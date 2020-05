Disse skal delta i  «Farmen kjendis» 2021

Tidligere idrettsutøvere, influensere og tv-profiler er det som preger den kommende sesongen av Farmen kjendis.

«Farmen kjendis» har vist seg å bli en suksess for TV 2, og like før helgen begynte innspillingen av den femte sesongen av konseptet der tolv kjendiser skal drive et gårdsbruk slik man gjorde for 100 år siden - med datidens hjelpemidler.

Neste sesongs deltakere er en god blanding av tidligere idrettsutøvere, influensere og tv-profiler, som alle skal flytte inn, leve sammen og drive en bondegård i Kragerø.

Programmet blir sendt på nyåret neste år, og dette er kjendisene som skal konkurrere om seieren:

John Arne Riise (39)

Den tidligere fotballspilleren har de siste årene vært å se i flere realitykonkurranser og tv-programmer. I 2017 var han med i «Heltenes kamp» på TV 2, før han året etter var blant deltakerne i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis».

Foto: Espen Solli / TV 2

I tillegg har både han og kona, Louise Angelica Riise (30), vært med i «Bloggerne», og var sist å se på skjermen i programmet «I lomma på Silje» - der forbrukerøkonom Silje Sandmæl (41) får et innblikk i kjendisenes bankkontoer.

Nå skal han altså være med på «Farmen kjendis», et program han tidligere har vært noe skeptisk til.

– Jeg ble spurt i fjor, i år - og også sesongen som kommer. Det er jo et ufattelig populært program, da. Men litt mye drama etter min smak, i hvert fall i år. Det var fryktelig mye rart som skjedde, sa han til VG i 2018 - men utelukket ikke at han kunne finne på å takke ja til et tilbud i fremtiden.

Lasse Matberg (34)

Det var i 2015 at folk for alvor fikk øynene opp for Lasse Matberg. Det urnorske vikingutseendet skulle vise seg å være en hit i sosiale medier, og raskt bikket han over 25.000 følgere på Instagram. Siden har følgertallet bare steget, og i dag har han i underkant av 670.000 følgere på bildedelingstjenesten.

Foto: Espen Solli / TV 2

Matberg, som har bakgrunn fra forsvaret, er svært populær også utenfor landegrensene - og ble i fjor hanket inn til å delta i den italienske versjonen av «Skal vi danse». Der stakk han av med førsteplassen med partneren Sara Di Vaira.

Nå er han klar for norsk reality, og blir å se i «Farmen kjendis» neste år.

Anniken Jørgensen (23)

I utgangspunktet skulle influenser og forfatter Anniken Jørgensen ha deltatt i fjorårets utgave av «Farmen kjendis», men rett før innspillingen begynte ble hun brått veldig syk.

Jørgensen ble innlagt på sykehus, og legene mistenkte hjernehinnebetennelse. Senere skulle det vise seg at det var et virus som herjet i kroppen hennes, og med det var «Farmen»-drømmen utenfor rekkevidde. Nå er hun tilbake.

Foto: Espen Solli / TV 2

I forkant av fjorårets planlagte deltakelse hadde Jørgensen forberedt seg godt. Overfor Dagbladet fortalte hun blant annet at hun hadde øvd på både øksekast og melkespannholding, noe hun trolig kan få god bruk for nå.

Espen Rustad Thoresen (61)

Komiker og radioprofil Espen Rustad Thoresen er årets eldste deltaker. Mange husker ham nok under navnet «Espen Thoresen Hværsaagod-Takkskalduha», et navn han kvittet seg med i 2017 fordi han var lei av det, ifølge VG.

Foto: Espen Solli / TV 2

Thoresen begynte å jobbe for NRK i 1991, før han ble landskjent som programleder for radioprogrammet XL i 1995. Her skapte han blant annet overskrifter da han ringte til Secret Service i USA og utga seg for å være gjengleder.

