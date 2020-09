Disse kjendisene skal være med i sesong to av «Kompani Lauritzen»

Flere av kjendisene aner egentlig ikke hvorfor de takket ja til deltakelsen.

TV 2- og programlederduoen Kristian Ødegård (46) og Dag Otto Lauritzen (63) gjenskaper fjorårets TV-suksess med en ny sesong av «Kompani Lauritzen».

Forrige uke ble årets deltakere sendt inn på rekruttskolen, der de skal bli testet i både psykiske og fysiske øvelser «i håp om at beinhard disiplin og intense utfordringer skal gjøre dem til hele mennesker som lever ut sitt potensial», slik Lauritzen selv beskriver TV-konseptet.

Video øverst: Se hvordan det er gått med kjendisene så langt!

Den neste sesongen av «Kompani Lauritzen» kommer ikke på TV før neste vår, men allerede nå kan kanalen røpe hvilke kjendiser som skal kjenne blodsmak, svette og tårer de kommende ukene:

NYE DELTAKERE: Disse kjendisene skal være med i den kommende sesongen av «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Linnéa Myhre (30)

Fra: Molde

Bor: Oslo

Yrke: Forfatter / skribent

ANGRER: Linnéa Myhre har angret på at hun takket ja til deltakelsen i over et halvt år. Nå er hun klar for tøffe utfordringer, men gruer seg til å ikke kunne drikke brus hver dag. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Linnéa Myhre har grudd seg til deltakelsen helt siden nyttår, da hun fikk hun tilbudet om å være med i den neste sesongen av «Kompani Lauritzen». Ifølge henne selv er hun livredd for å bli for sliten - noe som også er grunnen til hvorfor hun takket ja til deltakelsen.

- Jeg har takket ja for å lære meg å takle fysisk og psykisk utmattelse. Ettersom jeg aldri har hatt motivasjon til å presse meg til det ytterste har jeg heller avfunnet meg med å være middels i alt, og at jeg må unngå alt som kan gjøre meg for sliten. Det har jeg lyst å gjøre noe med. Selv om jeg vet at det kommer til å koste mye av meg, sier Myhre.

Til Nettavisen kunne hun fortelle at hun hadde søkt råd hos sine to gode venner, tvillingene og influenserne Vita og Wanda Mashadi, som begge var med i den første sesongen av TV-konseptet.

Les også: Vita Mashadi mottok kjærlighetsbrev fra drapsmann: - Jeg var redd i flere måneder

- Men det var egentlig ikke så mye å hente av råd fra dem. De er jo den type mennesker som liker å presse seg, og synes det er digg. Det er jo ikke jeg, uttalte Myhre rett før hun dro inn til militærleiren.

Myhre har selv aldri vært i militæret. Hun vet derfor ikke helt hva hun går til, men mener at den største utfordringen med oppholdet er å ikke ha tilgang til brus. Linnéa Myhre er nemlig kjent for å være veldig glad i brus. Via sosiale medier kommer hun ukentlig med brustips og anmeldelser av nye varianter på markedet.

- Jeg har gradvis kuttet ned på brus og matvarer jeg er avhengig av og trent litt smartere enn vanlig. Men det er jo vanskelig å forberede seg på noe man ikke helt vet hva er, så jeg har prøvd å ikke overdrive forberedelsene, sier Myhre.

Christine Dancke (36)

Fra: Kolbotn

Bor: Oslo

Yrke: Programleder og daglig leder i Vrang produksjon

SOSIALT EKSPERIMENT: Christine Dancke takket ja til deltakelsen for å teste grensene sine og for å gi seg selv eksponeringsterapi. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Christine Dancke vet å styre skuta når det kommer til musikk. I flere år har hun vært NRKs ansikt utad på P3s flater og har gjort stor suksess med sitt eget produksjonsselskap. Nå skal hun imidlertid kaste seg ut i noe hun aldri har gjort før.

Da Dancke fikk tilbudet om å være med i «Kompani Lauritzen» fikk hun ikke lov til å takke nei av kjæresten som elsker programmet.

- Men også av følgende årsaker for egen del: Eksponeringsterapi for et, for meg, ganske ekstremt sosialt eksperiment og det at jeg til daglig styrer og ordner og planlegger svært mye, så det blir kanskje digg å bare gjøre det jeg får beskjed om. Kanskje. Jeg håper også å føle på mestring og glede, sier Dancke.

