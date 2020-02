Disse Oscar-nominerte filmene kan du se nå

Flere av filmene som kan vinne pris som «Beste film» under årets Oscar-utdeling er tilgjengelig for leie og på Netflix. Her er ti oscarnominerte filmer du kan se nå.

I midten av januar ble Oscar-nominasjonene annonsert (se faktaboks), og spekulasjonene om hvilke filmer som kommer til å vinne er i full gang.

Fordelen for filmelskere er at en lang rekke av filmene naturligvis er verdt å bruke en kveld på. Her har vi tatt for oss de mest aktuelle kategoriene og funnet ut hvilke av filmene som kan strømmes eller leies nå.

Fakta Oscar-nominasjoner 2020 ↓ Utvalgte kategorier av årets Oscar-nominasjoner: Beste film: «Ford v Ferrari»

«The Irishman»

«Jojo Rabbit»

«Joker»

«Little Women»

«Marriage Story»

«1917»

«Once upon a Time...in Hollywood» Beste regi: Martin Scorsese, «The Irishman»

Todd Phillips, «Joker»

Sam Mendes, «1917»

Quentin Tarantino, «Once upon a Time...in Hollywood»

Bong Joon Ho, «Parasite» Beste mannlige hovedrolle: Antonio Banderas, «Pain and Glory»

Leonardo DiCaprio, «Once upon a Time...in Hollywood»

Adam Driver, «Marriage Story»

Joaquin Phoenix, «Joker»

Jonathan Pryce, «The Two Popes» Beste kvinnelige hovedrolle: Cynthia Erivo, «Harriet»

Scarlett Johansson, «Marriage Story»

Saoirse Ronan, «Little Women»

Charlize Theron, «Bombshell»

Renée Zellweger, «Judy» Beste mannlige birolle: Tom Hanks, «A Beautiful Day in the Neighborhood»

Anthony Hopkins, «The Two Popes»

Al Pacino, «The Irishman»

Joe Pesci, «The Irishman»

Brad Pitt, «Once upon a Time...in Hollywood» Beste kvinnelige birolle: Kathy Bates, «Richard Jewell»

Laura Dern, «Marriage Story»

Scarlett Johansson, «Jojo Rabbit»

Florence Pugh, «Little Women»

Margot Robbie, «Bombshell» Beste internasjonal spillefilm (Beste fremmedspråklige film): «Corpus Christi» (Polen)

«Honeyland» (Nord-Makedonia)

«Les Misérables» (Frankrike)

«Pain and Glory» (Spania)

«Parasite» (Sør_korea) Beste animasjonsfilm: «How to Train Your Dragon: The Hidden World»

«I Lost My Body»

«Klaus»

«Missing Link»

«Toy Story 4» Beste tilrettelagte manus: Steven Zaillian, «The Irishman»

Taika Waititi, «Jojo Rabbit»

Todd Phillips og Scott Silver, «Joker»

Greta Gerwig, «Little Women»

Anthony McCarten, «The Two Popes» Beste originalmanus: Rian Johnson, «Knives Out»

Noah Baumbach, «Marriage Story»

Sam Mendes og Krysty Wilson-Cairns, «1917»

Quentin Tarantino, «Once upon a Time...in Hollywood»

Bong Joon Ho og Han Jin Won, «Parasite» Beste dokumentarfilm: «In the Absence»

«Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)»

«Life Overtakes Me»

«St. Louis Superman»

«Walk Run Cha-Cha»

Disse filmene nominert i den gjeveste kategorien «Beste film» er tilgjengelig for leie eller strømming.

The Irishman

Tilgjengelig for strømming på Netflix. IMDb-score: 8,2.

Marriage Story

Tilgjengelig for strømming på Netflix. IMDb-score: 8,1.

Once upon a Time... in Hollywood

Kan leies på iTunes, Google Play og YouTube. IMDb-score: 7,8.

Disse filmene er også nominert, men er foreløpig ikke tilgjengelig for leie eller strømming: «Ford v Ferrari», «Jojo Rabbit», «Joker», «Little Women» og «1917».

I kategorien «Beste internasjonale film» er det så langt én film tilgjengelig for leie:

Honeyland

Fra (Nord-Makedonia). Kan leies på iTunes. IMDb-score: 8,3.

Blant filmene i kategorien «Beste animasjonsfilm» er det allerede de fleste filmene tilgjengelig for enten strømming på Netflix eller leie:

Dragetreneren 3

Tilgjengelig for strømming på Viaplay. Kan leies på iTunes, Google Play og YouTube. IMDb-score: 7,5.

I Lost My Body

Tilgjengelig for strømming på Netflix. IMDb-score: 7,6.

Klaus

Tilgjengelig for strømming på Netflix. IMDb-score: 8,3.

Mysteriet Herr Link

Kan leies på iTunes, Google Play og YouTube. IMDb-score: 6,7.

Toy Story 4

Kan leies på iTunes, Google Play og YouTube. IMDb-score: 7,9.

Fem filmer er nominert i kategorien «Beste dokumentarfilm». En er så langt tilgjengelig for strømming:

Life Overtakes Me

Tilgjengelig for strømming på Netflix. IMDb-score: 6,4.