61-åringen skapte også kontrovers da han på begynnelsen av 1990-tallet lagde sin egen tolkning av dukkefiguren Titten Tei som 20-åring. Det falt ikke i god jord hos figurens skaper.

– Birgit Strøm blei så forbanna at hun trua med å si opp i NRK hvis jeg ikke ga meg. Hun likte ikke at Titten Tei hadde oppdaget alkohol og hadde blitt grov i kjeften. Jeg ble tatt av lufta etter ett program, sa Thoresen til Dagbladet i 1998.

Eli Kari Gjengedal (49)

Med lang fartstid som værpresentatør, er Eli Kari Gjengedal godt kjent med å være på skjermen. I mange år presenterte hun været på TV 2 med flere artige innslag, som da hun sang en hel værmelding i 2009 og da hun var «usynlig» i 2012.

I 2012 gikk hun fra TV 2 til NRK, der hun blant annet var programleder for programmet «Værbitt».

Foto: Espen Solli / TV 2

Gjengedal ble hos NRK i to år, før hun i 2014 returnerte til TV 2. I dag er hun redaksjonssjef for værmeldingen hos TV 2 - og blir på nyåret å se i en helt ny rolle på «Farmen kjendis».

Thomas Felberg (48)

For mange er Thomas Felberg best kjent som programleder for NRK-programmet «Tidsbonanza», i tillegg til at han sitter i ekspertpanelet på «Stjernekamp». Nå er han klar for å ta fatt på gårdslivet som deltaker i neste års «Farmen kjendis».

Foto: Espen Solli / TV 2

48-åringen har drevet med musikk siden han var tenåring, og vant i 2004 en Spellemannpris for beste album innen rock med rockebandet WE - der han fremdeles er vokalist.

I tillegg til å drive med musikk og tv har Felberg også jobbet i radio, og hadde i over ti år et eget radioprogram med Harald Are Lund (73) på NRK P3. De siste seks årene har han også hatt sitt eget radioprogram på NRK P13, «Felbergs Loft».

Øde Nerdrum (24)

Den kanskje mest ukjente deltakeren i den kommende sesongen av «Farmen kjendis», er Øde Nerdrum. Han er sønnen til maleren Odd Nerdrum (76), og er selv kunstner.

Øde Nerdrum er blant annet inspirasjonen bak farens bilder «Spedbarn i øde landskap» og «Livredderen». Historien bak er at Øde nesten døde da han var spedbarn, etter å ha pådratt seg et RS-virus som utviklet seg til lungebetennelse.

Foto: Espen Solli / TV 2

Da far og sønn gjestet Skavlan i 2018, fortalte Odd Nerdrum om den dramatiske hendelsen.

– Legen sa da at Øde var nesten død. Og så døde han i drosjebilen som gikk med sirener opp til sykehuset. Han var død en stund. Men da de kom opp på sykehuset satte de i gang med å redde ham. Så han var død ganske lenge, sa han.

Terje Sporsem (43)

Komiker og tv-profil Terje Sporsem har god erfaring fra tv-programmer som omhandler kjendiser i konkurranse.

Foto: Espen Solli / TV 2

I den første sesongen av «Skal vi danse» i 2006 kom han på en respektabel tredjeplass, før han stakk av med seieren i de to neste tv-konkurransene han deltok i - «Masterchef Norge» i 2014 og «Camp Kulinaris i 2019». Nå er han klar for en ny utfordring - og blir å se i neste sesong av «Farmen kjendis».

Sporsem debuterte som standupkomiker i 1996, og har stått på scenen siden. I tillegg har han vært programleder for flere programmer, blant annet «Grip Mikrofonen», «Zebra Grand Prix», «Skaperen», og «Amatørenes aften», alle på TV 2.

Signy Fardal (58)

Også Signy Fardal har deltatt i en TV 2-konkurranse tidligere, og var å se på «Skal vi danse»-parketten samme år som Terje Sporsem. Nå er hun klar for livet på en gård.

