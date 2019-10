Drøm videre

Bergensbandet Chain Wallet er et nytt bekjentskap for meg. Til sitt drømmeaktige poplandskap inviterer de oss med på en vakker, forunderlig og spennende utflukt.

Det har seg slik at jeg gjerne vil utfordres og avlegge steder, mennesker, kunst og kultur jeg aldri har møtt før besøk. Chain Wallet og bandets andre visittkort, «No Ritual», passer utmerket inn i den kategorien.

Jazzikonet Duke Ellington skal ha uttalt at det kun finnes to typer musikk: god og dårlig. Jeg er enig med hertugen og Chain Wallet hører så avgjort hjemme i kategori én.

Bandets første skive, som kom i 2016, gikk meg altså hus forbi. Hadde det ikke vært for et ivrig plateselskap så er nok sannsynligheten for at våre veier skulle krysse hverandre liten også denne gangen.

Gitarist, bassist og vokalist Stian Iversen, synthesist Frode Bakken og gitarist Christian Line Aanesen er herrene i bandet og de skriver også alt stoffet sammen. I tillegg gjør trommeslager Marius Erster Bergesen en særdeles viktig jobb for å skape soundet som bandet har dyrka frem.

Musikken og uttrykket Chain Wallet bekjenner seg til er ikke der jeg befinner meg til daglig i det musikalske landskapet. Likevel er det lett å falle ned i den vakre, drømmeaktige gryta der synthene ikke ber om forlatelse for noe som helst. Med sin beskjedne besetning skaper Chain Wallet uansett et stort og unikt lydbilde som kler Iversens vokal på et ypperlig vis. Gjestevokalist Chiara Victoria Cavallari fra bandet FOAMMM passer også utmerka inn i dette universet - stemmene til Iversen og Cavallari kler hverandre strålende.

Drømmepop er åpenbart en betegnelse som ofte går igjen når Chain Wallets musikk skal beskrives. Sjøl om jeg ikke er lommekjent i den begrepsverdenen så har jeg likevel få problemer med å skjønne at denne kan passe på bandets musikk og uttrykk.

Jeg finner uansett masse varme, glød og livsbejaenhet i Chain Wallets musikk - en musikk som egner seg perfekt når høsten nå har meldt seg. Jeg tipper den egner seg til andre årstider også og ikke minst live hører jeg for meg at gutta fra Bergen kan stoppe regnet både her og der. Et herlig og forfriskende møte. Velkommen tilbake!

