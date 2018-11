Disse morgenrutinene kjennetegner suksessrike personer

Å stå opp tidlig er viktig. Men ikke det viktigste.

Finnes det enkelte morgenrutiner som kjennetegner suksessrike mennesker?

Det spørsmålet stilte skribenten Benjamin Spall seg, og bestemte seg derfor for å intervjue mer enn 300 suksessrike mennesker over fem år for å få svar.

I jakten på svaret om det finnes bestemte metoder for å øke både produktiviteten og sinnsbalansen, har både forretningsledere, universitetstopper, olympiske utøvere, modeller og artister delte sine morgenrutiner med skribenten.

Og selv om det er vanskelig å finne den éne rutinen som peker seg ut, har Spall funnet ut at et visst mønster gjentar seg hos personer som opplever stor suksess innenfor sine ekspertområder.

Resultatene deler han i en artikkel i New York Times:

- Forsøk å stå opp til andre tider

Det første skribenten har merket seg, er at suksessfulle personer eksperimenterer med når det er best for dem å våkne.

For selv om majoriteten av dem han har intervjuet står opp tidlig - i snitt klokken 6.27 om morgenen - er det enda viktigere å være villig til å prøve ut forskjellige tidspunkter for når man starter dagen.

- For mange av oss avhenger klokkeslettet vi står opp på fullstendig av når vi må være på jobben, skolen eller noe annet. Det betyr at vi ofte våkner så sent som mulig for å maksimere sovetiden, mens det eneste målet blir å komme oss ut av døra i tide til å rekke det vi skal, skriver Spall.

- Men ved å eksperimentere med når vi står opp gir vi oss selv rommet vi trenger for å kunne nyte morgenen, legger han til.

- Sett av tid til det som gir energi

Et av de andre svarene som går igjen i intervjuene, er at suksessrike personer setter av tid om morgenen til det som gir dem hvile, energi og motivasjon - uansett om det betyr å trene, lese, meditere eller bare tilbringe tid med de man er glad i.

Disse ekstra morgenrutinene hjelper deg nemlig til å sette tonen for resten av dagen, poengterer skribenten.

- Få nok søvn

Man trenger kanskje ikke være rakettforsker for å forstå det, men Spall understreker hvor viktig det er å få nok søvn. Uansett hvor gode morgenrutiner du har, hjelper det nemlig lite dersom du ikke har hvilt ut skikkelig i løpet av natta.

Søvnmangel har dessuten blitt koblet til kroniske sykdommer som diabetes og hjertesykdommer, skriver han, og kan også virke inn på immunforsvaret.

- Ikke gå på akkord med hvor mye søvn du trenger. De fleste mennesker trenger mellom sju og ni timer søvn hver natt. Om du hele tiden forsøker å klare deg med mindre enn sju timer med søvn kommer det til å slå tilbake på deg selv, før eller senere, skriver Spall.

- Ta med deg rutinene andre steder

Det er kanskje ikke like lett å få til de faste morgenrutinene når man overnatter andre steder enn hjemme, men det er likevel viktig ikke å gi slipp på dem.

Dersom du trener hver morgen, er det kanskje enklere å ta seg en joggetur de morgenene du har overnattet hos familie eller venner. Og om den faste frokosten er viktig for deg, kan det lønne seg å ta en tur til den lokale matbutikken for å sette sammen en frokost som ligner den faste, er Spalls tips.

- Ikke vær for streng med deg selv

Til slutt påpeker han også viktigheten av ikke å være for streng med seg selv.

- Omtrent alle jeg har snakket med sier at de ikke ser på det som en fiasko dersom rutinene glipper en morgen, eller to, eller til og med tre, skriver han.

- De innser at rutinene vil glippe av og til, og det er ok.

