Dødssyke Christine Koht med ny oppdatering: - Jeg ber til Gud om å overleve

Lærer seg å gå for fjerde gang.

Etter at det i januar 2019 ble kjent at den folkekjære programlederen og komikeren Christine Koht (52) hadde fått påvist en alvorlig og uhelbredelig føflekkkreft, få måneder etter at hun ble erklært frisk etter en svulstoperasjon i fjor høst, har hun med ujevne mellomrom delt oppdateringer til fansen om sykdomsforløpet.

Tidligere denne måneden fortalte hun at hun hadde havnet i koma nok en gang, og at blant annet opplevde hallusinasjoner dagene etter.

Onsdag kveld delte 52-åringen nok en videooppdatering via sin Facebookside. Der forteller hun blant at annet at hun har måttet lære seg å gå på nytt for fjerde gang.

Videre forteller hun om hvordan hun motiverer seg til å holde seg i livet ved blant annet å stadig minne seg på hvordan livet er uten kreften.

Sjokk av eget utseende

Etter utallige behandlinger har sykdommen også satt sitt preg på utseendet til den folkekjære komikeren. I den nye oppdateringen forteller hun at hun stadig får sjokk av seg selv når hun ser seg selv i speilet.

- Jeg tror jeg fortsatt ser ut som jeg gjorde før. Når jeg ser meg selv i heisen får jeg sjokk. Men jeg har bare lyst til å si til dere som lurer på hvorfor jeg er blitt så tjukk:

Når jeg gikk på 1000 milligram kortison spiste jeg 10, 12, 20 grøt om dagen. Jeg gikk opp 25 kilo, sier hun før hun fortsetter:

- Men greia er, ansiktet mitt for eksempel, det er bare vann. Og denne magen, er også bare vann. Jeg har fått dren med over 15 liter vann.

Ber til Gud

Når Koht forhåpentligvis blir frisk, vil kroppen derimot finne tilbake til seg selv.

- Jeg ber til til Gud om at jeg overlever, og da kommer jeg ut like tynn som før, sier hun humoristisk.

Som nevnt har Koht kommet med sykdomsoppdateringer via sosiale medier. Før sommeren kom hun ut med den siste episoden av podkasten «Koht vil leve», som hun gjorde i samarbeid med Aftenposten.

Da gledet hun seg til å komme hjem fra sykehuset, men det endte dessverre med et tilbakefall og Koht ble innlagt på ny.

I forbindelse med podkast-seriens slutt fikk man også for første gang se hvordan ansiktet hennes er oppblåst på grunn av kortisonen.

Også da kom hun med en oppdatering og innrømte at hun både var redd og lei seg.

Uavklart helsetilstand

Helsetilstanden til Koht har lenge vært svært uavklart.

Føflekkreften Koht fikk påvist i november i fjor ble som nevnt behandlet med immunterapi, da den ikke kan kureres med stråling eller cellegift. Behandlingen gjorde kreftsvulstene mindre, men leverbetennelsen hun har slitt med siden mars utartet seg og ble dødelig.

- En sånn leverbetennelse kan være veldig vrien. Hvis vi ikke får den til å snu, kan det være en dødelig bivirkning, uttalte en lege ved Tønsberg sykehus i podcasten der det ble kjent at Koht var akuttinnlagt.

Ifølge Dagbladet var leverbetennelsen på et tidspunkt helt opp mot stadium fire, men i midten av april opplyste 51-åringens lege at den var gått ned på stadium to.