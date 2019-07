Dronning Mar....av Danmark

Marilyn Mazur har vært, er og kommer til å bli værende en av verdens ledende perkusjonister. Her bekrefter hun det nok en gang med sitt heftige ti kvinners skandinaviske stjerneband.

For mange dansker starta Mazurs karriere med Primi Band på slutten av 70-tallet. Det var et musikk-teater ensemble bestående av bare kvinnelige utøvere. Det var noe helt nytt. Seinere tok det virkelig av for Mazurs del med heftige jobber med både Gil Evans, Wayne Shorter, Jan Garbarek og ikke minst sjefen over alle sjefer, Miles Davis.

Mazur har holdt seg på toppen hele tida siden og var blant annet Artist in Residence i Molde også for noen år siden.

Den ekspressive og blide dansker viser seg å være ustoppelig nysgjerrig og ikke minst kreativ og med sitt nye band Shamania har hun definitivt tatt nye steg.

Hun har satt sammen nok et band kun bestående av kvinnelige musikanter og der Primi Band besto av amatører, så er Shamania befolka av noen av denne delen av Europas aller fremste musikanter.

Danmark er representert med Lotte Anker på saksofon, Lisbeth Diers på perkusjon, Makiko Hirabayashi, opprinnelig fra Japan, på tangenter og Lis Wessberg på trombone, Harald og Sonja har sendt Sissel Vera Pettersen på saksofon og vokal, Ellen Andrea Wang på bass og Hildegunn Øiseth på trompet og bukkehorn, mens svenskene har løfta frem Josefine Cronholm, også hun bosatt i Danmark, på vokal og perkusjon och Anna Lund på trommer. I tillegg så spiller alle perkusjon og synger.

Marilyn Mazur har skrevet nesten all musikken og her finnes alt fra superheftige, groooovete og tøffe rytmiske saker, musikk med inspirasjon fra mange av verdens kanter pluss minimalisme og totalt frie ekskursjoner.

Musikken er åpen og transparent og her får alle tid og plass til å fortelle oss hvem de er og her snakker vi om sterke personligheter fra start til mål. Alle «vet» hvem de er og hva de står for og ingen har behov for å framheve seg framfor noen av de andre. Derfor blir dette også så bra og så unikt. Dronning Margrethe har så avgjort en musikalsk tronarving i Danmark.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.