Fardal er journalist, og har blant annet jobbet for Universitas, Klassekampen, Arbeiderbladet, Dagbladet og Dagens Næringsliv. I 1998 sikret hun seg jobben som redaktør i motemagasinet Elle, der hun ble værende i 20 år.

Foto: Espen Solli / TV 2

Da 58-åringen sa opp Elle-jobben i 2018, la hun ikke skjul på at det var tungt.

– Jeg har elsket hver dag på jobb i Elle, men nå var tiden moden til å gjøre andre ting. Jeg gjorde det ikke med lett hjerte. Jeg grublet masse og det var ikke før sist helg at jeg bestemte meg, sa hun om avgjørelsen overfor Dagbladet.

Kine Olsen (26)

Som tidligere verdensmester i cheerleading, har Kine Olsen gått en helt annen vei enn pappa Egil «Drillo» Olsen (78). I 2019 gjorde hun tv-debut i NRK-konkurransen «Mesternes Mester», og på nyåret er hun klar for «Farmen kjendis».

Foto: Espen Solli / TV 2

I et tidligere intervju med Nettavisen har 26-åringen fortalt at hun spilte fotball som ung, men at interessen var laber.

Valget falt på cheerleading, og sammen med den norske klubben Viqueens vant hun etter hvert NM, EM og VM i seniorklassen. Som 19-åring flyttet hun til Los Angeles og var cheerleader på fulltid i to år, før hun la opp som 21-åring.

Les også Kine Olsen Vedelden er lei av å omtales som Drillos datter

Ida Fladen (34)

Programleder Ida Fladen har de siste årene markert seg på flere plattformer, og er i dag kanskje mest aktuell som en del av «Spårtsklubben» på VGTV og med podkasten «Ida med hjertet i hånden», der hun intervjuer andre norske kjendiser.

34-åringen jobbet tidligere i radiostasjonen NRJ, før hun gikk over til NRK P3 og radioprogrammet «Miksteip». I 2013 ledet hun livsstilsprogrammet «Prosjekt Perfekt», et prosjekt hun vant en Gullrute for som «Årets nyskapning» året etter.

Foto: Espen Solli / TV 2

I 2014 gikk Fladen over til TV 2, der hun var programleder for «Sommertid» og «Idol». I 2018 sluttet hun i TV 2, men blir nå igjen å se på kanalen i neste års «Farmen kjendis».

Sølje Bergman (45)

Skuespiller og samfunnsdebattant Sølje Bergman er blant annet kjent fra filmen «Varg Veum - Din til døden», i tillegg til at hun var å se i tv-serien «Hotel Cæsar» fra 2015 til 2017.

Foto: Espen Solli / TV 2

Bergman er gift med skuespillerkollega Stig Henrik Hoff (55), og har i tillegg til skuespillerkarrieren, gjort seg bemerket som samfunnsdebattant. Blant annet fikk hun i 2015 mye oppmerksomhet da hun uttrykte vaksineskepsis.

Innspilling som normalt

Det var lenge usikkert om innspillingen av «Farmen kjendis» ville gå som normalt eller ikke grunnet den pågående koronapandemien. I april kunne imidlertid TV 2 melde at innspillingen går som normalt - men med nye koronatiltak.

I tett dialog med Helsedirektoratet, kommunelege og lokale myndigheter har produksjonsselskapet Strix, som produserer «Farmen kjendis» for kanalen, funnet en løsning som følger myndighetenes restriksjoner for å hindre smitte.

Blant annet ble alle deltakerne pålagt 14 dagers hjemmekarantene i forkant av innspillingen, som begynte 21. mai, og på den måten kan de leve uten avstandsregler inne på gården. Likevel må de holde avstand til crewet, som vil jobbe på skift på ulike lokasjoner for å unngå at de samles for mange mennesker på samme sted samtidig.