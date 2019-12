Dronning Sonja avlyser sitt første offisielle oppdrag etter Ari Behns bortgang

Det opplyser Slottet til NRK.

Hun skulle ha vært på åpningen av en utstilling ved Henie Onstad Kunstsenter 2. januar, men dette blir nå tatt ut av dronningens program, opplyser Slottet til NRK.

- Dyp medfølelse

I forbindelse med Ari Behns bortgang 1. juledag meddelte Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen, følgende på kongehusets nettsider:

- Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham. Vi er takknemlige for at vi fikk lære ham å kjenne. Vi sørger over at våre barnebarn nå har mistet sin kjære pappa - og har dyp medfølelse med hans foreldre og søsken, som nå har mistet sin kjære sønn og bror. Vi ber om at Aris nærmeste familie får ro i denne vonde tiden, sa kong Harald i en uttalelse.

Avlyst også tidligere i år

Dronning Sonja (82) måtte også i oktober avlyse et oppdrag, da hun i utgangspunktet skulle åpne en utstilling med egne verk på Galleri Bi-Z i Kristiansand.

Arrangementet skulle være en lukket utstilling hvor dronningen skulle vise frem kunst for galleriets medlemmer.

- Dronningen har pådratt seg en infeksjon i de øvre luftveiene, sa kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, til Nettavisen, uten ytterligere kommentar.

Da Sør-Koreas president var på besøk i Norge i juni måtte dronningen også avlyse på grunn av en infeksjon, den gang i foten.