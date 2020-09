Drikke for konger

OK, mjød er ikke øl og bør aldri forveksles med øl, men selv om råvarene er forskjellige er produksjonen temmelig lik.

Mjød har til tider blitt forvekslet med øl. Muligens fordi det er så ofte beskrevet i historier fra vikingtiden og andre historiske tider.

Grunnen til dette er ikke at det var så mye av det, men tvert imot at det var så sjeldent at det var verdt å nevne når det ble servert. Tenk bare arbeidet som lå bak å samle inn villhonning nok til å servere mjød til et gjestebud.

Øl var nok mer på linje med graut; så vanlig at det knapt ble nevnt.

Håndlaget mjød som nå kommer fra små produsenter i Norge og rundt omkring i verden må ikke sammenlignes med masseprodusert kliss, som i årevis har vært tilgjengelig på polet.

Mjøden jeg har funnet frem er fra norges første mjøderi, med det enkle, greie navnet Mjøderiet.

Mjøderiet, Mead Geek Breakfast

Navnet spiller på en serie med øl fra dansk/belgiske Mikkeller. En serie som bar navnet Beer Geek og som gjengen i Mjøderiet nok har gledet seg med.

Som i navnefetteren har en bygget opp smakene rundt kaffe. I dette tilfellet håndrøstet fra Bergen Kaffebrenneri, på for tiden ofte omtalte Møhlenpris.

I glasset ser den heller ikke ut som øl. Den minner mer om en vellagret sherry. Det at den ikke har kullsyre bygger oppunder dette. Fargen er litt vanskelig å beskive når den leker i forskjellig lys og lysvinkler. Jeg ender opp med gyllen rødbrun, mot kopper.

Kaldbrygget kaffe er hjertelig til stede i duften. I tillegg finner jeg tobakksblad, mørk sirup og selvsagt honning.

I munnen trekker kaffen seg høflig tilbake - men forsvinner ikke. Den leker rundt i forskjellige varianter sammen med mild honning, mørk sirup og gir plass for mild honning, mørk sirup, et lite innslag av eik og flyktig pirrende smaker jeg ikke helt klarer å fange.

Ettersmaken ender et sted mellom karamellpudding og Kongen av Danmark (dropset). Den sitter i lenge og gjør at det ikke haster å ta neste sipp (slurk blir for grådig her).

En mjød som passer for konger - eller når en skal kose seg helt kongelig. Gjerne servert til husets dronning sammen med litt kake eller sjokolade, og mens jeg drikker resten blir jeg sittende og undres om den vil passe til karamellpudding. Eller vil det bli overkill?

Kjøpt igjen vil den i alle fall bli.

Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Vinmonopolet, 12220704 (BU)

ABV: 11,5%

Volum: 0,25 l

Pris: 135,90

Literpris: 543,60

