Dro til Rwanda for å ta over familiehotellet: - Det var på et tidspunkt jeg skulle ønske jeg ikke var hvit

Gjennom TV-serien «Hotell Kash King» får seerne følge reisen til NRK-profilen Kash King og kjæresten som skal ta over familiehotellet i Rwanda. Det bydde på flere utfordringer enn det paret først hadde trodd.

Hele ideen om å flytte til Rwanda, der Kashfa Gashamura (30) - bedre kjent som Kash King - er fra, startet tilbake i 2012 da Kash King møtte bestemoren sin for aller første gang.

- Jeg reiste til Rwanda for aller føste gang sammen med NRK-serien «Hva har du i bagasjen» i 2012. I den episoden sa bestemor til meg: «Min drøm for deg er at du en dag skal komme tilbake og ta over dette hotellet», fortalte Kash King til Nettavisen under NRK sin høstlansering tidligere i år.

Siden den gang har ikke Kash King latt være å tenke på det bestemoren sa til ham i 2012 - og da han møtte kjæresten Anoushka Nordby (23) startet drømmen om å starte et liv der for alvor.

NY SERIE: Kash King og kjæresten Anoushka Nordby er klare med sin helt egen serie, «Hotell Kash King». Foto: NRK

Ikke helt som forventet

Sammen med et kamerateam pakket Kash King og Nordby baggen og dro ned til Rwanda for å hjelpe bestemoren med hotellet. Det som møtte dem var imidlertid ikke helt som forventet.

På forhånd hadde duoen forberedt seg på at kanskje ikke alle skulle være like opprømt om prosjektet som det de to var, men at til og med bestemoren skulle være skeptisk var de ikke forberedt på.

- Jeg har på en måte forlatt landet, og så kommer jeg plutselig tilbake. I tillegg var det ikke bare oss to som kom ned, vi kom med et helt kamerateam, uttalte Kash King til Nettavisen.

Flere utfordringer

For Anoushka Nordby var det imidlertid andre ting enn et kamerateam på slep som ble en utfordring.

Før avreise hadde Nordby og Kash King en klar plan om hva de ønsket å oppnå med serien - de ville vise frem Rwanda fra en annen side enn det Afrika og landet som ofte blir presentert i mediene, og vise frem de positive sidene ved landet.

- Generelt synes jeg det er trist at det finnes stereotypier om hudfarge. Mennesker er mennesker, men så finnes det sterotypiene, og det er bare sånn det er – og da tenker jeg at man har et veldig stort ansvar om å være bevisst. Litt sånn: «Hvem er vi som kommer ned dit, og hva er det vi ønsker å oppnå?» Vi ønsker jo ikke å komme ned der og forsterke stereotypiene, fortalte Nordy til Nettavisen.

- Hatet å være hvit

Ifølge Nordby var hun i en konstant debatt med seg selv om hvordan hun syntes at hun burde opptre i ulike situasjoner.

- Jeg ville ikke bygge opp under det typiske «stakkars barna i Afrika»-uttrykket. Jeg hadde ikke lyst til å være den typiske hvite kvinnen som skal komme å redde noen som nødvendigvis ikke trenger hjelp.

For Nordby ble det dermed veldig viktig å finne balansen mellom det å være henne, og det sosiale ansvaret om hvilke signaler hun sender ut.

- Det var tidspunkt jeg skulle ønske jeg ikke var hvit, slik at jeg slapp unna problemet. Jeg hatet det, fortalte Nordby.

- Ikke bare folkemord

Etter noen uker på reisefot gikk ting seg heldigvis mer til for paret, og i dag er Kash King og Anoushka Nordby svært stolt over resultatet på serien.

- Vi håper vi kan inspirere flere til å tørre å ha troen på seg selv. At man noen ganger bare må hoppe i det, selv om ting kan virke skummelt. Det verste som kan skje er at det ikke går, uttalte Kash King.

Samtidig er duoen også svært stolt over å kunne vise Rwanda fra en helt annen side enn tidligere.

Folkemordet i Rwanda i 1994 er en av historiens mest barbariske hendelser. Hendelsen preget nyhetsbildet, og gjør det fremdeles den dag i dag.

- Det Afrika man ser i media er ikke det Afrika man møter når man kommer til Rwanda. Også er det nesten bare folkemordet man assosierer med landet, så det er fint å kunne skape noe som handler om noe positivt i Afrika, sa Nordby.

«Hotell Kash King» har premiere på NRK Nett-TV fredag.