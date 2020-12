Karianne Vilde Wølner og Thor Haavik måtte se seg slått i gårdskonkurransen.

Tirsdag ble Per Gunvald Haugen, sikret en semifinaleplass inne på «Farmen», og onsdag skal de siste plassene deles ut.

Det er nå fem deltakere inne på gården, men kun tre av dem får bli med inn i semifinalen.

Det er i første omgang Daniel Wiem Årdal som sikrer seg den andre semifinaleplassen etter å ha slått de andre deltakerne i smiing, før de tre resterende deltakerne må ut i en todelt gårdskonkurranse bestående av sying og bygging.

Av Karianne Kopperstad, Thor Haavik og Karianne Vilde Wølner er det kun én som får bli værende, og etter en intens kamp er det til slutt førstnevnte som kan juble over seieren.

Med det må Karianne Vilde Wølner og Thor Haavik forlate realitygården bare få dager før den store finalen.

– Gikk helt i kjelleren

Wølner legger ikke skjul på at det var tøft å ryke ut så nærme finalen, spesielt etter å ha vært der så lenge.

– Jeg gikk veldig i kjelleren da jeg først røk, for da visste jeg at det ikke var noen vei tilbake. Det var den siste muligheten min. Og det var selvfølgelig veldig kjipt å måtte dra hjem rett før det var finale, forteller «Torpet»-vinneren til Nettavisen.

Nå som Wølner har fått hele «Farmen» litt på avstand er hun derimot godt fornøyd med oppholdet.

– Der og da gikk jeg helt i kjelleren, men nå er jeg veldig fornøyd og stolt over fjerdeplassen. Men selvsagt, der og da var det veldig surt. Jeg var så skuffet over meg selv, sier hun.

Haavik, som deler den sure fjerdeplassen med Wølner, skulle også gjerne blitt værende lenger. Men selv om han ikke nådde helt opp - nådde han målene han satte seg før avreise.

– Jeg ville få venner for livet og formidle den kristne troen på en god måte. Og for å nå det måtte jeg være med lenge. Så at jeg kom til finaleuken er jeg veldig fornøyd med, sier han.

Gråt etter exiten

Både Karianne Vilde Wølner og Thor Haavik ser tilbake på et gårdsopphold med mange gode minner.

Mens Wølners beste minne er da hun vant «Torpet» og fikk returnere til gården, trekker Haavik frem dåpen til Kjetil Kirk. Som ordinert prest var det han selv som døpte Kirk.

– Det hadde jeg aldri sett for meg at skulle skje før jeg dro inn på «Farmen». Det turte jeg ikke drømme om engang, og den dåpen og gudstjenesten var helt eventyrlig. Som prest og kristen er det veldig fint å få bo så tett på så fine mennesker og bygge relasjoner, forteller han til Nettavisen og legger til:

– Det største for meg er hvor utrolig flott og sterkt jeg synes den kristne troen kom frem i gruppen, og det var veldig stort for meg å få den rollen jeg fikk, der jeg hver dag sto opp og følte jeg betydde noe for noen. Det ga tilværelsen en mening.

Thor Haavik blir fortsatt rørt når han snakker om det.

– Noe av det jeg sitter igjen med er alle de sterke møtene og den felles opplevelsen av samhold og fellesskap. Jeg gråt da jeg røk ut, i hovedsak for alt det fine jeg har vært med på. For min egen del er jeg så glad for relasjonene og vennskapene.

Stygge kommentarer på Facebook

Det å returnere til 2020 har imidlertid ikke bare vært enkelt, forteller Karianne Vilde Wølner.

– Det verste med oppholdet må vel være det psykiske mot slutten. Vi er på en måte brikker i et spill, og når man er der inne så har man så mye følelser, og det blir et forstørrelsesglass på de følelsene, så alt blir så veldig altoppslukende og intenst. Også skal man komme tilbake til virkeligheten igjen, og det kan være litt tøft, forteller hun.

Wølner legger til at hun har fått mange hyggelige meldinger etter hjemreise, men hun har også fått kritikk.

– I innboksen min er det bare hyggelige meldinger fra fine mennesker, men jeg vet at i kommentarfeltene på Faceboook så er det voksne damer som er helt grusomme mot meg. Jeg er helt sjokkert, og kunne aldri sett for meg for eksempel foreldrene mine skrive noe sånt til andre på Facebook. Det er helt sykt. På Jodel har folk også spredd en del falske rykter, og det har vært kjipt å se det negative, sier hun, og legger til:

– Det er ikke rart det eksisterer mobbing når man ser hva enkelte lirer av seg i kommentarfelt. Så det har nok vært det verste med å komme hjem igjen og tilbake til virkeligheten.

Hun prøver å ikke ta seg nær av det negative, men legger ikke skjul på at det kan være tøft å lese.

– Hvis jeg har dårlige perioder og først begynner å lese så går det veldig nedover. Andre dager preller det av. Så jeg har veldig blandede følelser rundt det, sier Wølner til Nettavisen.

Klar favoritt

Søndag skal vinneren av årets «Farmen» kåres, og Wølner har en klar favoritt igjen inne på gården.

– Jeg håper jo Karianne vinner. Målet var at i alle fall en av oss skulle nå en finale, så jeg synes hun fortjener den plassen. Vi har stått hverandre nære og jobbet mye sammen helt siden dag én, og jeg synes hun har jobbet hardt for plassen inne på gården. I tillegg føler jeg at vi jentene har gått gjennom såpass mye i løpet av hele sesongen, så jeg synes det bør stå igjen en jente som vinner til slutt, sier hun.

Haavik mener alle de gjenværende fortjener seieren.

- Nå er det tre veldig flotte folk som står igjen, så uansett hvem som vinner så blir det bra. Inne på gården tror jeg nok Karianne er en favoritt til å vinne, for hun er ekstremt kunnskapsrik og flink. Hun har virkelig stått på, sier Haavik.

