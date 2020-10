Dramatikk før gigantisk iPhone-nyhet

Tirsdag avduker Apple ny iPhone.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen) Tirsdagens lansering er forventet å bli «den mest betydelige Iphone-hendelsen på mange år».

Tirsdag kveld klokken 19.00 har Apple invitert både presse og publikum til et event kalt «Hi, Speed». Her forventes det at selskapet avduker blant annet siste generasjon av iPhone.

Antagelig vil modellen hete iPhone 12 – og komme i en rekke forskjellige varianter.

Dramatikk på Wall Street

På børsen er det dramatikk før lanseringen på tirsdag. Apple-aksjen var opp hele 6,35 prosent på Wall Street mandag, og den var også opp rundt to prosent på førhandelen tirsdag. Da Wall Street åpnet på tirsdag, sank derimot Apple-aksjen.

Ti minutter etter åpningen var den ned rundt to prosent, som er en markant nedgang. En time etter åpning er aksjen ned rundt 0,8 prosent.

Bilder av det som skal være ny iPhone 12 har også lekket ut, timer før lanseringen.

Bilder av en HomePod mini har også lekket ut

Mange rykter

Ryktene i forkant av lanseringen har vært mange, og særlig forventes det at toppmodellene av iPhone 12 vil skifte formfaktor. Samtlige lekkasjer rundt mobilen har hentet formspråket fra pro-modellene av iPad med rette kanter.

Dette er for øvrig et design Apple har hatt voldsom suksess med tidligere, med lanseringen av iPhone 4 og iPhone 5, og senere også den første versjonen av iPhone SE.

Ved tidligere lanseringer har Apple ikke gått av veien for å kreve en premium pris for sine produkter, men ryktene før tirsdagens lansering kan tyde på at Apple denne gangen går litt motsatt vei.

Storbanken Morgan Stanley tror iPhone 12 blir «den mest betydelige Iphone-hendelsen på mange år» og forventer er kraftige salgstall.

Morgan Stanley venter dessuten at den billigste telefonen, en Iphone 12 mini, med 5,4 tommer skjerm, vil starte på 649 dollar, noe som trolig vil bli rundt 8000 kroner i Norge. Det er 50 dollar mindre enn den billigste Iphone 11-modellen i 2019.

Den dyreste modellen, Iphone 12 Pro Max, med 6,7 tommer, vil koste opp til 1399 dollar, trolig rundt 16.000 kroner i norske butikker. Det er 50 dollar lavere enn Iphone 11 Pro Max i fjor.

Disse prisanlagene ser ut til å underbygge en lekkasje fra Twitter-kontoen Apple Rumours tidligere, som la frem følgende prisoversikt:

Iphone 12 mini (5,4 tommer) - 64GB ($649), 128GB ($699), 256GB ($799)

- 64GB ($649), 128GB ($699), 256GB ($799) Iphone 12 (6,1 tommer) - 64GB ($749), 128GB ($799), 256GB ($899)

- 64GB ($749), 128GB ($799), 256GB ($899) Iphone 12 Pro (6,1 tommer) - 128GB ($999), 256GB ($1099), 512GB ($1299)

- 128GB ($999), 256GB ($1099), 512GB ($1299) Iphone 12 Pro Max (6,7 tommer) - 128GB ($1099), 256GB ($1199), 512GB ($1399)

Strømmer eventet live

På grunn av koronapandemien har ikke Apple invitert presse og publikum til en pressekonferanse, men annonserer nyhetene sine med en ferdiginnspilt videoproduksjon.

Eventet strømmes direkte, og kan ses i videovinduet under:

Første iPhone som støtter 5G

Mandag åpnet Telia 5G-nettet i Oslo, og det er ikke tilfeldig. iPhone 12 blir den første mobilen fra Apple som støtter 5G-teknologien.

Ordlyden i innbydelsen – «Hi, Speed» – spiller etter alt å dømme på den nye, og lynraske teknologien.

Apple er dominerende på mobilmarkedet i Norge, og deres introduksjon av nye mobiltelefoner tirsdag, er ventet å bli det virkelige avsparket for 5G.

