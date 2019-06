Dronning Sonja sykemeldt: Må avlyse arrangement denne uken

Dronningen melder avbud i siste liten til statsbesøket i morgen.

Kongehuset kom tirsdag ettermiddag med pressemeldingen om Dronningens helsetilstand. Det skaper brå endringer i timeplanen hennes.

Dette står skrevet i pressemeldingen:

Hennes Majestet Dronningen er sykmeldt ut uken på grunn av en infeksjon i høyre fot.

Kongehuset opplyser at Dronningen derfor ikke kommer til å delta på statsbesøket fra Republikken Korea.

Nettavisen har vært i kontakt med Slottet, som sier dette:

– Vi har ingen kommentarer utover det som fremkommer av pressemeldingen sier assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen.

Får ikke deltatt ved statsbesøket fra Korea

Sykemeldingen kommer brått på, ettersom Sør-Koreas president Moon Jae-in ankommer Norge allerede i morgen.

Det skal onsdag formiddag holdes en velkomstseremoni på slottsplassen, hvor kong Harald tar imot president Moon.

Statsbesøket varer ut torsdag, og presidenten skal blant annet besøke både Oslo og Bergen.

Det skal også holdes gallamiddag på slottet onsdag kveld.

Sist Dronningen hadde et offisielt oppdrag i kalenderen var torsdag i forrige uke, og det er ikke flere oppdrag i hennes kalender de nærmeste ukene.

Fyller 82 år 4. juli

Kanskje er det ekstra leit for vår aktive Dronning at det er akkurat foten hun nå er sykemeldt for.

Dronning Sonja elsker nemlig å være i aktivitet og er videns kjent for sin interesse i natur og friluftsliv.

I tillegg til å gi navn til både turstier og naturruter, har Dronningen selv tatt initiativ til flere vandringer i vårt vidstrakte land.

Det er også under disse turene at hun fotograferer og henter inspirasjon til sitt kunstvirke.

4. juli fyller Dronningen 82 år, og den ellers så spreke monarken er ikke kjent for å ligge på latsiden.

Senest ved kongebesøket i Chile i mars valgte kongeparet å gå i dialog med en gruppe demonstranter mot norsk oppdrettsnæring i området de besøkte.

Sjaman-stormen

Sykemeldingen kommer bare uker etter prinsesse Märtha Louise avslørte sin nye kjæreste, sjaman Durek Verrett.

Både Kongen, Dronningen og kronprins Haakon har i det siste måtte takle mediestormen som kom med avsløringen.

Nå som sjaman-vinden såvidt har begynt å legge seg, får vi håpe dronning Sonja får fred og ro og kommer sterkere tilbake, slik vi er vant til å se henne.

Saken oppdateres.