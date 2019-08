Dorthe Skappel endret livsstil etter legebesøk

Glamorøse antrekk, velstelt hår og sminken på plass - det er slik vi er vant til å se Dorthe Skappel. Men på fritiden har hun vært storrøyker.

Den kjente og kjære TV2-programlederen har ledet «God Kveld Norge» i 21 år, og går nå inn i sitt 22. år.

Det mange kanskje ikke vet er at hun har røykt tjue sigaretter hver dag i over 30 år. Et legebesøk endret imidlertid alt, og hun har nå lagt om livsstilen sin.

– Det er en kamp. Jeg håper jeg aldri skal røyke igjen, sier hun til VG (+).

Ble anbefalt å slutte

I et stort intervju med avisen forteller hun om røykingen. Hun skal ha prøvd å slutte flere ganger før, men lyktes ikke. I år prøver hun igjen, og har ikke røykt siden mai.

Bakgrunnen for at hun kanskje prøver ekstra hardt å slutte denne gangen var den årlige legesjekken hos bedriftslegen. Hun hostet mer enn vanlig, og spesielt på natten. Men hun tok seg bare en røyk for å bli kvitt hosten. Men pusten var også verre.

Hun innså alvoret da brevet med resultatene fra legebesøket kom. Legen skrev at han anbefalte at hun slutter å røyke, og det ble litt dramatisk å se det stå svart på hvitt.

Skappel påpeker imidlertid at hun ikke har fått påvist kreft eller annen sykdom grunnet røykingen, og har heller ikke spurt legen om hvorfor han anbefalte røykeslutt.

Kjenner på utseendepress

Hun ønsker å se barnebarna vokse opp, og synes derfor det er ekstra lurt å stumpe røyken nå. Programlederen begynte å røyke da hun jobbet som modell i Paris, da hun var veldig stresset og følte seg alene i en tøff bransje.

Fortsatt kjenner hun på et press, selv om hun ikke lenger jobber som modell.

– En ting, og det er helt jævlig å si. Men en av grunnene til at jeg ikke ville slutte å røyke, er fordi jeg er livredd for å bli smellfeit. Det sies jo at stoffskifte blir annerledes og at forbrenningen endrer seg. Så jeg må være mye mer påpasselig enn før. Med den jobben jeg har så har jeg ikke råd til å legge på meg for mye, så mye press er det, sier hun til VG.