I snart en uke har Dancke og de andre kjendisene vært inne på leieren. Til Nettavisen forteller 36-åringen at hun er klar for alle utfordringer så lenge det ikke er i kaldt vann.

- Jeg takler ikke kaldt vann. Spesielt ikke hvis man må gjøre ting samtidig, sier hun.

- Jeg er en ganske bekymret type og er litt redd for at jeg ikke skal «passe inn». Også har jeg store problemer med løping og kaldt vann, så den er jo lei. Lurer også på om jeg kanskje burde trappet ned på kaffen, men det er muligens litt sent å komme på nå, legger hun til.

Edward Schultheiss (43)

Fra: Drammen

Bor: Drammen

Yrke: Skuespiller

ERFARING: Edward Schultheiss var i militæret for 20 år siden. Selv om han har noe erfaring tror han deltakelsen kommer til å bli beintøff. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Skuespiller Edward Schulteiss har faktisk erfaring fra militæret. For 20 år siden var han dragon i Oppklaringseskadronen i Brigaden i Nord-Norge, og har alltid hatt lyst til å oppleve noe av det igjen.

- Jeg opplevde så mye der jeg ellers aldri ville fått opplevd - som lange turer, å være så sliten at man ser syner, og ikke minst: mestringsfølelse. I «Kompani Lauritzen» håper jeg at jeg klarer å gjennomføre oppgavene slik at jeg sitter igjen med en mestringsfølelse, sier han.

Selv om det begynner å bli noen år siden Schulteiss hadde på seg militæruniformen, har han ikke gjort noen forberedelser før deltakelsen.

- Overhodet ikke, sier han og mener at de største utfordringene blir de fysiske testene.

- Jeg er ikke i spesielt god form og har aldri trent.

Siri Nilminie Avlesen-Østli (36)

Fra: Hamar

Bor: Oslo

Yrke: Programleder / journalist i TV 2

FORBEREDT SEG GODT: Siri Nilminie Avlesen-Østli tvang ektemannen til å bli hennes personlige fenrik for å forberede seg til deltakelsen. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

For TV 2-profilen Avlesen-Østli var det ikke vanskelig å takke ja til en deltakelse i «Kompani Lauritzen». Etter å ha sett den første sesongen av programmet fikk hun lyst til å være med. I tillegg har hun også litt erfaring fra militæret.

- Jeg hadde så lyst til å dra i militæret da vi skulle ha utplassering på ungdomsskolen at jeg fikk innvilget en arbeidsuke på Rena leir. Det var så moro! Jeg liker rutiner, faste rammer og fysiske prøvelser, så det var en suksess. Men det kan nok ikke sammenliknes med de utfordringene vi får i «Kompani Lauritzen», sier 36-åringen.

Avlesen-Østli er glad i en utfordring, men legger ikke skjul på at hun kommer til å savne familien under oppholdet.

- Det gjør vondt å reise fra barna, men jeg vet de har det fint hjemme med mannen min. Jeg reiser litt i jobben, men har aldri vært så lenge borte fra dem før, så det blir nok tøft. Sikkert mest for meg, sier hun.

Ulikt fra de andre deltakerne har TV 2-programlederen lagt ned mye tid i forberedelsene til deltakelsen.

- Ja, vi kan vel si det har vært litt overtenning. Jeg liker å være så godt forberedt som mulig, så jeg ba faktisk mannen innta en PT-/fenrik-rolle. Det har jeg angret på et par ganger i sommer, når han har fått meg til å svømme i iskaldt vann, gått fra meg i marka - utstyrt med kart og kompass, og kjørt bootcamp med 25 kilo på ryggen, med tilhørende festlige kommentarer. Tror det er bra for ekteskapet at han dimitteres snart, for å si det sånn. Men forhåpentligvis hjelper det når vi skal konkurrere på ordentlig. Jeg har fått kjenne på det å presse meg ut av komfortsonen i hvert fall, ler hun.

Morten Hegseth (34)

Fra: Stjørdal

Bor: Oslo

Yrke: Programleder

GLEDER SEG: Morten Hegseth gleder seg til havne i reality-bobla og tror at han vil leve seg godt inn i realitykonseptet. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Selv om det kanskje kommer som en overraskelse på mange at programleder for «Panelet» i VGTV og «Love Island» på TV 2, Morten Hegseth, skal være med på et program som «Kompani Lauritzen», så er det ikke så overraskende for han selv.

