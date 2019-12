Disse mistet vi i året som er gått

Etterlot seg dype spor og gode minner.

1. juledag kom sjokkmeldingen om at Ari Behn hadde valgt å ta sitt eget liv, bare 47 år gammel. Nyheten spredte seg raskt i landets medier, og kondolansene deretter - i form av meldinger og lys utenfor Slottet.

Ari Behns dødsfall satte et preg i det norske folk, og hendelsen satte tema om åpenhet rundt mental helse og selvmord på agendaen.

Behns familie har i etterkant fått mye ros for at de valgte å være åpne om at Behn tok sitt eget liv.

Kritikerrost kunstner

Behn vil minnes for hans frittalende og velartikulerte ord, sin kunst og måten han har utfordret det norske folk på med sine meninger.

Ari Behn ble for alvor kjent for det norske folk som kjæresten til prinsesse Märtha Louise, og paret forlovet seg i 2001.

Behn, som kom fra Moss, var allerede da en velkjent forfatter og en skikkelse i norsk kulturliv. Debutromanen «Trist som faen» ble hyllet av kritikerne, og høstet blant annet en sekser i VG da den ble utgitt.

Ari Behns inntog i kongefamilien skjedde da han giftet seg med prinsesse Märtha Louise i Nidarosdomen i 2002. Paret har tre barn sammen, Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11).

BRYLLUP: Ari Behn giftet seg med prinsesse Märtha Louise i Nidarosdomen i 2002. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Behn har siden inntoget i norsk offentlighet medvirket i flere tv-serier, utgitt flere bøker og de senere årene satset fullt på en karriere som kunstner.

I august 2016 ble det kjent at Behn og prinsessen hadde gått fra hverandre, og paret skilte seg i 2017.

Ari Behn har uttalt seg svært åpent om sin kamp mot depresjoner, både før og etter skilsmissen med prinsessen.

Behn bisettes i Oslo domkirke 3. januar. I dagene etter hans bortgang, har det florert av kondolanser og hyllester på sosiale medier.

- Satte dype spor

Ari Behns bortgang er derimot ikke den eneste som setter preg på året vi snart legger bak oss.

2019 fikk blant annen en sørgelig start på året, da beskjeden om at journalist og Se og Hør-grunnlegger Knut Haavik hadde sovnet stille inn i huset sitt i Marbella i Spania i starten av februar.

Nyheten kom i morgentimene den 8. februar, og ble raskt omtalt i all norsk presse. Haavik, som ble 75 år gammel, minnes som en dyktig og særegen journalist og redaktør.

- Knut Haavik har satt dype spor etter seg i norsk presse. Han var en unik leder og særegen redaktør som alltid så kreative løsninger, uttalte nåverende ansvarlig redaktør i Se og Hør, Ulf Andrè Andersen til Se og Hør om dødsfallet den gang.

I tillegg til sin fartstid i de norske mediene, der han blant annet var innom Ullern Avis/Akersposten, Larvik Morgenavis, Sandefjords Blad, VG, der han senere ble han nyhetssjef i avisen, før han startet opp kjendisbladet Se og Hør, har han også gitt ut en rekke bøker.

I 2004 kom boka «En ramp i rampelyset» som var en ren selvbiografi skrevet like etter hans første kones død. Hans neste bok kom i 2006, kriminalromanen «Ulven og den røde hane».

Haavik, som var gift for andre gang, etterlot seg datteren Cecilie og sønnene Svein Arne og Knut jr. samt seks barnebarn. Han var i Spania med sin kone Solveig Halseth Haavik da han døde. Ifølge sønnen Svein Arne var Haavik oppegående nok til å spille golf dagen før døde. Dødsfallet var udramatisk, ifølge sønnen.

SPILTE GOLF: Knut Haavik har spilt golf lenge, og her er hav avbildet da han spiller golf i 2003. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

At Haavik har satt sitt spor i norsk presse er det ingen tvil om. Bisettelsen, som fant sted 21. mars i Ris kirke, viste nettopp dette. Til stede for å ta et siste farvel med Se og Hør-grunnleggeren og den mangeårige journalisten, dukket en rekke kjente fjes opp.

