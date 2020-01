Døv mann saksøker Pornhub

Føler seg krenket av pornonettstedet.

Ikke helt uventet er det USA vi skal til i saken døv mann mot pornogigant. For der har Yaroslav Suris nå gått til skrittet å saksøke nettstedet PornHub.

Suris skal være av den oppfatning at han ikke får utnyttet Pornhubs videoer til det fulle, fordi han er døv og dermed ikke får hørt dialog og lyder i videoene.

Det melder TMZ etter å ha fått innsyn i søksmålet.

Reagerer på video hvor sexy politi får vitne til å snakke

I søksmålet har også Suris listet opp flere av videoene hvor han har følt seg snytt for opplevelsen.

Dette inkluderer titler som «Deilig ste-tante er barnevakt for ulydig nevø», «Sexy politi får vitnet til å snakke» og «Daddy 4k - Allison kommer for å snakke om penger med sine gutters frekke far»

Mener nettstedet bryter loven

Suris saksøker altså pornogiganten fordi han mener at mangelen på teksting, og dermed også innholdsbeskrivelser av for eksempel lyder, bryter med døves rettigheter som er nedtegnet i den amerikanske grunnloven, under rettigheter for amerikanske uføre.

I samme papirer skriver han også at det ikke er noen grunn for ham og de i samme situasjon å betale for nettstedets premium-abonnement, fordi heller ikke her er det teksting.

Nøyaktig hvilken sum Suris krever fra nettstedet er uvisst, men først og fremst kjemper han for å slippe å bli krenket ved få beskrivende teksting under videoene.

Visepresident i Pornhub, Corey Price har siden kommentert saken på denne måten:

– Vi forstår at Yaroslav Suris saksøker Pornhub for å hevde at vi har nektet døve og hørselshemmede tilgang til våre videoer. Vi pleier ikke å kommentere pågående søksmål spesifikt, men vi vil benytte muligheten til å poengtere at vi faktisk har en kategori med tekstede videoer.