)

Finn-annonser

Så var det dette med tilbud og etterspørsel. Når tilbudet er så godt som borte, og Per-kjeks altså uansett får økt etterspørsel rundt juletider - som følge av at det «kreves» av flere oppskrifter - da dukker det opp på Finn.no:

Tirsdag formiddag er det 16 annonser ute, der selgere tilbyr Per-kjeks til mellom 50 og 1000 kroner.

Nettavisen har forsøkt å kontakte flere av dem.

Selgeren fra Trøgstad, som har lagt ut kjeksen med en pris på 1000 kroner, sier han har fått flere meldinger.

Han forteller at han kjøpte kjeksene for et par uker siden, i utgangspunktet for å sikre seg kjeks for å lage en delfiakake selv.

Tesla og Playstation

Nå prøver han derimot å få solgt kjeksene, eller, som han skriver i annonsen, få byttet dem mot en elbil (f.eks Tesla).

På spørsmål fra Nettavisen om det er andre elbiler som kan være aktuelle, er ikke selgeren i tvil:

– Scalextric.

En annen Finn-annonsør bytter gjerne en pakke med Per-kjeks mot en Playstation 5 (foreløpig helt utsolgt den også):

– Jeg bet meg merke i blodprisen som folk tar for en PS5, fordi den er så vanskelig å få tak i. Tenker det er dårlig gjort å utnytte mennesker på den måten, sier mannen, som legger til at han har mottatt flere seriøse bud på mellom 20 og 200 kroner for Per-kjeksen.

Han har ingen forventninger om å få solgt, og sier at han tenker å bruke kjeksen selv for å bake en delfiakake til sin svigermor:

– Men det er klart, hvis noen faktisk tilbyr meg en PS5, så må svigermor klare seg uten, slår selgeren fast overfor Nettavisen.

En annonsør har prissatt kjeksene til 50 kroner, rett over tidligere butikkpris:

– Jeg får bud så det holder.

– Jeg gjør det ikke for å tjene penger som så mange andre, men for å hjelpe folk litt i julen, opplyser mannen til Nettavisen.

Alternativer

Orkla mener uansett at det ikke er noen grunn til å betale blodpris på «svartebørsen»:

– Det er mange gode alternativer! Produktutviklerne våre har testet ut og bakt Delfiakake med både Sætre Marie kjeks, som har en fyldigere smak og passer godt, og Gjende, som enkelt kan deles og legges i lag. Både disse og andre kjeks fungerer like bra selv om formen blir litt annerledes. Man kan bruke nesten all kjeks til Delfiakaken, så her er det rom for å være kreativ, avslutter Ekheim.

