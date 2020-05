Disse tre jentene tar Instagram med storm

De danseglade søstrene får kjendisene og fansen til å juble.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Har du hørt om de dansende søstrene Norah, Yarah og Rosa?

Hvis ikke er det bare å ta en tur inn på Instagram-profilen deres. Der deler trioen fra Nederland energiske dansevideoer med sine over 187.000 følgere, og kommentarfeltet renner over av lovord og jubel fra fansen.

Også kjendisene elsker de danseglade søstrene. I april repostet Janet Jackson (54) en video der søstrene danset til låten «Scream», noe de åpenbart satte pris på.

«Aldri i verden ville vi trodd at Janet Jackson skulle dele dansevideoen vår. Dette er så spesielt, tusen takk», skrev de i et innlegg på Instagram.

Ellen DeGeneres (62) er også blant dem som har fått øynene opp for søstrene, og inviterte dem for første gang til å danse under en sending av talkshowet sitt i 2018. I januar returnerte de til talkshowet for andre gang.

Ga moren bursdags-hårklipp

Ellen DeGeneres har introdusert verden for en rekke talenter gjennom talkshowet sitt - som de ovennevnte søstrene - men hun er også ofte en snakkis i seg selv.

Blant annet er hun kjent for å dele morsomheter fra livet sitt i sosiale medier, og nå har hun gjort det igjen.

20. mai fylte talkshow-dronningens mor, Betty DeGeneres, 90 år, noe Ellen valgte å markere ved å gi moren en hårklipp. Det gikk ikke helt som hun kanskje hadde tenkt.

På Instagram har 62-åringen delt en video fra seansen, der moren ikke akkurat er overbegeistret over resultatet. Underveis hører vi blant annet jubilanten spørre seg selv hvorfor hun lar datteren klippe håret hennes, før hun omsider får se resultatet.

– Liker du det? spør Ellen moren, og får et klart svar:

– Nei, ikke enda, svarer hun raskt, og legger til at det forhåpentligvis blir bedre når hun får vasket det - før hun avslutter med å utbryte:

– Wow, det ble virkelig kort.

Uheldig Kylie-omtale

En annen som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene, er Drake (33).

Tidligere denne uken delte han en sniktitt på en låt han aldri har gitt ut gjennom en livesending hos Instagram-brukeren Night Owl Sound, og det tok ikke lang tid før flere bet seg merke i at realitystjernen og sminkemogulen Kylie Jenner (22) blir omtalt som en «side piece» i sangteksten.

En «side piece» kan beskrives som en partner man har et fysisk, ikke emosjonelt, forhold til - og som man ikke har noen intensjoner om å gå inn i et seriøst forhold med. Drake og Kylie Jenner ble koblet til hverandre romantisk i 2019, men ingen av dem kommenterte den gang om det var hold i ryktene eller ikke. Dermed er det mange som nå tolker sangteksten som en faktisk bekreftelse på denne romansen.

Det å bli omtalt som en «side piece» er derimot ikke nødvendigvis et kompliment, noe Drake trolig innså da han torsdag tok til Instagram for å beklage overfor Kylie.

Drake tok til Instagram for å beklage sangteksten. Foto: Skjermdump fra Instagram (@champagnepapi)

«Det er en sang som ble lekket for tre år siden og ble vraket kort tid etter. Det siste jeg vil er å våkne og vite at venner av meg føler seg respektløst behandlet. Så jeg ville bare si det», skrev han på Instagrams historiefunksjon, ifølge Insider.

– Creepy

Flere har de siste dagene uttrykt at de ikke setter pris på hvordan Drake snakker om Kylie i sangen, og det at han nå sier at sangen er tre år gammel gjør ikke saken noe bedre.

Da var nemlig Kylie bare 19 år gammel.

«En tre år gammel sang fra Drake ble lekket, og han kalte Kylie Jenner en side piece. Legg merke til at hun var 19 år gammel på tidspunktet. Creepy», skriver en på Twitter.

«Det faktum at Drake skrev denne teksten for tre år siden, da Kylie var 19, gjør det enda verre», skriver en annen.

Kylie Jenner har foreløpig ikke sagt noe om sangteksten, og Drake har heller ikke kommentert de siste reaksjonene.