Blant dem artist og sanger Elisabeth Andreassen, journalist Arve Juritzen, tidligere Se og Hør- og KK-redaktør Ellen Arnstad, NRK-journalist Anders Tvegård og Oddvar Stenstrøm.

MARS 2019: Tidligere Se og Hør sjef Knut Haavik ble bisatt i Ris Kirke. På bildet Solveig Haavik med familie på vei ut fra kirken. Foto: Tom Hansen (NTB Scanpix)

Underholdt Norge i over 40 år

Litt over en måned senere kom nok en trist beskjed. Skuespiller, komiker og revyforfatter Jon Skolmen sovnet stille inn 28. mars, 78 år gammel.

I over 40 år har Skolmen underholdt det norske folk. Skuespilleren og komikeren var ansatt mange år i NRK, hvor han ble kjent med barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen». Skolmen deltok også i populære «Lekestue», og blir også husket som Mjøltyt i «Jul i Blåfjell» og NRK-suksessen «Julekongen».

1940-2019: Den folkeskjære skuespilleren og komikeren Jon Skolmen døde i mars , 78 år gammel. Foto: Lise Åserud (NTB Scanpix)

- Dette var triste nyheter. I over 40 år var du en av våre mest folkekjære artister. Takk for alt, Jon, skrev kulturminister Trine Skei Grande på Twitter den gang.

Den triste nyheten om den folkekjære artisten, kom også som et sjokk i Sverige. Fra 80-tallet og utover var han med i en rekke filmer, og ble kjent for de fem «Selskapsreisen»-filmene sammen med svenske Lasse Åberg. Han var også med i de svenske TV-suksessene «Nöjesmaskinen» og «Nöjesmassakern».

- Han var en veldig vennlig og empatisk person. Vi hadde det veldig morsomt da vi lagde filmene. Dette var en trist beskjed å få. Min gamle «sidekick» fra filmene, uttalte Lasse Åberg til svenske Expressen da dødsfalle ble kjent.

Skolmen var også en kjent skikkelse i revy-miljøet, hvor han blant annet var med i produksjoner som «Cabaret» og «Dr. Dyregod», men også i sin egen forestilling «Mitt liv som Jon».

I 2009 ble Skolmen tildelt hedersprisen under utdelingen av Komiprisen. I 2015 uttalte han at han ikke hadde planer om å stå på scenen igjen.

- Jeg er kjempeglad. Litt sjokka. Det har vært et morsomt liv, det er helt sikkert altså, sa Skolmen selv.

KOMIPRISEN 2009: Jon Skolmen fikk hedersprisen under utdelingen av Komiprisen i 2009 på Edderkoppen teater i Oslo. Prisutdeler var Knut Lystad. Foto: Terje Bendiksby (NTB Scanpix)

Skolmen var onkel til skuespillerne Hege Schøyen og Anne Ryg, og far til skuespillerne Christian og Tine Skolmen.

24. april ble Jon Skolmen bisatt i Fagerborg kirke i Oslo der flere kjendiser tok farvel med den folkekjære skuespilleren og komikeren for siste gang. Bisettelsen ble avsluttet med en pølsefest, som ifølge Aftenposen spilte på pølseskolesketsjene den folkekjære artisten og revyforfatteren fremførte.

- Kom som et sjokk

I begynnelsen av august mistet Norge nok en betydningsfull skikkelse. I nesten 30 år serverte Kjell Arne Totland Norge med berikelig informasjon og innsikt i kongehus over hele verden, før han sovnet inn den 7. august.

- Han sovnet stille inn i natt etter en tids sykeleie, uttalte nevøene Kjell-Richard Finnemann og Harald Joachim Finnemann til TV 2 den gang.

1944 - 2019: Kongehusekspert Kjell Arne Totland døde i august, 74 år gammel. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Kjell Arne Totland ble 74 år gammel, og vil bli minnet som en av Norges fremste, kunnskapsrike og fargerike hoffreportere.

