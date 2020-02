Drama etter skrekkscener på «Farmen»: – Jeg truet med å knuse skallen hans

– Jeg klikket fullstendig, forteller Adrian Sellevoll til Nettavisen.

I kveldens episode av «Farmen kjendis» blir deltakerne vitne til skrekkscener da Triana Iglesias faller av hesten på brutalt vis og blir fraktet til sykehus.

Ulykken skjedde da Triana Iglesias var på ridetur sammen med Hege Bøkko og faller av hesten. Hun ble deretter sittende fast i stigbøylen før hun falt i bakken.

Et kraftig slag i magen førte til fem ribbensbrudd, sprukket milt og skadet lever.

HENTET I AMBULANSE: Etter det stygge fallet ble Triana Iglesias fraktet med ambulanse og lagt inn på sykehus. Dette var slutten på hennes «Farmen»-opphold.

Mer dramatikk

Det som skjer bak kulissene får produksjonen imidlertid ikke med seg.

De andre deltakerne havner i fullstendig sjokk, og flere blir svært berørte av å se sin realitykollega ligge på bakken i smerter. Noen reagerte med gråt, mens andre spekulerte i hva som kan ha skjedd med Iglesias.

Mímir Kristjánsson ser seg imidlertid lei og reagerer med å be enkelte av deltakerne om å være stille.

Noe Adrian Sellevoll taklet svært dårlig.

– Jeg truet til slutt med å knuse skallen hans med spett, forteller Sellevoll til Nettavisen.

– Men det filmet de ikke, legger han til.

– Ingen som trodde på meg

Ifølge Sellevoll var han den eneste som så hendelsen der Iglesias ble skadet, og forsøkte å fortelle de andre deltakerne at hun skal ha blitt tråkket på av hesten.

– Men det var ingen som trodde på meg, også begynte Mímir å hysje på meg. Han hysjet og hysjet, og til slutt klikket det for meg. «Din jævla Stavanger-politiker, jeg skal knuse skallen din med spett» ropte jeg. Jeg ble drit sur, men jeg beklaget meg rett etterpå, forteller Sellevoll og legger seg helt flat.

– Man kan ikke si sånne ting, sier han.

– I kampens hete

Til Nettavisen bekrefter Mímir Kristjánsson at Sellevoll truet han med de voldsomme ordene.

– Det stemmer. Det var en veldig stressende situasjon der vi alle løp rundt og egentlig ikke hadde noe å bidra med. Jeg ba noen om å hysje, og tydeligvis liker ikke Adrian å bli hysjet på, ler Kristjánsson.

I ettertid ser de begge på situasjonen med humor.

– Det er en absurd ting å si, men det var ingen truende situasjon. Det ble sagt i kampens hete, som man sier. Vi holdt oss litt unna hverandre, og så ordnet vi opp ganske kort tid etter. Jeg gikk ikke rundt og var redd for Adrian. Jeg la meg den kvelden og følte meg ganske trygg, sier Kristjánsson til Nettavisen.

Visste ingenting

Til Nettavisen kan TV 2 fortelle at de ikke visste om hendelsen som foregikk mellom Sellevoll og Kristjánsson.

- Vi var ikke vitner til denne situasjonen, og har heller ikke vært kjent med den før nå, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

- Mímir forteller oss at han aldri følte seg i fysisk fare, og at han og Adrian raskt ble venner igjen. Mímir følte derfor ikke behov for å informere oss om hendelsen. I Farmen er det selvfølgelig ikke akseptabelt å true andre deltagere med vold. Det ville blitt slått hardt ned på, fortsetter han.

Ute av «Farmen kjendis»

Det stygge fallet til Iglesias resulterte som nevnt i en lenger sykehusinnleggelse, noe som gjorde det umulig for å Iglesias å fortsette deltakelsen.

– Både Triana og Hege er hestevante og de fulgte alle sikkerhetsprosedyrer, inkludert bruk av hjelm, sier pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl, til Nettavisen.

Han forteller at de er utrolig lei seg for det som skjedde med Triana.

– Det er den store skrekken for alle som jobber med denne type fjernsyn, at deltagere skal komme til skade. Dyrevennen Triana var en fantastisk fin og positiv deltager, som passet «Farmen kjendis» som hånd i hanske. Vi skulle gjerne hatt henne med videre. Samtidig er vi glade for at det tross alt gikk så bra med henne som det gjorde, fortsetter han.

For Iglesias ble det imidlertid en lang prosess og en tøff tid som hun har lagt bak seg nå. Hun er heller ikke bitter for at hun måtte forlate «Farmen»-gården.

– Jeg er bare glad for at jeg overlevde, sier hun til Nettavisen og fortsetter:

– Jeg har ikke sett episoden enda da jeg er Mexico og ikke får streamet på grunn av dårlig Internett, men jeg tror faktisk ikke jeg har tenkt til å se den heller for å være helt ærlig.

– Jeg har hatt en lang prosess og lagt dette bak meg nå, så jeg føler ikke jeg trenger å se akkurat denne delen, sier Iglesias og legger til at hun gleder seg til å se de andre episodene når hun kommer hjem igjen.