- Jeg elsker programmet, kanalen og det å være i realitybobla. Og ikke minst at Vegard er med. Det gjør hele opplevelsen verdt det. Dessuten har jeg null militær erfaring, og er det noe jeg mangler i mitt eget liv, så er det militær disiplin, sier han.

I likhet med Avlesen-Østli har Hegseth også lagt seg i hardtrening før deltakelsen.

- Jeg har løpt i hele sommer og har forberedt meg mentalt. Men jeg tror ikke man kan forberede seg så mye til dette. Det viktigste er å gå akutt inn i bobla når det starter. Og tro meg, det kommer jeg til å gjøre. Jeg har dessuten et konkurranseinstinkt som grenser til psykopati, så dette blir spennende, sier han.

Vegard Harm Antonsen (24)

Fra: Stokke

Bor: Stokke

Yrke: Influenser

ANGRER: Vegard Harm takket ja til deltakelsen uten å tenke seg om. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

I motsetning til sin kollega Morten Hegseth, vet ikke Vegard Harm helt selv hvorfor han takket ja til å være med i den kommende sesongen av «Kompani Lauritzen».

- Jeg angrer. Neida. Jeg takket ja litt uten å tenke fordi jeg bare ville hoppe i det. Da jeg var på tur med Dag Otto og Kristian var det en nydelig og hard opplevelse, så jeg ville bli med på noe med dem igjen. Enten så går det til helvete eller så melder jeg meg inn i «milla» etter opptak er ferdig, hvem vet, sier Harm.

Harm har heller ingen erfaring fra militæret annet enn at han skjøt med luftgevær på hytta en gang. 24-åringen har heller ikke tenkt så nøye gjennom hvilke utfordringer han kommer til å møte på, men innrømmer at han har trent litt ekstra på øvelser som push-ups og sit-ups.

- Jeg kommer til å savne å bare være alene og slappe av, og se litt på «Real Housewives» i min store, ekstremt dyre seng, sier han.

Margrethe Røed (43)

Fra: Bærum

Bor: Bærum

Yrke: Skuespiller og programleder

REDD FOR DET MESTE: Margrethe Røed er redd for det meste og er spent på hvordan oppholdet vil bli. Hun er spesielt redd for høyder. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Margrethe Røed kjenner du kanskje best fra Barne-TV på NRK, noe som ikke kan sammenliknes med en deltakelse av dette slaget.

- Jeg takket ja fordi nesten alt med «Kompani Lauritzen» er annerledes enn det jeg er. Jeg er redd for mye av det vi må gjøre og kommer nok til å bli megasliten av all treningen. Det hadde vært gøy å se om jeg likevel klarer å gjennomføre det og om jeg innerst inne er litt tøffere på sånne ting når jeg må. Det er lett å velge bort dette i hverdagen, sier hun.

Røed har ingen erfaring fra militæret, og hadde store planer om å trene seg litt opp i sommer.

- Men dessverre ble det ikke sånn i sommerferien. Jeg har begynt å løpe litt da, så noe har jeg gjort. Mentalt sett tenker jeg at jeg får stole på psyken min og prøve å tenke «her og nå» og ikke grue meg for ting jeg ikke vet hva er.

Noe av det Røed uansett gruer seg til er høyder. Redselen er så sterk at hun ifølge henne selv får hun vondt under føttene og blir svimmel når hun ser bilder av mennesker oppå høye fjell.

- Jeg er til og med redd for å skli ned den bratteste sklien i Lekeland. Jeg står nederst og tar imot fireåringen min. Men jeg håper at jeg kommer inn i en boble som gjør at jeg klarer det, siden jeg egentlig ønsker å være tøff! sier hun.

Håvard Tjora (43)

Fra: Gjøvik og Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Lærer og forfatter

KLAUSTROFOBI: Håvard Tjora er klar for de fleste utfordringene deltakelsen vil gi, men innrømmer at han har høydeskrekk og klaustrofobi. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Håvard Tjora er mannen bak de bestselgende bøkene «Mattemagi» og «Leksehjelp i matematikk». Grunnen til at han takket ja til deltakelsen i «Kompani Lauritzen» er fordi han ønsker å leve etter det han stadig forteller elevene sine - «at man må våge å gripe om mulighetene i livet».

- Samtidig jobber jeg med en bok om mot og ser på deltakelsen som ypperlig research, da mye av det vi skal gjennom kommer til å kreve det motet jeg har og enda litt til, sier han.