Han begynte som hoffreporter i Se og Hør ved tronskiftet i 1991 og fortsatte med hovedansvar for kongestoff i Se og Hør frem til 2011.

Totland sa opp sin kontrakt med Se og Hør for å kunne jobbe med kongestoff på flere plattformer og for flere aktører. Han har vært brukt som kongehusekspert i medier i både inn- og utland og han har hatt flere større oppgaver, blant annet kommenterte han fyrstebryllupet i Monaco i juli 2011 og kronprinsbryllupet i Luxembourg i oktober 2012 direkte på NRK. Siden 2013 var han TV 2s faste kongehusekspert.

MYE KUNNSKAP: Kjell Arne Totland signerer kondolanseprotokollen som er lagt ut på Slottet i Oslo i forbindelse med prinsesse Ragnhilds bortgang i 2012. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Den triste beskjeden gikk dermed ikke bare tungt inn på familien.

- Det er en stor sorg for oss i TV 2 at Kjell Arne nå er borte, uttalte sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes, til Nettavisen og beskrev Totland som unik, med sin brede kunnskap og engasjement for både det norske og europeiske kongehus.

- Den bredden han hadde - der han under en dekning kunne spotte en brosje eller et diadem og fortelle at den brukte en annen dronning for 50 år siden - det var helt fantastisk, uttalte Sandnes, og la til at han vil huske Totland som en viktig historiebærer.

Kondolansene etter Kjell Arne Totland var mange. I sosiale medier strømmet det inn minneord om den folkekjære skikkelsen. Den 19. august ble Totland bisatt i Vestre Gravlund Nye Kapell i Oslo med et folkehav av kjente fjes som sto hoffreporteren svært nær.

HOFFREPORTER I OVER 30 ÅR: TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland utenfor Slottet i Oslo fredag kveld i forbindelse med skilsmissen til prinsesse Märtha Louise og Ari Behn i 2016. Foto: Krister Sørbø (NTB Scanpix)

Mangeårig TV 2-kollega Nils Gunnar Lie som holdt en svært rørende tale.

- Vi dekket saker som normalt aldri ville kommet på lufta, men Kjell Arne argumenterte godt for det og var hovedpersonen på skjermen. Det ble kjempestoff av det, uttalte Lie til Dagbladet, og fortsatte:

- Dødsbudskapet kom som et sjokk. Jeg visste at han var syk, men han så lyst på det, og vi hadde planlagt å ta en kaffe sammen. Han var sterk og kunnskapsrik, men han hadde også en enorm formidlingsevne.

Kjell Arne Totland var ikke gift, men etterlot etterlot seg to nevøer.

- Et fryktelig sjokk

Halvard Hanevold sitt dødsfall den 3. september, har satt spor hos mange.

Det var Budstikka den gang som kom med den tragiske beskjeden om at skiskytteren hadde gått bort, bare 47 år gammel.

1969-2019: Halvard Hanevold gikk brått bort i september. Her på et pressemøte med herrelaget i skiskyting i Tjekkia i 2013. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB Scanpix)

Hanevold døde i sin bolig på Borgen i Asker og etterlot seg ektefelle og barn.

Nyheten smalt ned som en bombe, og flere tok mottok dødsbudskapet med et sjokk. Blant dem Ola Lunde, som har jobbet som kommentator i NRK sammen med Hanevold i flere år.

- Det var et helt fryktelig sjokk for meg. Det er jo ikke mange dager siden jeg så han på TV, at han kommenterte og ble intervjuet og så frisk og rask ut der. Det er rett og slett fryktelig. Det er så ufattelig tragisk, sa en preget Ola Lunde til NRK.

Også Andreas Stabrun Smith, som har jobbet tett med Hanevold de siste årene i NRK, var i sjokk over dødsbudskapet.

- Det er en sjokkerende nyhet å få. Jeg var på tur med Halvard denne helgen som var i Frankrike, der vi kommentere Martin Fourcades rulleski-festival. Vi hadde en hyggelig tur, også får jeg denne beskjeden. Det er bare helt ubegripelig. Et kjempestort sjokk, uttalte Stabrun Smith til Nettavisen.

