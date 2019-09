Dobbelt-amputerte Daisy-May sjarmerte alle på catwalken i Paris

Ni år gamle Daisy-May Demetre fikk begge beina amputert som baby. I helgen strålte hun på catwalken under moteuken i Paris.

Daisy-May Demetre er født med en sykdom som gjorde at begge beina hennes måtte amputeres da hun var baby. Det stoppet ikke den modige jenta fra å stjele showet på catwalken på toppen av Eiffeltårnet under Paris Fashion week denne helgen.

Daisy-May er den første dobbelt-amputerte modellen som har gått under moteuken i den franske hovedstaden.

Daisy-May Demetre er den første dobbelt-amputerte som har gått på catwalken under moteuken i Paris. Foto: Gonzalo Fuentes (Reuters)

Med en rørt pappa på sidelinjen viste hun frem kolleksjonen til Lulu et Gidi. Grunnlegger Eni Hegedus-Buiron var aldri i tvil om å la jenta representere merket.

– Da jeg ble spurt om det var greit for meg å ha en amputert modell i showet, ble jeg helt ærlig overrasket over spørsmålet. For meg er et barn et barn, og ergo vakkert og perfekt. Så selvfølgelig sa jeg ja, sa hun til Reuters før helgen.

- Hun bringer bevissthet til verden.

Designer Eni Hegedus-Buiron og modellen Daisy-May Demetre kom ut sammen på slutten av showet, hvor Daisy-May presenterte Lulu et Gigis siste kolleksjon for barn. Foto: Gonzalo Fuentes (Reuters)

Pappa Alex Demetre sa hun «nailed it» og at jenta «var så stolt» over det hun hadde fått til.

Faren har tidligere fortalt til Reuters at han først tok nyheten om at datteren var handicappet svært tungt.

– Jeg begynte å drikke og tenkte at livet var over etter hun ble født. Jeg var redd for å ha et handicappet barn, sier han.

– Hun viste meg at hun var en gave. Hun har gjort meg til et nytt menneske. En sky løftet seg bort fra meg.

Daisy-May Demetre er født med en sykdom som gjorde at begge beina måtte amputeres. Her får hun håret stylet før hun skulle på catwalken. Foto: Gonzalo Fuentes (Reuters)

Etter showet var det en stolt pappa som møtte pressen.

- Å gå er fem til syv ganger vanskeligere for datteren min, men det kunne ingen se. Hun kom ut, poserte strålende, hun traff med alt, sa han.

Daisy-May begynte modellkarrieren for 18 måneder siden og gikk blant annet under moteuken i New York tidligere i år. Hun har også jobbet med kjente merker som River Islands, Matalan og Nike.

Daisy-May Demetre under en photo-shoot dagen før hun skulle på catwalken. Foto: Gonzalo Fuentes (Reuters)

Nå håper den modige ni-åringen på flere oppdrag og muligheter.