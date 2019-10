Dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit melder forfall

Hverken dronning Sonja eller kronprinsesse Mette-Marit vil delta på stortingsmiddagen på Slottet torsdag.

Det skriver Dagbladet. Begge sto oppført som deltakere under middagen onsdag, der kongefamilien tar imot stortingsrepresentantene.

Forrige uke kom nyheten om at dronning Sonja hadde pådratt seg en luftveisinfeksjon, og at hun ikke kunne delta på en åpning av en utstilling med egne verk på Galleri Bi-Z i Kristiansand.

Fremdeles syk

Assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, forteller Nettavisen at dronningen fremdeles har en infeksjon i de øvre luftveiene, og dermed ikke kan delta.

- Dronningen har fortsatt infeksjon i øvre luftveier, og når det gjelder kronprinsesse Mette-Marit, så viser vi til det vi har sagt tidligere om at det kan bli endringer i programmet, sier han til Nettavisen.

Det har ikke vært kjent hvor alvorlig sykdommen dronningen har pådratt seg er. Gjeruldsen vil torsdag ikke svare på om det forventes at dronningen snart er tilbake i sitt planlagte program.

Hadde med seg kronprinsen til Frankfurt

Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Håkon har de siste dagene vært i Frankfurt og blant annet deltatt på åpningen av bokmessen. Kronprinsessen lider av sykdommen lungefibrose, og hadde med seg kronprinsen som «Stand in» i tilfelle hun trengte en erstatter, ifølge Dagbladet.

Det var i oktober at det ble kjent at kronprinsen lider av en sjelden form av sykdommen, og i ettertid har antallet offisielle oppdrag gått ned.

Da nyheten ble kjent uttalte kronprinsessen at hun var glad for at sykdommen ble oppdaget så tidlig.

- Selv om en slik diagnose i perioder vil legge begrensninger på livet mitt, er jeg glad for at sykdommen er oppdaget så tidlig. Mitt mål er fortsatt å arbeide og delta i offisielt program så mye som mulig, skrev hun i pressemeldingen.

Kronprinsparet valgte å gå ut offentlig om sykdommen fordi den kom til å begrense kronprinsessens arbeidskapasitet i tiden fremover.

- Det er klart at det aldri er noe behagelig å snakke om sin egen helse offentlig, men det er klart at vi ser nå at i den perioden jeg skal inn i med videre utredninger og mulig behandling, så kommer jeg til å være en del borte. Det gjør at vi er nødt til å fortelle om det uten at det blir mye spekulasjoner rundt det uttalte de til NRK da sykdommen ble kjent.

Kong Harald, kronprins Håkon og prinsesse Astrid vi lvære til stede under stortingsmiddagen, ifølge NTB.