Hanevold representerte Asker Skiklubb og vant tre OL-gull og fem VM-gull i sin karriere. Hanevold er en av de mest meritterte norske skiskytterne, med 22 internasjonale medaljer. Bare Ole Einar Bjørndalen har flere.

Hanevold tok OL-gull i Japan i Nagano-OL i 1998. På 20 kilometer vant han foran italieneren Pieralberto Carrara. Han tok ytterligere to OL-gull, to OL-sølv og en bronse. De to gullmedaljene kom på stafett i 2002 i Salt Lake City og Vancouver i 2010.

SKISKYTTER: Halvard Hanevold har en rekke medaljer fra skiskyting internasjonalt. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

I verdensmesterskap tok han flere medaljer, der ble det totalt fem VM-gull, syv sølv og fire bronse.

Han la opp i 2010, og året etter deltok han i den populære TV-serien «Mesternes mester» på NRK. Han har også de siste årene vært kommentator for kanalen under skiskyting-sendinger.

- Vi har mistet en stor stjerne, det er det ingen tvil om, uttalte president i Norges Skiskytterforbund, Arne Horten, til NTB om Hanevolds død.

- Halvard var en lenge en aktiv og godt likt skiskytter. Han har gitt mye til norsk og internasjonal skiskyting. Det er et dypt savn, sa han videre.

BAR KISTEN: Ole Einar Bjørndalen, Lars Berger og Roger Grubben var blant de som som bar kisten ut fra Asker kirke etter bisettelsen av Halvar Hanevold Foto: (NTB scanpix)

Halvard Hanevold ble bisatt i Asker kirke 20. september, der en rekke av skiskytteridrettens største navn var kommet for å ta sine farvel med sin gamle konkurrent og lagkamerat. Blant dem var Ole Einar Bjørndalen, Liv Grete Skjelbreid og Lars Berger.

- Jeg har alt å takke Halvard for. Han var den eldste i laget og et naturlig samlingspunkt. Jeg kan takke ham for det siste OL-gullet, det hadde han en viktig rolle i, uttalte Ole Einar Bjørndalen til Dagbladet.

- Hele Norges slankedronning

7. desember kunne datteren til Grete Roede, Jeanette Roede, meddele overfor NTB at hennes mor, hele Norges slankedronning Grete Roede, hadde gått bort.

På Hospice Stavbekk i Bærum sovnet Grete Roede stille inn med familien rundt seg, etter en langvarig kamp med kreft. Hun ble 80 år gammel.

1939 - 2019: Grete Roede gikk bort i desember, 80 år gammel. Her er hun avbildet i sitt hjem på Nesøya utenfor Oslo på sin 70-årsdag i 2009. Foto: NTB Scanpix

Roede hadde livmorhalskreft i lengre tid, men var sprek helt frem til den siste tiden. Det gikk imidlertid fort da sykdommen spredte seg.

Hun slet med kreftsykdom i en årrekke, og fikk et tilbakefall i januar i fjor.

I september fortalte hun til Dagbladet at hun hadde tatt valget om å avslutte all behandling, da hun ble redusert og uvel som følge av cellegiften.

- Cellegiften hjalp godt mens jeg tok den, men det er ikke sånn jeg vil leve den tiden jeg har igjen, fortalte Roede til avisen.

Grete Roede minnes som den folkekjære livsstilsgründeren, og ble ofte titulert som «hele Norges slankedronning». Roede var tidligere eier og leder av selskapet Grete Roede AS som driver kurs for slankere.

Det hele begynte da hun ga slankehjelp til åtte damer i 1974, med bakgrunn i egne vektproblemer. Hun har fortalt hun trodde det bare skulle bli en hobby, men slankerådene utviklet seg etter hvert til en forretning.

Det etter hvert så velkjente Grete Roede-kurset utviklet hun selv – etter bitre erfaringer med ulike skippertakskurer og lettvinte løsninger som ikke hjalp.

