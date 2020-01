«Don't F**k With Cats»: Netflix' nye «true crime»-serie sjokkerer

«Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer» handler om jakten på en bestialsk drapsmann som bryter den meste grunnleggende regelen på nett.

Luka Magnottas (37) ondskapsfulle kattedrap som siden førte til et grufullt drap på den 33 år gamle kinesiske utvekslingsstudenten Jun Lin, rystet verdenen på begynnelsen av 2010-tallet.

Nå rystes mange på nytt gjennom «true crime»-dokumentaren «Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer».

Miniserien på tre episoder ble spådd å bli den neste store «true crime»-serien på linje med «Making a murderer», «The Jinx» og «The Staircase», ikke minst takket være de bestialske handlingene som danner grunnlaget for den nervepirrende serien.

Brøt internetts grunnregel

I desember 2010 dukket en hårreisende video opp på nettet. Videoen viste en person utføre et bestialsk drap på to kattunger, publisert under et psydenoum.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Internettets uskrevne regel var brutt – «Rule Zero: Don't F**k With Cats».

Et team med internett-detektiver kastet seg på saken for å avsløre identiteten til drapsmannen.

Skjermbilde fra videoen som startet jakten på Luka Magnotta. Foto: Skjermbilde (Netflix)

Katt og mus-jakt

I spissen står «internettnerd»-duoen Deanna Thompson og John Green. De påtar seg ansvaret for å avdekke mysteriemannen, og gjør alt i sin makt for å lede politiet til ham.

Etter hvert som jakten intensifiseres, fryder Magnotta seg over all oppmerksomheten han får på nettet. To lignende videoer blir publisert, med grafiske bilder av drukningen av en skrekkslagen katt, og en katt som mates levende til en pytonslange.

Thompson og Green blir rådville. De dedikerer nå all sin fritid til å analysere videoene til kattedreperen, og leter etter ledetråder som kan fortelle noe om personen og hvor han befinner seg.

I dokumentaren går det fram at Magnotta tilsynelatende liker jakten – han etterlater seg flere spor på nettet. Er det gøy være skurken hvis man ikke blir jaktet på?

«1 Lunatic 1 Icepick»

Magnotta og drapsofferet Lin treffer hverandre på en datingside for homofile i mai 2012. Enda en grusom video ser dagens lys, denne gangen av det nådeløse drapet på den kinesiske studenten.

Videoen «1 Lunatic 1 Icepick» viser hvordan Lin blir brutalt drept ved bruk av en ishakke. Drapssaken når nye høyder da Magnotta lemlestet liket og sendte kroppsdeler av den oppkuttede Lin til skoler og ulike politiske partier.

Kort tid etter publiseringen av drapsvideoen, flykter Magnotta fra Canada til Europa, og det hele utvikler seg til en storstilt internasjonal jakt etter den ondsinnede drapsmannen. Mens han leser om seg selv på nettet på en internettkafé i Berlin pågripes Magnotta av tysk politi. I 2014 ble han dømt til livstid i fengsel.

Tysk politibilde av Luka Magnotta. Drapsmannen ble arrestert på en internettkafé i i Tyskland mens han leste nyheter om seg selv. Foto: Politiet

Fra dyredrap til menneskedrap

I serien kommer det fram at Magnotta muligens lider av en alvorlig personlighetslidelse.

Psykiater Fred Heggen forteller til Nettavisen at personer som finner nytelse i å drepe dyr ikke alltid karakteriseres som psykisk syke, men nettopp lider av en personlighetsforstyrrelse. Fremtredende trekk er mangel på empati, selvinnsikt, ansvarsfraskrivelse og sadisme, forklarer psykiateren.

Mennesker som mishandler dyr kan ha større sannsynlighet for å utøve kriminelle handlinger mot mennesker senere i livet.

- De som liker å dreper dyr har ofte en dyssosial personlighetsforstyrrelse med en iboende sadisme, sier Heggen.

Han forklarer at det ikke er uvanlig at slike mennesker øver seg på dyr før de tar steget videre til å drepe mennesker, slik som en rekke kjente amerikanske seriemordere har gjort.

- For mange dyssosiale individer, som kanskje drømmer om å drepe et menneske, er det å drepe dyr en god erstatning og slike personer finner glede ved å se dyr lide og dø, sier Heggen.

Får også kritikk

I Nord-Amerika hadde Netflix-serien premiere 18. desember, og reaksjonene har florert på sosiale medier, spesielt på Twitter.

En Twitter-bruker oppfordrer «alle til å slippe det de har i hendene og å se på serien».

En annen bruker kaller serien en «berg-og dalbane av følelser», som virkelig viser hvor mektig internettet kan være.

Seere har uttrykt sin misnøye med seriens tittel, hvor mange har følt seg lurt av en leken tittel, og følt seg uforberedt på seriens grafiske innhold.

En Twitter-bruker som trodde serien handlet om morsomme kattevideoer, skrev at det er lurt å hoppe over serien hvis man er sensitiv til dyremishandling.

På bloggen OP-5 oppfordrer Asbjørn Slettemark «å se true crime-serien før alle andre gjør det». Han mener serien «kommer til å bli analysert og kritisert av hele internett».