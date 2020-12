Disse tannbørstene er norske: – Veldig gøy!

Dukker opp i to av høstens store Netflix-snakkiser.

Har du lagt merke til at tannbørsten til hovedpersonene i «Queens Gambit» og «The Crown» er norsk? Ikke vi heller, men flere av Orklas egne medarbeidere har de siste ukene bitt seg merke i at Orkla-eide Jordan er en del av de to store Netflix-suksessene.

Og for ordens skyld: De er valgt av seriene selv, og ikke produktplassert, ifølge selskapet.

– Det er veldig gøy å se denne norske Jordan-tannbørsten i disse populære Netflix-seriene, jubler Reidun Næss, leder for marketing og innovasjon i Jordan.

I Queens Gambit ser man tannbørsten allerede i første episode, og den blir tydelig profilert gjentatte ganger gjennom flere av de første episodene. Tannbørsten er noe av det første hovedkarakteren, Beth Harmon, får når hun flytter inn på barnehjemmet.

SPOILER: Ikke les videre hvis du ennå ikke har sett femte episode av fjerde sesong av «The Crown».

I The Crown dukker tannbørsten opp på badet til selveste Queen Elizabeth. Det skjer i femte episode i fjerde sesong, der en mann bryter seg inn på dronningens soverom. Når han finner hennes Jordan-tannbørste, utbryter han:

– Du er den rikeste kvinnen i verden, men den er ikke elektrisk, engang, sier Tom Brooke, som spiller inntrengeren Michael Fagan.

I likhet med «Atlantic Crossing» har «The Crown» vært utsatt for mye kritikk om hva som er sant og ikke, men at Fagan brøt seg inn på dronningens soverom i 1982 er det bred enighet om. Litt mindre sannsynlig er det at han i virkeligheten lot seg begeistre av dronningens ikke-elektriske tannbørste.

Det den vanlig-tannbørste-kritiske karakteren heller ikke kan ha fått med seg er at tannbørsten er prisbelønt. Den vant nemlig den internasjonale designprisen Red Dot Awards i 2016, og er designet av Andreas Engelsvik, en av Skandinavias mest anerkjente designere, ifølge Orkla.

– Design har alltid vært viktig for Jordan, og et godt eksempel på det er samarbeidet med Engesvik og Hay på denne tannbørsten. For å bruke det fine designet ytterligere, har vi også laget en mer bærekraftig variant som er laget av resirkulert plast. Denne modellen er i norske dagligvarehyller som Jordan Green Clean tannbørste, sier Næss.

