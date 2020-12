Disse kjendisene skal være med i sesong tre av «I lomma på Silje»

Ti nye kjendiser skal blottlegge sine økonomiske vaner i beste sendetid.

«I lomma på Silje» har vist seg å være en stor suksess for TV3, og på nyåret kan seerne glede seg over at forbrukerøkonom Silje Sandmæl (42) er tilbake på skjermen.

Gjennom til nå to sesonger har 42-åringen dykket inn i økonomien til et knippe norske kjendiser, og nå gjør hun det igjen. Selv lover Sandmæl følgende om den nye sesongen:

– Det blir en sesong preget av humor, alvor og gåsehud, sier hun i en pressemelding fra TV3.

Dette er deltakerne

I sesong tre av «I lomma på Silje» får seerne et innblikk i den økonomiske situasjonen til disse kjendisene:

Komiker og skuespiller Lisa Tønne

Skuespiller Geir Kvarme

«Farmen»-paret Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud

Håndballspiller Isabel Blanco

Radioprofil Michael Andreassen

Skuespiller Mari Maurstad

Komiker og skuespiller Abubakar Hussain

«Stjernekamp»-dommer og rockeartist Thomas Felberg

Programleder Siri Kristiansen

Kjæreste- og idrettsparet Tom Hilde og Kine Olsen

Silje Sandmæl er takknemlig for at kjendisene tør å stille opp i programmet selv om flere synes det er flaut:

– Til tross for at Norge er et av verdens rikeste land, er vi på gjeldstoppen. Det gjør oss økonomisk sårbare, både som enkeltindivider og nasjon. Derfor er det viktig at vi lærer av de fantastiske forbildene som stiller opp i programmet mitt.

Koronapåvirket

I de foregående sesongene har enkelte av kjendisene fått avdekket et enormt forbruk, og også i sesong tre dukker det opp noen overraskelser - både for Sandmæl og kjendisene.

– Åtte av ti nordmenn har ikke oversikt over eget forbruk, og kjendisene er ingen unntak. Tallenes tale kan svi, men jeg mener det er helt nødvendig for å få en dytt i riktig retning, sier forbrukerøkonomen om den nye sesongen - som også vil vise hvordan koronapandemien har påvirket lommebøkene.

– Pandemien har i stor grad påvirket livet til mange i underholdningsbransjen fordi inntektene deres har gått drastisk ned. Mange tar ikke høyde for uforutsette hendelser i økonomien sin, sier Sandmæl og legger til at pandemien har vært en vekker for flere av kjendisene i neste års sesong.

«I lomma på Silje» har premiere i februar 2021 på Viaplay, Viafree og TV3.