Utenom førstegangstjenesten har heller ikke Tjora særlig erfaring fra militæret. Etter at treningssentrene åpnet etter covid-19 har 43-åringen trent litt styrke. I tillegg har han gått en del turer i sommer. Ellers har han ikke gjort noen særlige forberedelser.

- Jeg strever en del med klaustrofobi og har litt høydeskrekk, så det gruer jeg meg til. Ellers ser jeg aller mest fram til oppholdet og det å møte de ulike utfordringene, og bli kjent med de andre, sier han.

Bernt Hulsker (42)

Fra: Vestnes i Møre og Romsdal

Bor: Oslo

Yrke: Medieprofil og fotballkommentator/fotballekspert // Mediemann og tidligere levemann

GLEDER SEG: Bernt Hulsker gleder seg til å ta fatt på utfordringene. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Bernt Hulsker er en frittalende fotballkommentator og tidligere fotballspiller som kan lire av seg på godt og vondt. For han blir deltakelsen en rekke utfordringer han gleder seg til å ta fatt på.

- Jeg takket ja grunnet alle utfordringene jeg vil få fra jeg står opp til jeg legger meg.

Hulsker har erfaring fra militæret fra da han var i artilleriet på Setermoen på nittitallet. Ifølge han selv fikk han særdeles gode papirer som MB-sjåfør og veksler. Likevel kommer ikke deltakelsen til å bli en enkel utfordring for 42-åringen.

- Jeg kommer til å få store utfordringer både psykisk og fysisk. Jeg har høydeskrekk, agorafobi, araknofobi og et spennende lynne, sier han.

Carl Martin Eggesbø (25)

Fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke Skuespiller

HATER VOKSENKJEFT: Carl Martin Eggesbø er spent på hvordan han takler autoriteter. Han hater nemlig voksenkjeft. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

De aller fleste kjenner kanskje Carl Martin Eggesbø som karakteren Eskil fra NRK-suksessen «Skam». Eggesbø takket ja til deltakelsen av en enkel grunn:

- Jeg har aldri vært i militæret, men hadde alltid lyst. Jeg var på sesjon på videregående og ble kalt inn i Sjøforsvaret, men så dro jeg på folkehøgskole i stedet. Men jeg har tenkt mye på at det ville vært en god erfaring å ha med seg! Med «Kompani Lauritzen» får jeg endelig tatt igjen den opplevelsen, sier han.

Eggesbø er glad i utfordringer og liker å presse seg selv fysisk og mentalt. Deltakelsen ser han på som et eksperiment. Eggesbø forteller nemlig at han har et autoritetsproblem og hater å få voksenkjeft.

- Jeg er ganske spent på hvordan jeg kommer til å reagere i møte med autoritetene. Noe av det verste jeg vet er å få voksenkjeft, og det virker som det kan bli en del av det. Jeg er en evig tidsoptimist og er alltid fem minutter for sent ute, sier han.

Faten Mahdi Al-Hussaini (25)

Fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Programleder

VIL TESTE GRENSER: Faten Mahdi Al-Hussaini gleder seg til å teste grensene sine og ønsker å bli mer disiplinert. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Faten Mahdi Al-Hussaini er blant annet kjent for TV-programmet «Faten tar valget» der hun jakter det politiske partiet som kan representere hennes verdier best. Den 25 år gamle Oslo-jenta har takket ja til deltakelsen for å teste seg selv.

- Jeg har lyst til å teste grensene mine, skaffe meg mer rutine og disiplin, som for eksempel å stå opp tidlig. Men også fordi jeg føler jeg er mentalt sterk og har lyst til å se hvor sant det er, sier hun.

Mahdi Al-Hussaini har ikke gjort noen særlige forberedelser annet enn å forberede seg mentalt på å trene hver dag.

- Jeg tror den største utfordringen for meg blir å sove med så mange andre mennesker, og det å svømme - jeg er redd for fisk, ler hun.

Ulrikke Brandstorp (25)

Fra: Skjeberg, Sarpsborg

Bor: Oslo

Yrke: Artist

VIL SAVNE KJÆRESTEN: Ulrikke Brandstorp fikk seg kjæreste og samboer for kort tid siden. Hun gruer seg til å være borte fra han. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Melodi Grand Prix-vinneren Ulrikke Brandstorp ble helt hekta på den første sesongen av «Kompani Lauritzen», og hun satt i sofaen og vekslet mellom å holde pusten, gråte, heie og skjelve av nervøsitet for deltakerne.

