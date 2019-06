Dobbel Line

Line Falkenberg er en saksofonist bosatt på Nesodden som har passert under min radar alt for lenge. Her følger det to bevis på det.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Line Falkenberg blei uteksaminert som klassisk saksofonist ved Musikkhøgskolen i Oslo allerede i 1989. Siden før den tid har hun visst at hun ville uttrykke seg innenfor en rekke andre sjangre og smått om senn tok hun tak i drømmene sine som skulle føre henne fra klassisk musikk til jazz. Det skjedde via diverse jazzkurs og masse øving og etterhvert blei hun oppfordra til å begynne å skrive egen musikk også. Oppmuntra av fremgangen vokste det også frem et ønske om å lage eget band som kunne tolke hennes egne komposisjoner. Som sagt så gjort og sammen med tre utmerkede herrer, alle bosatt på Nesodden som Falkenberg, har nå debutalbumet til Line & The Lions sett dagens lys. Finn Guttormsen på bass og Jarle Vespestad på trommer, med solid fartstid blant annet fra Farmers Market og Tord Gustavsen, og Andreas Haddeland på gitarer, pluss Hayden Powell, som i alle fall vurderte å flytte til Nesodden, som gjest på trompet, sørger for utmerket reisefølge for Falkenberg som spiller både alt- og sopransaksofon. Musikken henter inspirasjon fra en rekke melodiske kilder som straight jazz, reggae, ymse verdensmusikk-utgangspunkt og spor etter «A Love Supreme» er også mulig å kjenne igjen. Til sammen har det blitt et fint visittkort fra Line Falkenberg og løvene hennes - det skjer tydeligvis masse spennende på Nesodden, bare en liten båttur fra hovedstaden. Ulf Krupka i aksjon sammen med Line Falkenberg og Tine Asmundsen. Line Falkenberg gir seg ikke med det. Sammen med den tyske pianisten og organisten Ulf Krupka, som tjener til livets opphold som kantor i Ski utenfor Oslo, og bassisten Tine Asmundsen, gir hun oss det andre volumet av salmer arrangert av Krupka. Det første møtet med trioen kom for fem år siden og de trives åpenbart sammen. Her får vi salmer som «Lei, milde ljos» og «Med Jesus vil eg fara» til mer ukjente saker - for slike som meg i alle fall. Krupkas arrangement tar alle salmene med seg inn i ei moderne språkdrakt og det swinger, men med solid respekt for utgangspunktene. Innspillinga er gjort i Slemmestad kirke og Krupka spiller både piano og orgel. Dette er nok et fint møte med en inderlig trio som forteller oss at de har en stor og bred palett å hente fra. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Line & The Lions Mountain Solitude Losen Records/MusikkLosen Krupka Trio Hymns in a Jazz Mood Vol 2 Losen Records/MusikkLosen