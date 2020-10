Dobbel exit i «Skal vi danse»: Agnete og Siri måtte forlate konkurransen

Åtte dansekjendiser ble til seks lørdag kveld.

Grunnet stemmetrøbbel forrige uke, er det to kjendiser som må forlate «Skal vi danse»-parketten i kveld.

Agnete Husebye, Siri Kristiansen og Michael Andreassen fikk lavest score da dommerpoengene ble lagt sammen med seerstemmene, og måtte derfor ut i lørdagens danseduell.

Etter danseduellen ble det til slutt Agnete Husebye og Siri Kristiansen som måtte takke for seg.

Michael Andreassen overlevde dermed danseduellen.

JUBEL: Michael Andreassen var i ekstase da navnet hans ble ropt opp som den som gikk seirende ut av duellen. Foto: Espen Solli (TV 2)

– Veldig kjipt

Agnete Husebye klarte ikke å holde tilbake tårene da resultatet var klart, og sa følgende etter exiten:

– Det føles veldig kjipt, men jeg vil gjerne takke Bjørn for å være en helt fantastisk dansepartner.

DOBBEL EXIT: Både Siri Kristiansen og Agnete Husebye måtte takke for seg lørdag. Foto: Espen Solli (TV 2)

Siri Kristiansen la på sin side ikke skjul på at hun gleder seg til å komme hjem til familien, men erkjenner at det er trist at hun ikke skal tilbringe mer tid på dansesenteret fremover.

Hun hyllet også dansepartneren sin, Tarjei Svalastog.

– Jeg tenker at dette dansegulvet mister en fantastisk god danser, og det er Tarjei, sa Kristiansen.

Les også: To kjendiser må forlate «Skal vi danse» for godt etter stemmetrøbbel: – Nervepirrende

Kjendisenes valg



Denne uken er det kjendisene som har fått velge hva de skal danse, og kvelden ble preget av show og moderne dans.

Hele to par fikk toppscore, både Nate Kahungu og Andreas Wahl. Førstnevnte danset hiphop til «Ghettoparasitt» med et viktig tema: Rasisme og Black Lives Matter, mens Wahl danset moderne dans til coverlåten «Hvis Verden» av Chris Holsten og Frida Ånnevik. Begge to fikk 40 dommerpoeng.

Les også: Marte Bratberg om nervene: – Sliter med å sove

Lørdag var dansegulvet preget av fest og følelser, og flere av kjendisene valgte som nevnt å danse moderne dans.

Blant annet danset Marte Bratberg om den følelsesmessige berg- og dalbanen «Skal vi danse» har vist seg å være for henne, mens Siri Kristiansen tok til tårene etter å ha danset til låta som alltid får henne til å gråte, «Fix You» av Coldplay.