- Så når jeg nå fikk muligheten til å være med selv, så kunne jeg rett og slett ikke takke nei. Det blir kanskje en av de største utfordringene så langt i livet, men jeg gleder meg masse – med litt skrekkblandet fryd, sier hun.

Selv om det er med stor iver at Brandstorp sjekker inn på militærleieren, innrømmer hun at det blir tøft å reise fra både kjæreste og familie.

- Etter en turbulent start på 2020 har jeg jo vært så heldig å finne både drømmemannen og få meg hund nå i korona-tiden, så jeg kommer til å savne dem veldig. Jeg og Oskar (kjæresten) har til og med flyttet sammen og blitt samboere nå i sommer, så det blir litt rart å ikke ha han og Onyx (hunden) rundt meg hver morgen når jeg våkner opp, sier hun.

Brandstorp har ingen erfaring fra militæret, og hadde store planer om å forberede seg godt til deltakelsen i «Kompani Lauritzen». Det gikk imidlertid ikke helt som tenkt.

- Jeg hadde jo egentlig lagt en storslått plan om både bestige fjell med ryggsekken fylt med stein, og utfordre den «alt-for-tilstedeværende» høydeskrekken min ved å teste ut tandemhopp, men slik ble det dessverre ikke. Først ble jeg plaget av en betennelse i skulderen så jeg fikk ikke gjort så mye overkroppstrening. Men jeg har prøvd å jogge litt. Jeg hater jo egentlig å løpe, så det har vært en utfordring i seg selv å komme i gang, sier hun.

Vida Lill Berge (30)

Fra: Ås

Bor: Oslo

Yrke: Programleder

SAVNE SOFAEN: Vida Lill Berge har ikke tenkt så mye over deltakelsen annet enn at hun kommer til å savne sofaen, vin og ostepop. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Vida Lill Berge ble for første gang kjent for det norske folk med sin deltakelse i «Paradise Hotel». Siden den gang har hun blant annet jobbet i radio hos NRK.

- Jeg vil utfordre meg selv både psykisk og fysisk, samtidig som jeg får sjekket hva området rundt Åndalsnes har å by på, sier Berge om hvorfor hun takket ja til deltakelsen.

Utenom det vet hun egentlig ikke hva hun har takket ja til, men er i hvert fall sikker på en ting:

- Jeg kommer til å savne sofa, rødvin, ostepop og «The real housewives of Beverly Hills» - mine trofaste følgesvenner gjennom covid-19, sier hun.

For å forberede seg har 30-åringen tilbragt mye tid på tur og i telt. Hun har også forsøkt å jogge opp Akerselva i Oslo.

- Og spise fisk som Marte Bratberg, legger hun til og refererer til fjorårets sesong da Bratberg spiste en hel rå fisk.

Jakob Schøyen Andersen (30)

Fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Skuespiller og komiker

NEKTET MILITÆRET: Jakob Schøyen Andersen utsatte militærtjenesten i fire år. Nå skal han være med i «Kompani Lauritzen» som revansje. Foto: Matti Bernitz (TV 2)

Skuespiller Jakob Schøyen Andersen utsatte førstegangstjenesten sin i fire år og nektet militærtjeneste, før han i år frivillig takker ja til å være med på et TV-konsept fra den militære scene.

- Jeg hadde mareritt om militæret etter at faren min fortalte meg om hvor slitsomt det var. Jeg syntes også det var rystende og dypt urettferdig at man liksom ikke hadde noe valg. Jeg dro på sesjon og sa: Dette vil jeg ikke, forteller Schøyen Andersen.

Grunnen til at han nå takker ja er et lite ønske om revansje.

- Jeg synes «Kompani Lauritzen» er et underholdende og fint program der folk ikke settes opp mot hverandre, men heller må samarbeide. Så tror jeg kanskje det er en liten militær-unnasluntrer i meg som innerst inne har et slags ønske om revansje. Det skader heller ikke å få være med i den «Band of Brothers»-lignende vignetten til programmet, siden jeg ennå ikke har fått oppfylt min store barndomsdrøm: En rolle i en ekte krigsfilm, sier han.

Hvordan oppholdet blir har ikke 30-åringen forberedt seg på. De største utfordringene vil imidlertid skje i høyder.

- Jeg er klønete, distré, liker ikke høyder og hater fart og spenning. Hvilken av disse som blir min bane er det bare å sette penger på, sier han.