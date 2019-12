Donald Trump kuttet fra «Alene Hjemme 2»

Deler av den berømte scenen der hovedrollen Kevin McCallister, spilt av Macaulay Culkin, spaserer gjennom Plaza Hotel i New York ble ikke vist for kanadiske TV-seere denne julen.

Flere seere av den kanadiske TV-kanalen CBC poengterte at Trump var borte fra filmen, og mange reagerte på Twitter:

Brukeren «Zap_Davids» skriver følgende: «Så akkurat 'Hjemme Alene 2, Forlatt i New York' i opptak fra @CBC og de redigerte ut @realDonaldTrump-scenen. Gud velsigne oss ALLE #ChristmasEve».

Les også: Her er 38 gode serier du kan se i jula

Samtidig var ikke alle like fornøyd med friheten CBC tok seg. «Jameseast_» skriver: «Dere er den største gjengen med annenrangs 'journalister' i verdenshistorien. Redigere ut Trumps opptreden i 'Hjemme Alene 2'. Hva slags statsponset dritt er det? #Defund»

- Tilpasset fjernsyn

Den høyreorienterte nettsiden The Daily Caller har lagt ut en video som viser forskjellen på originalen (til høyre) og CBC sin versjon her:

CBC er delvis statlig finansiert, men supplerer også inntektene sine med TV-reklame.

Og nettopp dette skal være grunnen til at kanalen måtte kutte ut denne delen av filmen, forklarer TV-selskapet til Comicbook:

«Slik det ofte er med filmer som skal tilpasses fjernsyn så ble 'Hjemme Alene 2' redigert for å få plass til reklame innenfor formatet», er meldingen fra CBC.

Ifølge det konservative morgenprogrammet «Fox & Friends» er det kun de 6-7 sekundene med den amerikanske presidenten som er utelatt fra filmen. «Men det var en flott 6-7 sekunder lang reklame», sier en av paneldeltakerne, forfatter Mark Steyn, sarkastisk:

«Det er også sensur», legger kommentator Katie Pavlich til.

Se her: Dette er årets mest sette videoer på Nettavisen

Trumps favorittjulefilm?

Den amerikanske presidenten har så langt ikke kommentert nyheten offentlig, men uttalte så sent som for noen dager siden at han var stolt av å være en del av filmen i en konferansesamtale med amerikanske styrker, melder Deadline. En sersjant spurte om den nevnte filmen var Trumps favorittjulefilm, noe han lot være å svare på direkte:

«Vel, jeg er jo med i den. Mange nevner det hvert år, spesielt rundt jul. De sier - spesielt små barn - de sier: 'Jeg så deg nettopp i filmen.' De ser meg ikke på fjernsyn slik de gjør i filmen. Men det er en bra film, og jeg var litt yngre, for å si det mildt. Og det var en ære å være med i den.»

Trump eide hotellet scenen ble spilt inn i på det aktuelle tidspunktet, etter at han kjøpte det for 400 millioner dollar i 1988.

Han solgte det syv år senere med et tap på 83 millioner dollar, skriver Business Insider.

Les også: Senatets leder sier han er åpen for å kalle inn vitner i riksrettssaken