Virkelig fart i sakene ble det da ukebladet Allers og Grete Roede arrangerte en landsomfattende slankekonkurranse i 1976 hvor folk skulle følge hennes slankeopplegg.

MOTTOK PRIS: I 2003 mottok Grete Roede kongens fortjenestemedalje i gull. Fylkesmann i Oslo Hans J. Røsjorde overrekker medaljen. Foto: Terje Bendiksby (NTB Scanpix)

I dag er kurskonseptet og firmanavnet solgt til datteren Jeanette, Erik Roede og Rune Ludviksen.

Grete Roede har fått en rekke utmerkelser for sitt arbeid. Blant annet ble hun tildelt prisen for Årets forretningskvinne i 1999, Nasjonalforeningens folkehelsepris, sammen med Grete Waitz, i 2000, og i 2003 fikk hun Kongens fortjenstmedalje i gull.

Roede har gjennom sin karriere også skrevet en rekke bøker om slanking.

- Det er klart at vi i Roede synes dette en uendelig trist dag. Dette er jo Gretes livsverk vi er så alle heldige å få jobbe med. Det store arbeidet hun la ned og gjorde for 40 år siden har jo først hun og vi jobbet med å fornye hele veien sånn at vi fortsatt har en sterk posisjon. Det kommer selvfølgelig til å være et stort savn etter Grete, uttalte Lise Pedersen Strøm, administrerende direktør i Grete Roede AS til Dagbladet da dødsbudskapet ble kjent.

- Ting vil aldri bli det samme igjen

Bare to dager etter den triste beskjeden om Grete Roedes dødsfall, kom svenske SVT med en nyhet som fikk flere musikksjeler i Norge, Sverige og Danmark i stor sorg.

1958 - 2019: Marie Fredriksson gikk bort i desember. Her på scenen under musikkfestivalen Peace and Love i Borlänge. Foto: Erik Mårtensson (NTB scanpix)

9. desember kom beskjeden om at Marie Fredriksson fra Roxette hadde gått bort, bare 61 år gammel.

«Det er med stor sorg at vi må fortelle at en av våre største og mest elskede artister er borte. Marie Fredriksson døde på morgenen den 9. desember som følge av sin tidligere sykdom,» skrev manager Marie Dimberg i en pressemelding.

Fredriksson er best kjent som vokalist i popduoen Roxette, hvor hun sammen med Per Gessle ble verdenskjent for låter som «It Must Have Been Love», «The Look», «Dressed for Success», «Joyride» og «Listen to Your Heart».

Kondolansene strømmet inn i sosiale medier både fra svensker og fans over hele verden. Flere svenske kjendiser sørger tapet over en kjær kollega, blant andre Roxette-kollega Gessle.

- All min kjærlighet til deg og din familie. Ting vil aldri bli det samme igjen, skrev Gessle i svenske Aftonbladet, og fortsatte:

- Takk Marie, takk for ALT. Du var en helt unik musiker, en sangerinne på et nivå vi knapt kommer til å få oppleve igjen. Du malte mine svart-hvitte sanger med de vakreste farger. Du var en helt fantastisk venn gjennom førti år. Jeg er stolt, beæret og lykkelig over å få dele så mye av din tid, ditt talent, din varme, generøsitet og humor.

Fredriksson ble alvorlig syk i 2002 da legene oppdaget en hjernesvulst. Artisten fikk da beskjed om at hun hadde en 20-25 sjanse for å overleve, ifølge Expressen.

Artisten fikk behandling, og ble senere friskmeldt.

I 2009 var hun på turné med Roxette, men i 2016 sa det stopp. Da fortalte Fredriksson at hun, på grunn av senskadene fra sykdommen, ikke lenger orket å turnere eller spille inn ny musikk sammen med Roxette.

Duoens siste konsert ble derfor i Cape Town i februar 2016. Den planlagte jubileumsturneen for å feire 30 år på scenen, ble avlyst.

ROXETTE: Marie Fredriksson ble verdenskjent med popgruppen Roxette sammen med Per Gessle. Foto: Erlend Aas (NTB Scanpix)

