DN: Astrid S takket nei til millionbeløp

Astrid S (22) skal ha takket nei til festivaltilbud fra 500.000 til én million kroner for en opptreden.

Det skriver Dagens Næringsliv tirsdag formiddag.

Helt siden gjennombruddet på Idol i 2013 har Astrid S jobbet seg opp til å bli en av Norges største artister. Men det er ingen tvil om hvor prioriteringene ligger for 22-åringen.

- Hovedfokuset til Astrid og teamet er å bygge en langsiktig karriere og det tas ingen kortsiktige økonomiske valg, sier Astrid Smeplass' manager Halvor Marstrander til avisen.

Astrid S har i sommer nemlig valgt å jobbe med egen musikk i studio, samt promotering i utlandet, i stedet for å opptre på noen festivaler i Norge.

Takket nei

Ifølge DN skal 22-åringens team att på til ha takket nei festivaltilbud fra 500.000 kroner til én million kroner for en opptreden.

Marstrander kommer derimot med gode nyheter for de som savner å se Astrid S på scenen.

POPULÆR: Astrid S skal visstnok ha takket nei til festivaltilbud mellom 500.000 og én million for en opptreden i sommer. Foto: Marco Piovanotto/ABACAPRESS (Pa Photos)

I september står nemlig den superpopulære artisten fra Rennebu foran en utsolgt runde i Europa og USA, mens 2020 allerede er fullbooket med album og flere live-aktiviteter.

Ifølge DN skal Smeplass ha hatt en liten nedgang i overskudd fra 1,5 millioner kroner før skatt i 2017 til 1,2 millioner i fjor. Omsetningen har derimot økt fra 3,6 millioner kroner til 5,7 millioner kroner.

Millioner av avspillinger

Til tross for mindre live-aktivitet hittil i 2019, har det gått så det suser for Astrid S når det gjelder streaming.

I 2018, hvor hun kun utga én singel og en mindre profilert låt, hadde hun likevel omlag 180 millioner avspillinger på Spotify. Det etter å ha jobbet seg opp et nokså omfattende repertoar av både egne sanger og medvirkning på andre artisters låter.

Markedene Astrid S satser på er ifølge VG både Norge, Sverige, Danmark, Australia, Storbritannia, USA, Tyskland, Belgia og Frankrike.

- Vi gjør det veldig bra, men vi ønsker å gjøre det enda bedre – det er et stykke igjen til vi kan slå oss på brystet og si at vi har en global superstjerne i stallen, uttalte Yngve Næss i plateselskapet Universals avdeling for lokalt repertoar om Smeplass til VG i mai.

I 2017 ble hun kåret til Årets Nykommer på Spellemannprisen, mens hun året etter vant selve Spellemanprisen for 2017.